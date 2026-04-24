Nghỉ lễ ở nhà xem list phim này thì còn gì bằng: hành động, giả tưởng, tình cảm có đủ

Phi Vụ Ngầm

Phi Vụ Ngầm (tựa gốc: Contraband) kể về Chris Farraday (Mark Wahlberg), một tay buôn lậu đã gác kiếm rời bỏ quá khứ để sống yên ổn cùng vợ Kate(Kate Beckinsale). Khi em vợ Andy gặp rắc rối với giới tội phạm, Chris quyết định quay lại con đường cũ để bảo vệ gia đình, dẫn đến một phi vụ buôn lậu nguy hiểm từ Mỹ sang Panama.

Đây là tác phẩm Hollywood đầu tay của đạo diễn tài danh người Iceland, Baltasar Kormákur. Trước đó ông được biết đến với các phim nghệ thuật và thương mại tại quê nhà, đặc biệt là Reykjavík-Rotterdam - tác phẩm tiền thân của Contraband. Phi Vụ Ngầm hấp dẫn bởi nhịp độ căng thẳng, những màn đối đầu và rượt đuổi kịch tính giữa Chris và các nhân vật phản diện. Phim ghi dấu như một tác phẩm giải trí đậm chất hành động, vừa thỏa mãn khán giả yêu thích kịch tính vừa gợi lên câu hỏi về ranh giới giữa tình thân và con đường tội lỗi.

Người Máy Trỗi Dậy

Nếu yêu thích thể loại khoa học viễn tưởng, Người Máy Trỗi Dậy (tựa gốc: Ex Machina) là lựa chọn không thể bỏ qua. Phim từng thắng giải Oscar ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật trong thập niên 2010.

Nhân vật chính của phim là Caleb (Domhnall Gleeson), một lập trình viên trẻ, được mời đến biệt thự xa xôi của ông chủ công ty công nghệ Nathan (Oscar Isaac). Tại đây, Caleb gặp Ava (Alicia Vikander), một trí tuệ nhân tạo có hình dáng người phụ nữ, và được giao nhiệm vụ kiểm tra "nhân tính" của cô.

Đây không chỉ là một bộ phim khoa học viễn tưởng mà còn là một tác phẩm sâu sắc về tâm lý và triết học. Ex Machina được chấm 92% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes và đạt 78/100 trên Metacritic, cho thấy sự đồng thuận cao về chất lượng phim từ giới phê bình và công chúng.

King Kong

King Kong của đạo diễn Peter Jackson là bản tái hiện kinh điển về huyền thoại loài khỉ đột khổng lồ. Ở thời điểm ra mắt, doanh thu phòng vé của phim đạt gần 556,9 triệu USD, gấp 2,7 lần chi phí sản xuất, là minh chứng rõ nét cho sự thành công về mặt thương mại.

Nội dung phim xoay quanh nữ diễn viên Ann Darrow (Naomi Watts), trong hành trình đến Đảo Đầu Lâu thực hiện bộ phim mới. Tại đây, cô bị bộ tộc bản xứ bắt và hiến tế cho Kong - một con khỉ đột khổng lồ. Giữa Ann và Kong thiết lập một mối quan hệ đặc biệt, hé lộ những khía cạnh ấm áp của sinh vật dữ dội này.

Với kỹ xảo và âm nhạc ấn tượng cùng diễn xuất thuyết phục của Naomi Watts, Adrien Brody và Jack Black, King Kong đã thắng 3 trong số 4 đề cử Oscar tại lễ trao giải lần thứ 78, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của điện ảnh đầu thế kỷ 21. Phim hiện đang được FPT Play trình chiếu với chất lượng hình ảnh 4K.

7 Số Phận

Với sự góp mặt của tài tử Will Smith, 7 Số Phận (tựa gốc: Seven Pounds) bộ phim ý nghĩa, gợi mở những suy ngẫm về lòng vị tha, sự hi sinh và giá trị của cuộc sống. Phim kể về Ben Thomas (Will Smith) - một người đàn ông mang gánh nặng tội lỗi từ quá khứ - đã quyết định chuộc tội bằng cách thay đổi cuộc đời của bảy người xa lạ.

Trong bộ tác phẩm này, Will Smith đã mang đến một vai diễn khác biệt, được nhiều khán giả đánh giá là một trong những màn trình diễn nghiêm túc nhất của anh. Rosario Dawson cũng gây ấn tượng với vai Emily Posa, một phụ nữ mắc bệnh tim. Phim sử dụng lối kể phi tuyến tính, hé lộ dần bi kịch quá khứ và lý do nhân vật chính hành động, tạo nên sự tò mò và nâng cảm xúc người xem lên cao độ.

7 Số Phận giành được giải NAACP Image Awards cho diễn xuất của Will Smith và Rosario Dawson, cho thấy sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng khán giả da màu.

Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại

Trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, khán giả nhí có thể lựa chọn xem Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại, một tác phẩm vui nhộn đến từ đạo diễn Stephen Gaghan. Đây cũng là bản chuyển thể từ tiểu thuyết lừng danh của Hugh Lofting, ra mắt vào năm 1920.

Vai chính trong phim là bác sĩ Dolittle, người có khả năng nói chuyện với muôn thú, do tài tử "Iron Man" Robert Downey Jr. thủ vai. Sau cái chết của vợ, Dolittle sống ẩn dật cùng những người bạn thú cưng, cho đến khi ông buộc phải lên đường tìm phương thuốc cứu Nữ hoàng Victoria. Nhân vật phản diện của phim là cướp biển Rassouli, do tài tử Antonio Banderas (The Mask of Zorro) thủ vai.

Điểm hấp dẫn của Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại nằm ở thế giới kỳ ảo, những tình huống phiêu lưu vui nhộn xen lẫn cảm xúc nhân văn. Dù còn một số nhiều ý kiến trái chiều, Dolittle vẫn thu hút khán giả nhí nhờ sức hút tiểu thuyết gốc và thông điệp về tình bạn và lòng nhân ái. Tương tự như King Kong, bộ phim này cũng được trình chiếu với chất lượng hình ảnh 4K.

