“Trùm Sò” ghi điểm với chất hài duyên dáng, dễ xem dịp lễ 30/4

Không phải là một bộ phim ồn ào hay cố gắng gây cười bằng mọi giá, Trùm Sò chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn - kể một câu chuyện đời bằng những tình huống hài duyên dáng, gần gũi. Trong một mùa lễ mà khán giả cần một lý do để cùng nhau ra rạp, Trùm Sò xuất hiện đúng lúc, không phức tạp, không nặng nề, chỉ đơn giản là đem lại tiếng cười trọn vẹn cho cả gia đình.

Phim kể về cuộc sống của những người dân ở làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên. Ở đó ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng gã lắm tiền nhiều của này lại ki bo, bủn xỉn, sống không có tình nghĩa. Cuộc đời gã rơi vào biến cố lớn khi số vàng tích cóp cả đời bị quan tham cướp mất.

Một trong những điểm cộng dễ nhận ra của Trùm Sò là tiết tấu nhanh và khá "dễ thở". Bộ phim không mất quá nhiều thời gian để dẫn dắt mà nhanh chóng đưa người xem vào chuỗi tình huống liên tiếp, giữ nhịp ổn định và hạn chế những khoảng lặng kéo dài. Tiếng cười vì thế cũng xuất hiện xuyên suốt - không dồn dập đến mức mệt, nhưng đủ để duy trì sự hứng thú từ đầu đến cuối.

Đạo diễn Đức Thịnh tiếp tục phát huy thế mạnh tạo tiếng cười từ những tình huống đời thường, quen thuộc - vừa giúp các diễn viên dễ nhập vai, vừa khiến khán giả cảm thấy gần gũi. Các nhân vật như Trùm Sò (Đức Thịnh), Thị Hến (Mai Phương), Tôm Hùm (Phương Nam)... chỉ cần "sống đúng chất" của mình cũng đủ tạo ra những tình huống hài tự nhiên. Những phân đoạn như Trùm Sò nghi Thị Hến trộm tiền hay cuộc gặp lại giữa Tôm Hùm và Trùm Sò sau nhiều năm xa cách đều được lồng ghép những mảng miếng hài tự nhiên.

Đáng chú ý, dù Trùm Sò là phim hài nhưng yếu tố cảm xúc vẫn được khai thác tốt. Phim không đi theo hướng drama nặng nề mà chạm nhẹ vào các mối quan hệ: tình thân, tình bạn và tình yêu. Hình ảnh một Trùm Sò không dám tiêu một cắc bạc cho bản thân nhưng lại chẳng tiếc bất cứ điều gì với mẹ mang đến góc nhìn đa chiều hơn về nhân vật.

Câu chuyện tình yêu và tình bạn trong phim Trùm Sò được khai thác một cách vừa đủ để tạo điểm tựa cho câu chuyện nhưng không khiến tổng thể trở nên nặng nề hay "lệch tông" so với tinh thần giải trí. Đức Thịnh không chọn diễn viên để lấp chỗ trống, anh chọn người để tạo ra "phản ứng hóa học". Và kết quả là một dàn cast mà từng gương mặt đều có lý do để ở đó.

Mai Phương lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng nhập vai Hến Dẹo một cách tự nhiên, sinh động. Cô góp phần đẩy câu chuyện của Trùm Sò lên cao trào, đồng thời kết nối các nhân vật một cách nhẹ nhàng và duyên dáng. Nếu Đức Thịnh ghi dấu với lối diễn "tỉnh queo" thì Phương Nam lại đưa tới một nguồn năng lượng dồi dào cả trong những cảnh hành động lẫn hài hước. Không có những chi tiết "làm quá", sự tương tác giữa hai nhân vật vẫn tạo được tiếng cười một cách tự nhiên và dễ chịu.

Đặc biệt, diễn xuất chắc tay cùng lối hài khá duyên, biết tiết chế và chọn điểm rơi hợp lý của Phương Nam đã tạo nên một nhân vật anh hùng Tôm Hùm có màu sắc riêng. Tôm Hùm không chỉ "ngầu" với ngoại hình và có những màn đánh võ đẹp mắt, mà còn toát lên khí chất của người làm việc lớn, tấm lòng nghĩa hiệp, luôn nghĩ cho người khác. Vậy nên, việc Tôm Hùm quyết cướp của quan tham chia cho người nghèo giống như một sứ mệnh tất yếu gắn liền với cuộc đời anh. Tuy nhiên, cũng vì quá tập trung vào việc lớn, Tôm Hùm đôi lúc lại trở nên "ngơ ngác" trước những chuyện đời thường - một chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo nên nét duyên riêng cho nhân vật.

Với cách xây dựng câu chuyện đơn giản nhưng đầy tính nhân văn, Trùm Sò là kiểu phim không đòi hỏi người xem phải quá tập trung hay suy nghĩ nhiều. Không kén khán giả, không giới hạn độ tuổi, Trùm Sò là lựa chọn hiếm hoi mà cả gia đình, nhóm bạn hay cặp đôi đều có thể ngồi xem cùng nhau mà không ai cảm thấy lạc lõng.

