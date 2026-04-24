Dịp lễ 30/4 năm nay, phòng vé Việt chứng kiến sự ra mắt của nhiều tác phẩm đáng chú ý, một trong số đó là Trùm Sò. Đây là dự án đánh dấu màn comeback đến từ nghệ sĩ Đức Thịnh. Kết hợp cùng anh là dàn diễn viên đáng chú ý, bao gồm cả Hoa hậu Mai Phương.

Mai Phương khoe nhan sắc cực phẩm của mình ở bộ phim điện ảnh đầu tay Trùm Sò.

Nhân vật Hến Dẹo của cô để lại không ít dấu ấn trong phim.

Những khán giả đã ra rạp thưởng thức Trùm Sò để lại bình luận khen ngợi màn thể hiện của Hoa hậu Mai Phương.

Trong phim, Mai Phương đảm nhận nhân vật nữ chính Hến Dẹo. Nhân vật này là một cô nàng xinh đẹp, quyến rũ, tính cách tinh quái và là một trong những cái tên để lại nhiều ấn tượng. Nhiều khán giả đã dành những lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như diễn xuất của Mai Phương. Họ khẳng định Mai Phương sở hữu vẻ đẹp mang nét trí thức, thân hình mình hạc xương mai rất hợp đóng cổ trang.

Đáng nói hơn, có thể bạn chưa biết nhưng Trùm Sò chính là dự án đưa Hoa hậu Mai Phương chạm ngõ điện ảnh. Với một màn thể hiện quá ổn áp ngay trong vai diễn điện ảnh đầu tay, có lẽ Mai Phương chính là một báu vật mới của showbiz Việt.

Khán giả bình luận khen ngợi Mai Phương trên mạng xã hội: - Mai Phương đẹp thật sự luôn ấy. - Ôi sao thấy em hợp điện ảnh thế. - Gương mặt này đóng con gái thời xưa đẹp quá. - Tính ra em ấy giỏi thật. Đóng phim hay, hát cũng hay mà còn là Miss World. - Mình hạc xương mai và nét đẹp rất tri thức. - Nhìn chị Mai Phương đẹp kiểu điện ảnh ghê, nhan sắc này hợp đóng mấy phim lấy bối cảnh thời xưa lắm luôn ấy.

Nói thêm về Trùm Sò, đây là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hài hước, đặt bối cảnh tại một vùng quê hẻo lánh quanh năm hạn hán gọi là làng Sứa Đỏ. Tại đây, cái nghèo đeo bám từng mái nhà. Thế nhưng Trùm Sò là ngoại lệ.

Khán giả yêu thích phim Việt, muốn tìm một tác phẩm có thể mang lại tiếng cười cho bản thân, gia đình và bạn bè thì có thể thử trải nghiệm Trùm Sò.

Y có thừa khả năng để sống đời dư dả, nhưng lại vì tham tiền đến cực đoan mà chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, cũng không tính đến chuyện yêu ai cưới ai. Dẫu vậy, một kẻ yêu tiền như mạng giống Trùm Sò lại bị mất một số vàng to lớn. Chỉ vì muốn tìm cách lấy lại chỗ vàng, Trùm Sò đã bị cuốn vào một sự kiện chấn động. Đồng hành cùng anh là những Hến Dẹo, Tôm Hùm, Cua Dữ, Ốc Đần, Ngao Mù...

Bên cạnh những tiếng cười, Trùm Sò còn là một bộ phim về tình thân, tình bạn và cả tình yêu. Đây hứa hẹn là một tác phẩm vừa giàu tính giải trí, vừa xúc động, mang đến những thông điệp sâu sắc và khiến chúng đọng lại trong lòng người xem.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 tại Đồng Nai, là một trong những hoa hậu trẻ nổi bật của làng nhan sắc Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại và nền tảng học vấn vững vàng. Cô cao khoảng 1m70, sở hữu gương mặt hài hòa, nụ cười sáng và phong thái tự tin, thường được nhận xét mang nét đẹp nhẹ nhàng, dễ tạo thiện cảm với công chúng.

Trước khi bước lên đỉnh cao danh hiệu sắc đẹp, Mai Phương đã sớm thể hiện năng lực ở môi trường học đường. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018, đồng thời đạt nhiều thành tích học tập đáng chú ý, trong đó có chứng chỉ IELTS 8.0, cho thấy khả năng ngoại ngữ nổi trội. Sau đó, cô tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và xuất sắc lọt Top 5 chung cuộc, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái nhờ những hoạt động cộng đồng tích cực.

Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Chiến thắng của cô được đánh giá là thuyết phục nhờ phong độ ổn định và khả năng ứng xử bằng tiếng Anh lưu loát. Trên đấu trường quốc tế, cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2023 và lọt vào Top 40 chung cuộc, đồng thời giành chiến thắng tại phần thi Multimedia Challenge, giúp hình ảnh Việt Nam được chú ý nhiều hơn.

Không chỉ dừng lại ở vai trò hoa hậu, Mai Phương còn thử sức trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn viên và ca sĩ. Cô được xem là hình mẫu hoa hậu thế hệ mới - năng động, tri thức và đa năng. Với nền tảng học vấn tốt cùng hình ảnh tích cực, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đang từng bước khẳng định vị thế của mình không chỉ trong lĩnh vực sắc đẹp mà còn trong các hoạt động nghệ thuật và xã hội.

