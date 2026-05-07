13 giây quay lén chứng minh Dương Dương cả đời không thể nào xấu

Theo QQ , dự án cổ trang Bất Nhượng Giang Sơn vừa khai máy đã gây tranh cãi về đất diễn, trang phục, thậm chí nam chính Dương Dương phải xin nghỉ cả tuần vì chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho phim và để né tránh những tranh cãi bên lề.

Sau đó, dù Dương Dương đã quay trở lại phim trường Bất Nhượng Giang Sơn nhưng người hâm mộ của nam diễn viên vẫn thấy dự án làm việc cẩu thả, chất lượng kém từ trang phục cho tới kịch bản.

Ngày 7/5, Dương Dương xuất hiện với tạo hình áo khoác vàng nổi bật, nhưng khán giả đánh giá bộ trang phục bị sến súa, thiết kế xấu nhìn nặng nề nhưng kém sang trọng. Chỉ nhìn chất vải của bộ trang phục cũng khiến người hâm mộ không hài lòng. Bên cạnh đó, dù trang phục có phần nặng trịch quyền uy nhưng lại phối với mái tóc đơn giản không có trang sức sang trọng đi kèm, tạo cảm giác không hòa hợp.

Đây không phải lần đầu người hâm mộ của Dương Dương chê bai tạo hình phim Bất Nhương Giang Sơn xấu. Trước đó, một số tạo hình của Dương Dương cũng bị hé lộ và đó đều là những thiết kế đơn giản kém nổi bật, được may đo thiếu tinh tế càng khiến fan của nam diễn viên nản lòng.

Trang phục xấu nhưng không thể phủ nhận gương mặt của Dương Dương vẫn là đỉnh cao trong giới nghệ sĩ Trung Quốc. Với đường hàm sắc nét, sống mũi cao, gương mặt nam tính chính trực, Dương Dương được đánh giá rất hợp cổ trang và đẹp nổi bật dù trong nhiều cảnh quay trang phục của anh thậm chí không xa hoa bằng bạn diễn. Giữa con phố đông đúc, Dương Dương cũng tỏa sáng với khí chất khó ai bì kịp, nhờ đó, khán giả mải mê ngắm nhìn dung nhan của Dương Dương mà quên đi bộ trang phục với thiết kế xấu mà nam diễn viên đang mặc.

Khán giả khóc thét vì trang phục của Dương Dương trong phim: - Đồ xấu hơn phim ngắn mà mặc lên vẫn không xấu, ngoại hình Dương Dương đúng là vô đối thật - Dương Dương đẹp bất chấp tạo hình xưa giờ rồi - Visual Dương Dương đỉnh, có khi lên phim đẹp nếu chỉnh ánh sáng thêm bộ lọc nữa. Chờ phim lên sóng xem sao rồi mới nhận xét - Nói vậy thôi chứ nhan sắc Dương Dương cân hết, lên phim chỉnh màu nữa lại đẹp đấy - Như này còn đỡ rồi, con phim ghẻ này nhiều bộ phải nói là trông buồn cười ấy chứ không phải chỉ đơn giản là xấu thôi đâu, phối màu kỳ lạ lắm luôn - Dù sao thì đã quá quen với việc Dương Dương mặc đồ xấu trong phim của Tencent sản xuất rồi giờ nhìn thấy chỉ cười bất lực thôi. Kịch bản hay thì đồ xấu cũng được nhắm mắt cho qua vì xưa Tranh Thiên Hạ mặc áo in, trang phục của Vu Đồ có giai đoạn còn y như đồ của bố tôi mặc. - Tạo hình xấu, chất lượng trang phục tệ chỉ là một vấn đề. Vấn đề chính là đoàn phim Không Nhường Giang Sơn dùng kịch bản âm dương, sửa đổi cốt truyện, nâng phụ dìm chính, đem toàn bộ thiết lập, điểm sáng của nam chính sang cho nam phụ, có hướng đẩy nội dung cặp đôi đam mỹ cho hai nam phụ. - Cố tình làm mọi cách cho nam chính xấu đi mà không được - Dương Dương vẫn đẹp trai quá sang nhé. Lên phim chắc vẫn đẹp lắm đấy.

Bất Nhượng Giang Sơn là hành trình của thiếu niên Lý Sất từ nhỏ theo sư phụ Trường Mi bôn ba giang hồ, dù sống trong loạn thế nhưng học được lòng trượng nghĩa gan dạ. Trước khi qua đời, Trường Mi đưa Lý Sất vào Tứ Diệp Thư Viện ở thành Ký Châu. Lý Sất mới vào thư viện bị bắt nạt, nhưng dựa vào trí tuệ và dũng khí chống lại bạo lực học đường, thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Trác - con trai Vũ Thân Vương, hai người kết làm bạn thân. Hạ Hầu Trác chí hướng cao xa, nhưng bị anh trai ám hại, Lý Sất cứu anh ta thoát hiểm.

Nhờ sự giới thiệu của Hạ Hầu Trác, Lý Sất gia nhập Thanh Y Kết Trận, trong khi thực thi nhiệm vụ đã vạch trần âm mưu của bọn săn tiền thưởng, giành được sự tin tưởng của các thế lực và cứu thủ lĩnh nghĩa quân Ngu Triều Tông. Sau đó, Lý Sất đánh bại âm mưu của Vũ Thân Vương, bảo vệ sự bình yên của Ký Châu.

