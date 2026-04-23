Là dự án phim 18+ duy nhất khởi chiếu đúng dịp lễ năm nay, Heo 5 Móng tạo nên sự bất ngờ lớn cho khán giả trong những suất chiếu sớm đầu tiên. Tác phẩm đã leo thang lên hạng 2 doanh thu trong ngày 23/4, cho thấy tiềm năng trở thành đối thủ lớn trong cuộc đua phim Việt sắp tới.

Sau suất chiếu sớm, không ít khán giả xuýt xoa trước yếu tố kinh dị 18+ mà Heo 5 Móng mang lại. Những cụm từ như "máu me", "nổi gai ốc", "xem rén hơn hẳn" được nhắc đến để mô tả mức độ nặng đô đến từ dự án của đạo diễn Lưu Thành Luân. Phim không đặt giới hạn cho những pha hù dọa, được nhận xét là dồn dập trong 1/3 đầu tiên, thậm chí khiến nhiều người xem la theo diễn viên hay thậm chí không thở nổi. Có người còn khẳng định một phân cảnh của Cô Năm Hợi và Võ Tấn Phát là "một trong những cảnh hù hay nhất trong phim kinh dị Việt".

Bên cạnh yếu tố jumpscare, Heo 5 Móng còn là dịp để hàng loạt diễn viên có cơ hội lột xác, khác biệt nhất từ trước đến nay. Điểm sáng mà phần đông khán giả nhắc đến là Trần Ngọc Vàng - một trong những mỹ nam đang nổi danh gần đây. Không còn là Phan Minh ấm áp trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nam diễn viên biến hóa thành một gã chồng "thất bại", điên rồ. Diễn xuất lẫn visual của chàng sao nam trong phim khiến có người phải nhăn mặt vì quá nhập tâm và ấn tượng.

Ngoài Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát và Ốc Thanh Vân cũng chạm đến giới hạn diễn xuất khi hóa thân thành những kiểu nhân vật khác biệt so với trước đây. Võ Tấn Phát lần đầu dẫn dắt một dự án kinh dị, thành công trở thành điểm sáng. Trong khi đó, Ốc Thanh Vân gây bất ngờ với tạo hình cô vợ Việt kiều giỏi giang, cùng ngoại hình "chất chơi" hiếm thấy.

So với Quỷ Cẩu và Linh Miêu, Heo 5 Móng được nhận xét là sự tiến bộ của đạo diễn Lưu Thành Luân trong hành trình làm phim kinh dị tâm linh, dựa trên truyền thuyết đô thị của mình. Không chỉ là dọa khán giả, bộ phim còn lồng ghép thông điệp luật nhân quả, lòng người đa đoan để người xem suy ngẫm. Ngoài ra, việc nhân vật được mong chờ - Cô Năm Hợi xuất hiện dồn dập được đánh giá cao, thay vì trở thành một thế lực "ít screentime" như những dự án đi trước.

Heo 5 Móng là dự án lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cô Năm Hợi phổ biến ở miền Tây Nam Bộ của Việt Nam. Theo lời đồn xa xưa, loài heo có 5 móng được xem là người đã khuất đầu thai, cho nên người ta thường né tránh không giết hại, nhưng cũng không giữ lại nuôi dưỡng. Trong phim, nhân vật Khải (Võ Tấn Phát) - một content creator đang khai thác câu chuyện này cho video mới của mình. Khi đến miếu Ông Tà tại Trà Vinh để tìm hiểu, Khải vướng vào hàng loạt sự kiện kinh hoàng, chạm phải những điều cấm kỵ để bất chấp ghi hình.

Trong khi đó, dự án còn có những tuyến nhân vật không kém phần quan trọng khác, như đôi vợ chồng Jennifer (Ốc Thanh Vân) - Chí (Trần Ngọc Vàng) đối diện với bóng ma quá khứ, đồng thời ra sức cứu cô con gái nhỏ khỏi những thảm kịch xảy ra xoay quanh truyền thuyết Cô Năm Hợi này.

Heo 5 Móng chính thức khởi chiếu vào ngày 24/4/2026.