Theo Sina bộ phim Giai Ngẫu Thiên Thành do Nhậm Gia Luân và Vương Hạc Nhuận đóng chính lên sóng trong thời điểm không có tác phẩm nào có sức hút trên thị trường. Lợi thế lớn giúp phim có được sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, khi đi sâu vào nội dung và nhìn nam chính diễn xuất người xem lại thấy ngao ngán.

Trong Giai Ngẫu Thiên Thành , Nhậm Gia Luân thủ vai Lục Thiên Kiều là con lai giữa Chiến Quỷ tộc và Nhân tộc, vì muốn giữ lại huyết mạch cho tộc mình, buộc phải phá bỏ lời nguyền, chuyển sinh thành người. Nhưng muốn làm người, anh phải trải qua 5 cửa ải tàn khốc buộc phải thay da thay thịt thay xương, thay máu thay tim.

Nhậm Gia Luân tiếp tục đóng phim cổ trang

Vì muốn giữ lại một tia sinh cơ, Lục Thiên Kiều giả kết hôn với Tân Mai (Vương Hạc Nhuận), một nữ tu tiên mang mệnh khắc phu nhưng lại sở hữu linh căn hiếm có. Cả hai ký khế ước, giúp Lục Thiên Kiều dù bị lăng trì xử tử nhưng sau đó sống lại để tiếp tục hành trình thay da đổi thịt.

Tuy nhiên, Tân Mai muốn báo thù cho người chồng đoản mệnh của mình vì vậy xông pha vào kinh thành khiến cả hai dây dưa ràng buộc với nhau. Sau đó, Tân Mai trở thành mục tiêu bị tiên môn truy sát khiến Lục Thiên Kiều phải cứu giúp và bại lộ thân phận.

Bạn diễn của Nhậm Gia Luân là Vương Hạc Nhuận, so với những nữ chính trước Vương Hạc Nhuận kém tiếng tăm hơn. Điều này chứng tỏ Nhậm Gia Luân đang tụt dốc danh tiếng

Từ đó, họ cùng nhau trải qua hàng loạt biến cố hiểm nguy từ Sùng Linh Cốc, Tây Vực và nhiều nơi khác, cuối cùng phá vỡ âm mưu của tộc Chiến Quỷ và Khai Thiên Hội, giải trừ lời nguyền trên cơ thể của tộc Chiến Quỷ. Trong quá trình này, Tân Mi cũng đột phá giới luật của Đạo tâm, bảo vệ nhân gian.

Trong 4 tập đầu tiên, tình tiết diễn ra khá nhanh nhưng cũng vì thế không đọng lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Người xem khó hiểu vì sao Tân Mai lại nhất quyết muốn trả thù cho người chồng mới cưới, trong khi giữa họ vốn chỉ là màn kết hôn giả để phục vụ nhu cầu của chính mình, một người phải hóa giải mệnh khắc phu, một người muốn giữ lại tia sinh cơ để sống lại.

Nhậm Gia Luân giữ gương mặt vô hồn trong nhiều cảnh quay

Dù đã có bộ lọc, nam diễn viên vẫn lộ dấu vết tuổi tác

Gương mặt bị bóp méo, mất đi đường nét tự nhiên vì dùng filter làm đẹp của nam diễn viên

Bên cạnh đó, diễn xuất của Nhậm Gia Luân tiếp tục gây tranh cãi. Nam diễn viên thủ vai một Chiến Quỷ đang có nhiệm vụ liên tục tìm cách chết đi để hóa giải lời nguyền, có lẽ vì vậy nhân vật luôn lạnh nhạt với cuộc sống và những người ở bên. Tuy nhiên, Nhậm Gia Luân luôn thể hiện khuôn mặt đơ vô hồn. Trong một số cảnh khác, biểu cảm của nam diễn viên thay đổi thì anh nhíu mày khó chịu như ai đó đang có món nợ khổng lồ với mình.

Biểu cảm máy móc như người máy, diễn xuất thiếu cảm xúc của Nhậm Gia Luân khiến người xem cảm thấy nhàm chán, câu chuyện phim từ đó thiếu sức hấp dẫn. Thậm chí, trong một số cảnh, khi các nhân vật khác nói chuyện hành động, Nhậm Gia Luân lại đờ người giống như tâm trí không còn ở cảnh quay.

Nhậm Gia Luân vô hồn so với các bạn diễn kém tên tuổi

Nam diễn viên cũng có vóc dáng nhỏ bé thiếu khí chất

Mặt khác, Nhậm Gia Luân hiện tại đã bước vào lứa tuổi U40, gương mặt không còn độ trẻ trung như 5-6 năm trước, hai má nam diễn viên hóp lại khiến ngoại hình xuống dốc, thậm chí có cảnh Nhậm Gia Luân đánh phấn quá trắng thiếu đi nét nam tính mạnh mẽ của nam chính.

Nhiều khán giả cho rằng Nhậm Gia Luân đã hết thời, không còn phù hợp đóng vai nam chính trong phim ngôn tình. Trước đó, anh thất bại liên tiếp trong 8 dự án khác nhau thậm chí khiến công ty quản lý Hoan Thụy phải báo lỗ.

Năm 2022, công ty này cho biết thua lỗ tới 333 triệu NDT (hơn 1.182 tỷ đồng). Trong đó, ba bộ phim khiến công ty lỗ nặng nhất là Thiên Kê Chi Bạch Xà, Đại Đường Vinh Diệu 1+2, Thu Thiền do Hoan Thụy tự sản xuất với nam chính là Nhậm Gia Luân. Có thể nói, vì để lăng xê Nhậm Gia Luân, công ty quản lý đã chịu khoản lỗ khổng lồ vài năm sau vẫn chưa hồi phục.

Nhậm Gia Luân giữ một cách diễn từ nhân vật này sang nhân vật khác

Khán giả đánh giá anh lười thay đổi, dần không muốn xem phim của Nhậm Gia Luân

Thế nhưng, trong sự nghiệp của mình, số lượng phim Nhậm Gia Luân thành công rất ít ỏi, chỉ có Cẩm Y Chi Hạ và Châu Sinh Như C ố. Thậm chí, từ năm 2022 đến nay, Nhậm Gia Luân có liên tiếp 7 dự án lên sóng là Ngự Giao Ký (2 phần), Lam Diễm Đột Kích, Thỉnh Quân, Mộ Sắc Tâm Ước, Liệt Diễm, Lưu Thủy Điều Điều nhưng đều không đem lại thành tích đáng kể. Đây là một kết quả đáng lo lắng.

Hiện tại, Nhậm Gia Luân vẫn trung thành với dòng phim cổ trang vì diễn viên và ngoại hình của anh có nhiều hạn chế. Vóc dáng nhỏ con khiến Nhậm Gia Luân khó đóng phim hiện đại hay những vai diễn cần sức mạnh.