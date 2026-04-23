Dữ liệu từ Box Office Vietnam ngày 23/4 chính thức ghi nhận Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ chỉ sau chưa đầy một tuần ra rạp. Không chỉ đơn thuần là một cú hit phòng vé, bộ phim đang thực sự tạo nên cơn sốt khi liên tiếp phá vỡ hàng loạt kỷ lục của dòng phim kinh dị Việt.

Cụ thể, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng trở thành phim kinh dị Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất lịch sử, chỉ mất khoảng 6,5 ngày tính cả suất chiếu sớm từ 16/4. Con số này không chỉ gây choáng với riêng thể loại kinh dị mà còn là tốc độ đáng mơ ước với bất kỳ phim Việt nào.

Chưa dừng lại ở đó, phim còn lập kỷ lục doanh thu trong ngày cao nhất của phim kinh dị Việt, khi thu về tới 19,4 tỷ đồng chỉ riêng ngày 18/4 - một con số hiếm thấy với dòng phim vốn được xem là kén khán giả.

Ngay từ trước khi ra rạp, sức nóng của phim đã thể hiện rõ khi ghi nhận 13 tỷ đồng tiền vé đặt trước, trở thành phim kinh dị có lượng pre-sale cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Đến khi bước vào suất chiếu sớm, tác phẩm tiếp tục phá kỷ lục với 8,5 tỷ đồng chỉ trong ngày đầu sneak show (16/4).

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của phim được ví như vũ bão khi vượt mốc 70 tỷ chỉ sau 3,5 ngày, chiếm tới 85% thị phần phòng vé toàn thị trường ở thời điểm đó. Con số này cho thấy Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng gần như thu hút mọi sự chú ý của khán giả trong thời điểm này.

Việc liên tiếp gom sạch kỷ lục khiến Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà đang từng bước thiết lập lại mặt bằng thành công cho dòng phim kinh dị Việt.

Về nội dung, bộ phim khai thác chất liệu tâm linh - rừng thiêng, xoay quanh những bí ẩn rùng rợn gắn liền với truyền thuyết dân gian về con quỷ mang tên Phí Phông. Không đi theo lối hù dọa đơn thuần, phim tạo được không khí ám ảnh nhờ cách xây dựng bối cảnh, âm thanh và nhịp kể dồn dập, liên tục đẩy nhân vật vào những tình huống nghẹt thở. Yếu tố văn hóa bản địa được cài cắm xuyên suốt cũng giúp câu chuyện có chiều sâu hơn, thay vì chỉ dừng lại ở mức giải trí. Phim cũng đọng lại thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình cũng như sự thật - giả giữa ma quỷ và lòng người, để lại nhiều dư âm cho người xem.

Sức hút của phim còn đến từ dàn diễn viên thực lực, nơi Kiều Minh Tuấn một lần nữa khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé" với lối diễn xuất nội tâm gai góc. Bên cạnh đó, sự góp mặt của sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đã mang đến luồng gió mới với những phân cảnh biểu cảm bằng mắt đầy ám ảnh. Dàn diễn viên thực lực NSƯT Hạnh Thúy, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh... cũng thể hiện tròn trịa vai trò của mình trong phim, tạo nên tổng thể phim hồi hộp, kịch tính.

Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều dự đoán cho rằng Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng sẽ chưa dừng lại ở mốc 100 tỷ. Thậm chí, bộ phim hoàn toàn có khả năng tiếp tục phá sâu hơn các kỷ lục đã lập, trở thành một trong những tác phẩm kinh dị thành công nhất lịch sử phòng vé Việt.

Nguồn: Box Office Vietnam