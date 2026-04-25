Đường đua điện ảnh dịp lễ năm 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt với sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh sau nhiều năm vắng bóng. Bộ phim mang tên Trùm Sò trở nên độc đáo so với dàn đối thủ nhờ yếu tố hài cổ trang pha lẫn hành động, quy tụ nhiều gương mặt mới ấn tượng. Gần đây, những hình ảnh của sao nam Hưng Nguyễn trong phim khiến netizen vô cùng thích thú vì điển trai và không kém phần lầy lội, khiến ekip tung hẳn trích đoạn riêng của anh trong phim để chiều lòng fan.

Trích đoạn nhân vật Trưởng vệ hài hước, do Hưng Nguyễn đóng trong Trùm Sò

Trích đoạn phim Trùm Sò mới nhất hé lộ cuộc đụng độ oái oăm giữa lãng tử Tôm Hùm (Phương Nam) và "con tướng mạnh nhất" của phe địch - Trưởng vệ do Hưng Nguyễn thủ vai. Khi thấy Thị Hến bị khống chế, Tôm Hùm đã đưa ra lời thách thức đối với Trưởng vệ, khiến hắn đanh mặt lạnh lùng. Nào ngờ đâu, không phải chiến nhau nảy lửa mà Trưởng vệ bắt đầu... múa cực điêu luyện, đến mức rơi cả mặt nạ.

Phân đoạn đấu nhau hài hước của Hưng Nguyễn và Phương Nam

Khoảnh khắc gương mặt của Hưng Nguyễn lộ diện sau lớp mặt nạ gây sốt, được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Nhan sắc đỉnh cao của anh khiến Tôm Hùm đứng hình, thậm chí Thị Hến cũng quên mất đang chạy trốn mà quay lại ngước nhìn. Chỉ cần đứng yên nhưng Hưng Nguyễn thành công trở thành nhân tố nổi bật, nhất là với chiều cao 1m88. Thú vị hơn, nhân vật Trưởng vệ này còn đưa ra tuyên bố xanh rờn, đó là hắn đeo mặt nạ chỉ vì muốn che vết sẹo nhỏ đến mức zoom cả chục lần mới thấy rõ. Sự tương phản giữa vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính và nét hài duyên dáng khiến nhân vật này được yêu thích.

Có thể nói, Hưng Nguyễn chính là "nội dung" đẹp trai góp phần giúp Trùm Sò thu hút khán giả. Sinh năm 1998, Hưng Nguyễn (hay Nguyễn Hữu Hưng) từng gây chú ý với công chúng khi giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới 2025. Ngoại hình cao lớn, gương mặt không góc chết kèm khả năng ứng xử trôi chảy giúp anh ghi điểm với fan quốc tế chứ không chỉ Việt Nam. Sau cuộc chi, chàng trai đến từ Hải Dương hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, đồng thời rục rịch "bén duyên" với show truyền hình và diễn xuất.

Cũng trong năm đó, Hưng Nguyễn trở thành một trong những thành viên dàn cast chương trình Đấu Trường Gia Tốc - Run For Time, ghi dấu ấn bởi sức bền và tinh thần chơi game đỉnh. Chàng nam thần nhanh chóng thân thiết với Phương Anh Đào, mở ra cơ duyên để cả hai cùng nhau đóng bộ phim Tết Báu Vật Trời Cho vào đầu năm 2026. Dự án này đạt doanh thu trăm tỷ, và trong đó Hưng Nguyễn có dịp hóa thân thành chàng trai làng chài nóng bỏng, khí chất.

Trùm Sò đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.