Thị trường phim Việt đang ở giai đoạn chững lại hậu 2 cao điểm phòng vé là dịp Tết Nguyên Đán 2026 và Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4. Trong khi các dự án điện ảnh quốc tế đang độc chiếm BXH doanh thu nội địa thì các tác phẩm nước nhà đang tụt dốc không phanh, đặc biệt là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Dù mới công chiếu hơn 1 tuần, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ mới chạm mốc 12 tỷ đồng và được dự đoán khó đạt được 20 tỷ đồng tiền bán vé. Từ đây, dân tình chợt nhận ra, không chỉ là thất bại phòng vé, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ còn "giúp" Rima Thanh Vy sở hữu thành tích không ai mong muốn: tham gia liên tiếp 4 phim lỗ nặng.

Rima Thanh Vy dính tới 4 phim flop liên tiếp

Đầu tiên phải kể đến Hoàng Tử Quỷ, bộ phim kinh dị khai thác chất liệu truyền thuyết dân gian pha yếu tố tà thuật. Nội dung xoay quanh một lời nguyền liên quan đến “quỷ vương” được phong ấn suốt nhiều năm, nay bất ngờ thức tỉnh sau một nghi lễ bí ẩn. Dù phần hình ảnh được nhận xét khá đẹp mắt, tác phẩm vẫn thất bại vì kịch bản rời rạc, nhịp phim chậm và cách hù dọa thiếu cao trào. Cuối cùng, Hoàng Tử Quỷ "bỏ túi" 28.2 tỷ đồng.

Trong phim, Rima Thanh Vy đảm nhận vai nữ phụ Đào Mộng Yên, em gái của nữ chính Trúc Anh, và cũng là cô đồng của gia tộc nhà họ Đào. Điều khiến nhiều người tiếc nuối là visual của Rima trong phim lại được đánh giá rất hợp với concept phim, thậm chí có nhiều khung hình đậm chất điện ảnh.

Sau đó, Rima Thanh Vy tiếp tục xuất hiện trong Cô Dâu Ma, dự án hợp tác Việt - Thái mang màu sắc kinh dị pha văn hóa tâm linh Đông Nam Á. Theo giới thiệu, phim kể về Yến (Rima Thanh Vy) cô gái Việt sang Thái Lan ra mắt gia đình chồng sắp cưới giàu có tên Bank, nhưng rồi phát hiện bản thân bị kéo vào những nghi lễ quái dị cùng bí mật đen tối của gia tộc này.

Đây được xem là vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp của cô ở dòng kinh dị khi phải liên tục thể hiện trạng thái hoảng loạn, bất an và giằng xé tâm lý. Nhiều bài review thậm chí nhận xét chính vẻ đẹp ma mị cùng thần thái của Rima là điểm cứu vãn hiếm hoi cho bộ phim giữa một kịch bản còn nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, Cô Dâu Ma vẫn không thể tạo cú hích phòng vé khi nội dung bị đánh giá cũ kỹ, cách triển khai thiếu bất ngờ và hiệu ứng truyền thông khá yếu. Phim rời rạp trong im ắng với doanh thu 11.5 tỷ, hoàn toàn trái ngược kỳ vọng dành cho một dự án hợp tác quốc tế.

Đến Cải Mả, vận đen phòng vé của Rima Thanh Vy vẫn chưa dừng lại. Đây là bộ phim kinh dị khai thác tục cải táng, một chủ đề hiếm khi được đưa lên màn ảnh Việt. Nội dung xoay quanh đại gia đình ông Quang trở về quê thực hiện nghi lễ cải táng bị trì hoãn nhiều năm, nhưng từ đây hàng loạt hiện tượng kỳ quái và bí mật dòng tộc bắt đầu bị đào lên theo đúng nghĩa đen.

Rima Thanh Vy vào vai một thành viên trong gia đình bị cuốn vào vòng xoáy nghiệp báo và những hiện tượng tâm linh ngày càng mất kiểm soát. So với các phim trước, Cải Mả có ý tưởng được đánh giá thú vị hơn nhờ chất liệu văn hóa dân gian khá đặc trưng. Dù được quảng bá là phim kinh dị đầu tiên khai thác tục cải táng, phim vẫn không tạo được hiệu ứng lớn ngoài phòng vé và nhanh chóng rơi vào tình trạng suất chiếu lèo tèo, để rồi nhận lại doanh thu tổng là 19.8 tỷ.

Chốt sổ "streak" phim flop của Rima Thanh Vy là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Rima Thanh Vy thủ vai Thuỷ, nữ ca sĩ tài năng bị mắc kẹt trong giấc mơ âm phủ của các nhân vật chính. Bối cảnh âm phủ, đặc biệt là đêm nhạc của ca sĩ Thủy cùng tạo hình lạ mắt của các hồn ma cho thấy sự đầu tư chỉn chu của ê-kíp, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Rima Thanh Vy có thời lượng lên hình khá ngắn nhưng vẫn kịp để lại ấn tượng về sắc vóc liêu trai và giọng hát gây ám ảnh. Tuy nhiên, vì dính sạn ở đủ yếu tố từ kịch bản, nhân vật, diễn xuất, khả năng đọc thoại... Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ nhận về cơn mưa lời chê, nối dài thất bại phòng vé của Rima Thanh Vy.