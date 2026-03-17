Dinh thự bí ẩn nhất Trung Quốc: Rộng gấp 9 lần phường Hoàn Kiếm Hà Nội, trị giá gần 10.000 tỷ đồng, đi mòn gót không thấy điểm dừng

Tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc, có một công trình đồ sộ khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng khó lòng rời mắt. Tòa dinh thự cao 12 tầng nổi bật với lớp sơn trắng tinh, bao quanh là hồ nước nhân tạo xanh biếc cùng hàng cột mang đậm phong cách La Mã. Quy mô bên trong rộng đến mức nhiều người cho rằng phải mất vài ngày mới có thể khám phá hết. Chi phí xây dựng được ước tính lên tới 2,7 tỷ NDT, tương đương khoảng 9.500 tỷ đồng, biến nơi đây không chỉ là một dinh thự xa hoa mà còn là biểu tượng rõ nét của sự giàu có và quyền lực.

Khi đêm xuống, toàn bộ công trình bừng sáng, trông chẳng khác gì một cung điện châu Âu giữa đời thực. Khu phức hợp bao gồm tòa nhà chính và hồ nước phía trước được cho là có diện tích lên tới 18,2 triệu m², tương đương khoảng 1.800 ha, rộng bằng 2.500 sân bóng cộng lại. Bên trong dinh thự có hơn 800 phòng, hệ thống thang máy sử dụng chất liệu gỗ quý hiếm, phần nào hé lộ mức độ cầu kỳ và xa xỉ của nội thất.

Với quy mô này, nhiều người ví von đây như một "thành phố thu nhỏ" hơn là một căn nhà đơn thuần. Nếu so sánh về diện tích, toàn bộ khu phức hợp của dinh thự thậm chí còn lớn hơn cả một số phường xã, điển hình là vượt xa con số 1,91 - 1,93 km² của phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), đủ để thấy mức độ hoành tráng hiếm có của công trình này.

Vào ban đêm, tòa dinh thự bừng sáng giữa màn đêm khi toàn bộ hệ thống đèn được thắp lên, càng tôn lên vẻ xa hoa và tráng lệ của công trình

Với quy mô rộng lớn và hoành tráng, dinh thự sở hữu hơn 800 phòng, vị chi nếu mỗi ngày ngủ một phòng thì cũng phải mất gần 3 năm mới có thể trải nghiệm hết. Hiện tại, bên cạnh việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia chủ, công trình này còn trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách. Một số khu vực như sảnh ngoài cũng được mở cửa để tổ chức triển lãm và đón khách tham quan.