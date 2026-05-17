Một Thời Ta Đã Yêu đem lại không gian lãng mạn đầy hoài niệm một thời của tuổi trẻ

Lời tự sự ấy dẫn dắt khán giả về một thị trấn ven biển đầy nắng và gió, nồng nàn và hừng hực như những cậu trai thoát khỏi mái trường trung học. Quỳnh (Quỳnh Thy đóng) là một cơn gió lạ thổi đến thị trấn, cũng thổi vào lòng Bảo (Phát Đạt đóng, thời trẻ) những rung động lạ lẫm. Quỳnh lớn hơn cậu nhiều tuổi, đẹp, thời thượng và quyến rũ, nhanh chóng trở thành mối tương tư day dứt mãi không thể nguôi ngoai trong lòng cậu. Nhưng nắng gắt mùa hè cũng nhanh chóng thiêu cháy hy vọng của Bảo, khi Quỳnh đã có bên mình một người tình hoàn hảo là Toàn (Quốc Trường đóng), giàu có và lịch lãm, xứng đôi với cô ở mọi mặt. Tuyệt vọng nhưng lại không thể kìm được lòng mình, Bảo loay hoay trong thứ tình cảm cháy bỏng của tuổi mới lớn, để rồi vương vấn mãi đến hai mươi năm sau.

Lấy bối cảnh chính vào giữa thập niên 2000 tại một thị trấn ven biển, "Một Thời Ta Đã Yêu" đem lại một không gian lãng mạn và hoài niệm. Chính từ lựa chọn bối cảnh ấy, bộ phim không chỉ kể một câu chuyện tình, mà còn dựng lại cả một thời đại cảm xúc – nơi mọi thứ vẫn chậm rãi hơn những dòng tin nhắn vội vã, hay hàng giờ "điều tra" mạng xã hội của người mình thích. Tình cảm của Bảo dần được hun nóng khi liên tục được ở gần Quỳnh, dẫu chỉ với tư cách đứa em kết nghĩa. Ngày qua ngày, thời gian chậm rãi trôi, cậu hiểu Quỳnh hơn, lại càng hiểu Quỳnh không dành cho mình, nhưng như nắng vẫn nhuộm vàng con đường từ nhà Bảo đến nhà Quỳnh, cậu không thể ngăn được tình cảm của bản thân. Không gian trong phim được xử lý như một lớp ký ức phủ nhẹ: ánh sáng vàng ấm, những khung hình tĩnh kéo dài, và nhịp dựng chậm rãi như chính cách con người thời ấy đã từng yêu.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa đã chọn cách kể chuyện không quá kịch tính, mà thiên về dòng chảy cảm xúc. Những gì xảy ra giữa Bảo và Quỳnh, nếu nhìn bằng lý trí, có thể rất đơn giản: một chàng trai trẻ yêu một người phụ nữ không thuộc về mình. Nhưng điều khiến "Một Thời Ta Đã Yêu" trở nên đặc biệt nằm ở cách bộ phim giữ lại những rung động nhỏ nhất – một cái nhìn lén, một lần chạm tay vô tình, hay chỉ là khoảnh khắc đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác một cách khao khát. Nhịp phim nhanh dần theo dòng chảy cảm xúc của Bảo, khi những suy nghĩ xấu xí xuất hiện cũng là lúc cao trào được đẩy lên, tạo thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt hai thập kỷ trong đời Bảo.

Quốc Huy mang đến một Bảo trưởng thành đầy trầm mặc – một người đàn ông sống cùng ký ức nhiều hơn là thực tại. Vai diễn này tiếp tục cho thấy "duyên" của anh với các bạn diễn nữ trên màn ảnh, đặc biệt trong những câu chuyện tình nhiều tầng cảm xúc. Trước đây, anh từng ghi dấu ấn khi sánh đôi cùng Hồ Ngọc Hà, hoặc đang nổi bật gần đây với sự hợp tác "tóe lửa" cùng Lê Phương. Khi đứng cạnh Quỳnh Thy, Quốc Huy thành công thể hiện một người đàn ông đau đáu với sai lầm trong quá khứ, nỗi hối hận vừa khiến anh tìm kiếm nhưng cũng vừa không dám đối diện hình bóng xưa. Cách anh thể hiện một người đàn ông mang trong mình vết thương tình cảm kéo dài nhiều năm đủ tinh tế để khán giả tin rằng, có những mối tình tồn tại như một phần không thể tách rời của đời người.

Quỳnh Thy, trong vai Quỳnh, lại là một lựa chọn thú vị. Nhân vật của cô không được xây dựng như một "nàng thơ" thuần khiết, mà mang trong mình sự phức tạp của một người phụ nữ đã trải qua nhiều va chạm. Quỳnh đẹp, quyến rũ, nhưng cũng xa cách và khó nắm bắt.

Phần diễn xuất của Phát Đạt trong vai Bảo thời trẻ mang lại năng lượng đối lập: bồng bột, mãnh liệt và thiếu kiểm soát. Sự đối lập giữa hai phiên bản của cùng một nhân vật – một người sống hết mình với cảm xúc, một người học cách kìm nén – chính là trục cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Nó đặt ra một câu hỏi không lời: liệu thời gian giúp con người trưởng thành, hay chỉ khiến họ giỏi hơn trong việc che giấu những gì chưa từng nguôi ngoai?

Cú timeskip 20 năm của bộ phim đem lại hai không khí đối lập: sự nồng nhiệt bồng bột của tuổi trẻ và sự thu mình đầy cẩn trọng trong thế giới của người trưởng thành. Như hai gam màu nóng và lạnh, khi Bảo chưa thể đối diện với quá khứ, anh mãi sống trong một cái kén không bao giờ tách mở. Chỉ khi Bảo thành thật về một thời bồng bột, anh mới tìm thấy lối ra cho tâm hồn mình. "Một Thời Ta Đã Yêu" vì thế cũng thành công đưa khán giả quay trở về quá khứ để tìm lại, để nhớ về và buông tay khỏi những cảm xúc dại khờ từng có.

Phim điện ảnh "Một Thời Ta Đã Yêu!" hiện đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.