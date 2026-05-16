Diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại miền Nam nước Pháp, Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục trở thành sự kiện được giới điện ảnh và thời trang toàn cầu quan tâm bậc nhất. Thành phố Cannes những ngày này ngập trong không khí lễ hội khi hàng loạt đạo diễn, diễn viên và các dự án đình đám lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ. Không chỉ thu hút bởi dàn khách mời hạng A trải dài từ Hollywood đến châu Á, mùa Cannes năm nay còn được đánh giá đặc biệt hấp dẫn khi cuộc cạnh tranh cho giải Cành Cọ Vàng đang khó đoán hơn bao giờ hết.

Ngày thứ 4 của chuỗi sự kiện đón chào màn đổ bộ của dàn cast COLONY - siêu phẩm zombie Hàn Quốc nhận được tràng pháo tay kéo dài 7 phút - bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Jeon Ji Hyun, Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been, đạo diễn Yeon Sang Ho... Giữa rừng sao quốc tế, bộ đôi Jeon Ji Hyun và Ji Chang Wook nổi bật hơn cả nhờ sắc vóc và khí chất áp đảo, khiến sự xuất hiện của cả 2 nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất mạng xã hội.

Sự xuất hiện của Jeon Ji Hyun và Ji Chang Wook gây bão MXH

2 nghệ sĩ cùng diện tông trắng tone-sur-tone thanh lịch, tạo nên khung hình như một cặp đôi bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Ji Chang Wook gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong bộ suit trắng ngà, kết hợp quần đen cổ điển. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng kiểu tóc vuốt gọn giúp anh toát ra phong thái của một tài tử Hàn Quốc.

Trong khi đó, Jeon Ji Hyun gần như chiếm trọn spotlight với sức hút của một đại minh tinh. Chiếc đầm trắng dáng áo choàng tối giản giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng cao ráo và nhan sắc sang trọng hiếm có. Không cần layout makeup quá đậm hay trang sức cầu kỳ, cô vẫn gây mê mẩn nhờ gương mặt sắc sảo, làn da căng bóng và ánh mắt lôi cuốn. Ở ngưỡng U45, Jeon Ji Hyun vẫn trẻ trung hơn tuổi, khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ trước khả năng quản lý bản thân của cô.

Đứng cạnh nhau, cả hai diễn viên cho ra những bức hình gấp đôi visual. Một người mang vẻ đẹp nam thần vạn người mê, một người là hình mẫu minh tinh sang chảnh bậc nhất màn ảnh Hàn. Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước sắc vóc của Jeon Ji Hyun và Ji Chang Wook, khen ngợi 2 người đã khiến khán giả quê nhà "nở mày nở mặt" ở trời Âu.

Một số bình luận của netizen: - Xem đi xem lại video của 2 người chục lần mà vẫn không biết nói gì. Đỉnh thật sự. - Đây là khí chất của sao hạng A và giàu sụ đó mấy bà. - Ở ngoài đẹp dữ thần mà trong phim khổ sở, nghèo khó với chồng ơi. - Đôi này đẹp nhất Cannes năm nay rồi còn gì nữa. - Bà Ji Hyun phải nói trẻ lâu thật, nhìn không khác gì thời The Thieves. - Nói về độ sang thì ai làm lại Jeon Ji Hyun.