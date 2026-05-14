Theo Sina, Châu Dã tỏa sáng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes trong chiếc váy Haute Couture Xuân/Hè 2026 của NTK Việt Nam Phan Huy, nữ diễn viên sử dụng trang sức cao cấp của TASAKI! Sự kết hợp giữa thời trang cao cấp và trang sức quý phái đã biến Châu Dã thành một quý cô bước ra từ những bức tranh cổ. Vẻ đẹp tinh tế sang trọng của Châu Dã không chinh phục cả những nhiếp ảnh gia từ Getty Images.

Theo Sina, thiết kế voan nhiều lớp được miêu tả là "kết hợp giữa ánh hoàng hôn và làn gió biển miền Nam nước Pháp", trong khi những chi tiết đính kim cương trên ngực tạo thêm sự trang trọng, xa hoa lộng lẫy.

Truyền thông nước ngoài ca ngợi vẻ ngoài của Châu Dã là "đại diện cho sự đa dạng của thẩm mỹ phương Đông". Tờ báo Pháp Le Figaro nhận định rằng nữ diễn viên đã khiến thảm đỏ bùng nổ với khí chất quý tộc tựa như một nàng công chúa thật sự tới tham dự Cannes.

Châu Dã được đánh giá là một trong số ít các ngôi sao Trung Quốc không thất bại khi xuất hiện trên trường quốc tế

Châu Dã luôn được đánh giá là ngôi sao có ngũ quan đẹp tiêu chuẩn vàng, thêm vào đó làn da của ngôi sao sinh năm 1998 căng bóng mịn màng rất đều màu. Chính vì vậy, Châu Dã không ngại xuất hiện với gương mặt mộc trên mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên chụp những góc ảnh cận mặt để khoe trọn nhan sắc hoàn mỹ của mình.

Châu Dã được mệnh danh là công chúa của công ty giải trí Hòa Tụng do Lý Băng Băng thành lập. Nữ diễn viên sinh năm 1998 được đánh giá là có ngoại hình nổi bật, tài nguyên phim ảnh không thiếu. Châu Dã từng nằm trong 4 cái tên được vinh danh "thịnh thế mỹ nhan" (mỹ nhân đẹp chấn động thế gian) cùng các đàn chị như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Nghê Ni.

Châu Dã mới vào nghề nhưng được Lý Băng Băng nhiệt tình lăng xê. Bạn diễn của cô là những ngôi sao mới nổi có độ hot cao như Vương Hạc Đệ (đóng chung Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa), Đàn Kiện Thứ (đóng chung Rất Nhớ Rất Nhớ Anh), Lâm Nhất (đóng chung Đừng Rung Động Vì Anh), Vương Tinh Việt (đóng chung Vi Hữu Ám Hương Lai) và Thừa Lỗi (đóng chung Cẩm Nguyệt Như Ca).