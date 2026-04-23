Nếu phải chỉ ra cái tên nổi lên nhanh nhất làng phim Việt trong khoảng 1 năm trở lại đây, tin rằng Đoàn Minh Anh sẽ là đáp án của rất nhiều người. Dù mới 18 tuổi và chỉ vừa bước chân vào showbiz chưa lâu, thế nhưng cô nàng đã gây ấn tượng nhờ nhan sắc đậm chất điện ảnh cùng với diễn xuất quá tốt so với độ tuổi.

Đoàn Minh Anh là viên ngọc sáng giá của điện ảnh Việt hiện tại.

Có lẽ cũng chính vì vậy, Đoàn Minh Anh được ưu ái trao cơ hội góp mặt ở những dự án lớn, hợp tác cùng những tên tuổi hàng đầu của Vbiz. Cho đến nay, các tác phẩm mà Đoàn Minh Anh đã tham gia là Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của Victor Vũ, Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang và mới đây nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của Đỗ Quốc Trung.

Đặc biệt, cả ba dự án này đều là những tác phẩm điện ảnh trăm tỷ. Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu ghi nhận doanh thu 248 tỷ đồng, Nhà Ba Tôi Một Phòng ghi nhận doanh thu 110 tỷ đồng, trong khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cũng mới phá mốc 100 tỷ đồng. Và với sức nóng hiện tại, bộ phim hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Và nếu bạn đã quên, thì Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu ra mắt vào dịp 30/4 năm 2025. Điều này có nghĩa là Đoàn Minh Anh chỉ mất đúng 1 năm để "bỏ túi" 3 vai diễn ở những bộ phim điện ảnh trăm tỷ, một thành tích dĩ nhiên khiến rất nhiều người phải nể phục.

Đoàn Minh Anh đã có màn kết hợp đầy ăn ý với đàn anh Kiều Minh Tuấn.

Cho những ai chưa biết, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng xoay quanh câu chuyện của 2 pháp sư trẻ tuổi, đồng thời là 2 anh em là Còn và Dương. Họ tìm đến một vùng dân tộc miền cao vì hay tin mẹ mình gặp nạn trên đó. Thế nhưng rồi tại đây, cả hai chứng kiến những cái chết kinh hoàng, bị cuốn vào một loạt những sự kiện kỳ bí liên quan đến Phí Phông - một loài quỷ bí ẩn. Còn và Dương lao vào cuộc chiến đầy khó khăn để tìm ra sự thật, để rồi phát hiện ra bí mật ngoài sức tưởng tượng.

Mỹ nhân 18 tuổi góp phần tạo nên thành công cho Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Trong phim, Đoàn Minh Anh đảm nhận vai Dương, người em gái trong cặp đôi nhân vật chính. Cô thể hiện tốt hình ảnh một cô gái trẻ sợ hãi trước những sự kiện kinh hoàng, nhưng vẫn dũng cảm tiến lên phía trước để cứu những người mình thân yêu. Từ những chuyển biến tâm lý nhỏ cho đến các phân cảnh cao trào, mỹ nhân 18 tuổi đều xử lý ổn thỏa. Cô kết hợp ăn ý cùng Kiều Minh Tuấn để tạo nên một bữa tiệc diễn xuất trước mắt khán giả.

