Cuộc sống "bỏ phố về quê" của Meghan Markle: Chồng gọi là "em yêu", khen ngợi tài cắm hoa không dứt, hiếm hoi khoe góc nghiêng của công chúa nhỏ Lilibet

Mới đây, Meghan Markle đã khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại cảnh gia đình rộn ràng chuẩn bị đón mùa xuân. Không có những bộ cánh lộng lẫy hay sự kiện xa hoa, Meghan xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ của gia đình: Tự tay cắm hoa, dạo vườn, đọc thơ và vui đùa cùng con cái. Đặc biệt, sự xuất hiện chớp nhoáng của cô công chúa nhỏ Lilibet với mái tóc đỏ rực di truyền từ bố Harry, cùng những lời khen ngợi ngọt ngào mà vị Vương tử Anh dành cho vợ đã mang đến một góc nhìn thật khác, thật đời thường về cặp đôi đình đám này. Dường như sau bao sóng gió, Meghan đang tìm thấy sự bình yên thực sự nơi tổ ấm xứ cờ hoa.

Lọ hoa màu hồng và lời khen xoa dịu trái tim từ "anh chồng" Harry

Có đôi khi, hạnh phúc của một người phụ nữ chẳng nằm ở đâu xa xôi mà thu bé lại vừa bằng một buổi chiều thong dong cắm hoa trong bếp. Trong đoạn clip mới nhất do chính Vương tử Harry cầm máy quay, Meghan đang tỉ mẩn cắm những cành hồng phấn và hoa trắng điểm xuyết vào lọ. Chẳng cần cầu kỳ quy tắc, bình hoa vẫn toát lên vẻ nữ tính, dịu dàng. Giọng Harry vang lên phía sau ống kính, không giấu nổi sự tự hào và u mê vợ: "Đẹp quá em ơi! Trông thật xinh xắn và hồng hào!". Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng đủ thấy tình cảm của hai vợ chồng vẫn rất đỗi ngọt ngào sau nhiều năm chung sống.

Không dừng lại ở đó, đoạn clip còn đưa người xem dạo quanh khu vườn rợp bóng mát của gia đình. Hình ảnh Meghan hái những chùm hoa tử đằng tím lịm, hay đàn gà thong dong đi dạo quanh cô con gái nhỏ 4 tuổi mang đến một cảm giác "chữa lành" đến lạ. Điểm nhấn khiến cư dân mạng rần rần bàn tán chính là khoảnh khắc hiếm hoi khoe mái tóc đỏ rực rỡ, bồng bềnh của bé Lilibet. Nhìn cô bé chạy nhảy giữa thiên nhiên, ai cũng xuýt xoa vì nét đáng yêu, thừa hưởng trọn vẹn đặc điểm nổi bật nhất từ gia đình nội.

Góc nhỏ của mẹ bỉm sữa: Thơ ca và sự đồng cảm giữa những người phụ nữ

Bên cạnh chuyện vườn tược, Meghan còn chia sẻ khoảnh khắc cô đang tĩnh tâm đọc một tập thơ mang tên They Bloom Because of You (tạm dịch: Những đóa hoa nở vì bạn ) của tác giả Jessica Urlichs. Cuốn sách nhỏ này dường như đã chạm đúng vào "tần số" của một người làm mẹ.

Khi tác giả Jessica bày tỏ sự bất ngờ và vinh dự trên Instagram cá nhân vì được Nữ công tước nhắc đến, Meghan đã không ngần ngại để lại một bình luận vô cùng mộc mạc, gần gũi: "Người bạn làm mẹ của tôi, Christina, đã chia sẻ cuốn sách này cho tôi, và giờ tôi đang chia sẻ nó cho tất cả những người mẹ mà tôi biết. Đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường của tôi. Từ một người mẹ gửi tới một người mẹ - cảm ơn bạn nhé". Không có khoảng cách hoàng gia nào ở đây cả, chỉ có những người phụ nữ, những người mẹ đang đồng cảm và chia sẻ cho nhau những dòng chữ ươm mầm sự tích cực.

Ghi điểm bằng sự tĩnh lặng và những hành động thiết thực

Cuộc sống hiện tại của Meghan không chỉ xoay quanh hoa cỏ và thơ ca. Tuần trước, cô đã bất ngờ xuất hiện tại Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles (CHLA) để thăm các bệnh nhi. Khác với những lần xuất hiện ồn ào trước truyền thông, lần này Meghan đeo khẩu trang y tế, ăn mặc giản dị, lặng lẽ ngồi tô màu và làm đồ thủ công cùng các em nhỏ.

Cô dành thời gian ghé thăm từng phòng bệnh, mang đến niềm vui nhỏ nhoi cho các bé. Điều đáng nói là Meghan không hề tự quảng bá cho chuyến đi này trên các kênh của mình. Chính trang Instagram của bệnh viện đã đăng tải những hình ảnh ấm áp đó với lời tri ân sâu sắc, nhắc nhở mọi người về sức mạnh của sự sáng tạo trong việc nuôi dưỡng niềm vui và chữa lành bệnh tật. Đây là một phần của chiến dịch Make March Matter - đợt gây quỹ thường niên hỗ trợ chăm sóc và nghiên cứu cứu sống hàng ngày tại bệnh viện.

Có thể thấy, giữa lúc các dự án kinh doanh vẫn đang vận hành, điển hình như bộ phim tài liệu về các nữ sinh bán bánh quy ( Cookie Queens ) của nhà Archewell vừa được một công ty độc lập mua lại sau khi Netflix từ chối quyền ưu tiên - Meghan đang chọn cho mình một nhịp sống chậm lại. Cô vun vén tổ ấm, làm việc thiện nguyện âm thầm và tận hưởng những niềm vui nhỏ bé nhất. Nhìn vào những hình ảnh này, người ta bỗng thấy một Meghan rất đời, rất phụ nữ, đang sống trọn vẹn với vai trò làm vợ, làm mẹ của mình.