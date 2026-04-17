Và đó là tình tiết trong tập 1 của Lời Hứa Đầu Tiên - bộ phim đầu tiên của VFC khai thác đề tài Hoa hậu. Cụ thể tập 1 theo chân Vi Minh (Trang Emma), một cô gái trẻ xuất thân bình thường nhưng mang trong mình khát vọng bước vào thế giới nhan sắc. Với cô, vương miện không chỉ là danh hiệu mà còn là cánh cửa đổi đời. Tuy nhiên, hành trình chạm tới ánh hào quang ấy không hề “màu hồng” như những gì người ta vẫn tưởng tượng. Ngay từ những phút đầu, bộ phim đã phác họa một thế giới hoa hậu đầy cạnh tranh, nơi các mối quan hệ chồng chéo, tham vọng cá nhân và những toan tính ngầm luôn chực chờ phía sau ánh đèn sân khấu.

Vi Minh đăng quang trong tập 1

Cao trào của tập mở màn đến từ khoảnh khắc Vi Minh đăng quang Hoa hậu vì cộng đồng. Nhưng thay vì vỡ òa trong sự công nhận, chiến thắng của cô lại bị bao phủ bởi nghi ngờ và tranh cãi. Không ít người cho rằng kết quả đã được sắp đặt, thậm chí có ý kiến còn khẳng định Vi Minh “chỉ xứng top 5” chứ không phải chủ nhân vương miện. Những lời bàn tán biến khoảnh khắc đáng lẽ là đỉnh cao sự nghiệp thành một khởi đầu đầy sóng gió.

Đáng nói hơn, sự lạnh nhạt không chỉ đến từ dư luận mà còn xuất hiện ngay trong nội bộ. Á hậu 1 Thanh Hương - người sống cùng Vi Minh trong nhà chung tỏ rõ thái độ không phục. Cô thậm chí còn công khai mỉa mai, chèn ép Vi Minh tại các sự kiện quảng bá hình ảnh chung. Không dừng lại ở đó, công ty quản lý - nơi lẽ ra phải là bệ đỡ cho Hoa hậu lại có cách hành xử khiến người xem khó hiểu. Bà chủ Quỳnh Mai tỏ ra thiên vị Thanh Hương một cách lộ liễu. Từ việc định hướng truyền thông đến kế hoạch tương lai, tất cả đều xoay quanh Á hậu 1, trong khi Vi Minh lại bị đặt ra ngoài lề. Thậm chí, phía công ty còn cho rằng các nhãn hàng không mấy mặn mà với Hoa hậu, dẫn đến việc nhiều hợp đồng bị hủy bỏ, và hướng đi hợp lý nhất là đưa Thanh Hương đi thi quốc tế. Kết quả dù là Hoa hậu nhưng Vi Minh không được quan tâm, thậm chí ra đường chẳng ai nhận ra.

Á hậu coi khinh, cười cợt Vi Minh ngay trước mặt

Tập 1 của Lời Hứa Đầu Tiên khép lại khi hàng loạt mâu thuẫn đã được gieo mầm: tranh cãi về kết quả cuộc thi, sự đối đầu ngầm giữa Hoa hậu và Á hậu, cùng với những toan tính từ phía công ty quản lý. Tất cả tạo nên một bức tranh không mấy khả quan về hành trình phía trước của Vi Minh.

Vi Minh khổ ngay tập 1

Ngay sau khi lên sóng, tập mở màn của bộ phim đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao đề tài mới lạ, khai thác thế giới hoa hậu dưới góc nhìn gai góc hơn, đồng thời khen ngợi dàn diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình sáng, phù hợp với bối cảnh showbiz. Tuy nhiên, không ít người lại tỏ ra thất vọng với kịch bản còn thiếu thuyết phục, tình tiết xử lý chưa tới và đặc biệt là phần thoại bị cho là gượng gạo, thiếu tự nhiên. Những tranh luận này cho thấy Lời Hứa Đầu Tiên dù gây chú ý ngay từ tập đầu, nhưng vẫn cần thêm thời gian để chứng minh sức hút thực sự của mình.

