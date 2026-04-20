Theo dữ liệu thống kế của Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 19/4, bộ phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng có doanh thu vượt hơn 70 tỷ đồng chỉ sau 3,5 ngày chiếu sớm, đồng thời ghi nhận tốc độ đạt mốc 70 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt đối với thể loại kinh dị.

Trước đó, tác phẩm đã vươn lên Top 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay với 13 tỷ đồng. Riêng ngày 18/4, tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại khi thu về 19,4 tỷ đồng.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng chưa chính thức chiếu đã liên tiếp lập 4 kỷ lục cho phòng vé Việt

Tác phẩm sẽ chính thức ra rạp từ ngày 24/4, nhưng quyết định chiếu sớm để chiếm lĩnh thị trường được coi là chiến thuật hợp lý

Hiện tại, khi các tác phẩm chiếu Tết đang hạ nhiệt, những bộ phim nước ngoài không tạo được độ hot với khán giả, Phí Phông đã có nước cờ thông minh khi chiếu sớm để chiếm lĩnh thị trường. Tác phẩm áp đảo phòng vé khi nắm giữ tới 85% thị phần doanh thu. Phim có khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày, vượt trội so với các đối thủ khác.

Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng đưa khán giả đến với vùng núi hẻo lánh, nơi mà mẹ của Còn - một pháp sư cao tay bất ngờ bị phản thuật bởi một ác linh bí ẩn. Để cứu mẹ, Còn và em gái Dương (Đoàn Minh Anh đóng) phải đến tận nơi, để rồi khám phá ra những sự thật xoay quanh loài quỷ hút máu kinh hoàng này.

Từ những giây phút đầu tiên, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã cuốn hút người xem bởi lối dẫn chuyện bằng lời lẫn ảnh. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã khơi gợi nhiều vấn đề thú vị xoay quanh nhân vật, như hình dáng xinh đẹp cùng năng lực giả dạng người thường.

Bộ phim có nội dung mới lạ, cách kể chuyện hấp dẫn, hình ảnh đẹp lại mang nét đặc trưng cao.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng được khen ngợi là "đỉnh cao mới của phim kinh dị Việt"

Nhiều khán giả, người trong ngành đã lên tiếng nhận định Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng là dự án kinh dị tầm vóc, thậm chí "hay nhất từ trước đến nay". Trong đó, đạo diễn trăm tỷ Lê Thanh Sơn cho rằng nhịp phim lôi cuốn từ đầu đến cuối, cùng cú twist cuối cùng khá "phê".

Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng được người xem khen ngợi chính là cách lồng ghép chi tiết bản địa của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Từ trang phục, bối cảnh vùng núi tuyệt đẹp đến cách dàn dựng tập tục đưa tang, làm lễ ma chay... đều được ekip thể hiện chân thực, không bị "dàn dựng".

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh... Sự xuất hiện của sao nhí quốc tế Nina Nutthacha Padovan (vai Lua) là một điểm nhấn không thể bỏ qua.

Thoát khỏi hình ảnh hài hước thông thường, Kiều Minh Tuấn lần đầu vào vai pháp sư

NSƯT Hạnh Thúy là linh hồn của phim



