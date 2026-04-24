Màn ảnh nhỏ xứ Hàn lại chào đón thêm một bộ phim mới lên sóng, đó là Sold Out On You (tựa Việt: Hôm Nay Lại Bán Hết). Đây là tác phẩm thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, có sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc Ahn Hyo Seop và Chae Won Bin.

Sold Out On You là lựa chọn thú vị cho những ai thích những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, hài hước.

Bộ phim mang đến câu chuyện tình yêu chữa lành giữa hai nhân vật chính Matthew Lee (Ahn Hyo Seop) cùng với Dam Ye Jin (Chae Won Bin). Nam chính Matthew Lee là một CEO kiêm nhà nghiên cứu, kiêm luôn cả nông dân và có biệt danh Chim Cút. Anh điều hành trang trại duy nhất sản xuất những loại nguyên liệu mỹ phẩm tự nhiên quý hiếm. Dù bề ngoài có vẻ cộc cằn, thế nhưng sâu trong lòng anh chàng lại sở hữu một trái tim ấm áp.

Ở chiều ngược lại, nữ chính Dam Ye Jin cũng có sự nghiệp thành công khi là một MC bán hàng truyền hình tài năng luôn "cháy hàng". Dẫu vậy, cô gặp rắc rối với giấc ngủ khi mắc chứng mất ngủ mãn tính vì quá lao lực.

Mối quan hệ của hai nhân vật chính bắt đầu một cách không suôn sẻ.

Thế nhưng cặp đôi oan gia này sẽ cùng viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, ấm áp.

Mối duyên giữa hai người bắt đầu khi Dam Ye Jin đặc biệt yêu thích loại nấm nuri hoa trắng do Matthew Lee trồng. Cô tìm đến để gia hạn hợp đồng, trở thành một rồi dần trở thành sự hiện diện đặc biệt trong cuộc đời anh. Ban đầu, họ giống như một đôi oan gia nhưng rồi, cái cách cô kiên trì đã dần phá vỡ khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng chỉ biết đến công việc. Từ những lần từ chối đến những rung động âm thầm, họ bắt đầu chữa lành những khoảng trống trong lòng nhau và một chuyện tình nhẹ nhàng, ấm áp dần nảy nở.

Sau 2 tập đầu tiên, Sold Out On You ghi điểm với những tình huống hài hước nhẹ nhàng, duyên dáng. Đúng như những gì được giới thiệu, khởi đầu cho mối quan hệ của Matthew Lee và Dam Ye Jin chẳng hề suôn sẻ chút nào. Dam Ye Jin vừa "mỏ hỗn", lại được xây dựng thêm nét tính cách có phần tự tin quá đà. Thế nhưng trước một Matthew Lee phũ phàng, cô đã có những pha "ảo tưởng sức mạnh" để rồi phải chịu cảnh "quê xệ" khiến khán giả bật cười thích thú.

Không chỉ thế, vì nhận ra Matthew Lee là người có thể giúp mình đạt được mục tiêu, cái cách Dam Ye Jin "lật mặt như lật bánh tráng", từ ghét cay ghét đắng đến chỗ cố gắng lấy xin xỏ, lấy lòng anh cũng mang đến một bầu không khí nhẹ nhàng, vui tươi cho bộ phim.

Ngoài ra, phân cảnh Matthew Lee giúp đỡ Dam Ye Jin khiến cô dường như có chút xiêu lòng cũng làm cho người xem thích thú. Rõ ràng là ngay trong những tập đầu, Ahn Hyo Seop cùng với Chae Won Bin đã tạo được phản ứng hóa học không hề tệ chút nào. Ngoài ra, nhan sắc cực phẩm của Ahn Hyo Seop cũng là một điểm cộng lớn cho phim.