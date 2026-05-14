Bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên khi lên sóng nhận về nhiều phản ứng trái chiều về việc lựa chọn nhân vật chính là một cô gái mưu mô, giỏi tính toán, tính tình đỏng đảnh và ích kỷ. Ngoài ra, dù chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Vi Minh (Trang Emma đóng) bị chê kém sắc, không đủ đẹp để đảm nhận vị trí Hoa hậu.

Các tình tiết của phim Lời Hứa Đầu Tiên gây tranh cãi vì kém duyên, thiếu thực tế. Trong tập 9 mới nhất, cảnh các nhân vật Hoa hậu Vi Minh, Á hậu Linh Anh (Hương Liên) và Á hậu Thanh Hương (Á hậu Quỳnh Anh thủ vai) tương tác với các em học sinh dân tộc gây tranh cãi cực lớn về câu thoại :"Phải bôi kem chống nắng trước khi ăn".

Cụ thể, Vi Minh giành chiến thắng cuộc thi nhưng lại bị chê kém sắc, không đủ xinh đẹp và không thời thượng như hai á hậu còn lại. Công ty quản lý giao cho Vi Minh nhiệm vụ về quê mình để thực hiện chương trình từ thiện, xây dựng hình ảnh Hoa hậu cộng đồng nhằm đánh bóng tên tuổi. Bất ngờ là chương trình của hoa hậu Vi Minh lại thành công vang dội, gây tiếng vang lớn trên MXH. Công ty quản lý thấy vậy liền muốn lợi dụng chương trình để lăng xê hai á hậu còn lại. Cuộc cạnh tranh giữa ba nhân vật ngày càng gay cấn.

Trong tập 9, cả ba có nhiệm vụ quay quảng cáo kem chống nắng. Tuy nhiên Linh Anh và Thanh Hương tỏ ra khó chịu khi phải về nơi thâm sơn cùng cốc làm việc, còn phải tiếp xúc với những đứa trẻ nghịch ngợm vùng núi. Cả hai tỏ ra thiếu thân thiện, vì vậy các em bé không hợp tác. Lúc này, Vi Minh trở về và mang theo những chiếc bánh chuối thơm ngon. Tuy nhiên, trước khi cho đám trẻ ăn, cô yêu cầu chúng bôi kem chống nắng để Vi Minh lấy tư liệu quảng cáo.

Khán giả khó hiểu bởi thường trước khi ăn, người lớn luôn dạy trẻ con phải rửa tay sạch giữ vệ sinh, nhưng bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên lại sáng tạo ra tình tiết "bôi kem chống nắng trước khi ăn".

Khán giả bật cười trước tình tiết vô lý của phim: - Tự nhiên trước khi ăn thì bôi kem chống nắng. Bôi xong cầm đồ ăn thì ăn luôn cả kem chống nắng. Phải quảng cáo nước rửa tay mới đúng chứ - Nội dung xàm quá, ăn kem chuối nó đen da hay sao phải bôi kem chống nắng thế đạo diễn - Ủa alo. Trước khi ăn bôi kem chống nắng. Đừng để con tôi xem được đoạn này - Hỏi thằng con 3 tuổi của em nó cũng bảo phải rửa tay chứ - Lạy đạo diễn và biên kịch - Trước khi ăn thay vì rửa tay mình bôi kem chống nắng? - Quảng cáo nước rửa tay hợp lý hơn - Sao ăn bánh chuối lại phải bôi kem chống nắng - Phim ảo tưởng thật sự - Tình tiết phim lố quá - Biên kịch và đạo diễn say nắng mới vậy - Xem mà ghét hoa với chả hậu - Quản lý thì lấc cấc, hoa hậu thì hết nhếch mép lại liếc - Sao giống mấy video phim ngắn càng ức chế vô lý càng nhiều view thế nhờ - Đạo diễn có tỉnh táo không?

Trong Lời Hứa Đầu Tiên, Trang Emma đảm nhận vai Vi Minh, nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Cô gái dân tộc mang trong mình khát vọng đổi đời, quyết tâm bước chân vào thế giới sắc đẹp đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt, nơi cô phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và cả những mất mát không thể tránh khỏi.