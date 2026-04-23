Mới đây, trên trang The Qoo của Hàn Quốc, một bức ảnh nam diễn viên Won Bin ngồi hút thuốc ở bến xe đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong đó, không ít người xuýt xoa khen ngợi nhan sắc hoàn hảo như tượng tạc của nam diễn viên. Bên cạnh đó, hành động tự mang gạt tàn di động của anh cũng khiến nhiều khán giả đánh giá cao.

Bức ảnh chụp góc nghiêng để lộ chiếc mũi cao thẳng cực đẹp của Won Bin, đường nét gương mặt của nam diễn viên đẹp đến mức tỏa sáng và khiến người xem nhận ra ngay đây là một ngôi sao nổi tiếng.

Won Bin gây ấn tượng chỉ với một bức ảnh chụp trộm

Trong hình, Won Bin tự mang gạt tàn di động, được đánh giá là hành động văn minh để không làm ảnh hưởng tới môi trường. Ngoài ra, còn có thông tin khi quay phim với The Man From Nowhere cùng sao nhí Kim Sae Ron, vì không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bé nên nam diễn viên đã tự động bỏ hút thuốc trong quá trình đóng chung.

"Nhìn xem anh ấy đẹp trai đến mức nào kìa", "Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với tính cách tuyệt vời mà thậm chí không thể gặp ngoài đời thực", "Khuôn mặt đẹp trai đi kèm tính cách tốt", "Won Bin đẹp tới mức vô thực", "Ảnh nhìn điện ảnh thế, tôi không thích người hút thuốc nhưng ảnh này đẹp", "scandal duy nhất của anh là không chịu đi đóng phim", "Với mình thì câu miêu tả 'đẹp như tượng tạc' chỉ có thể dùng với Won Bin", "Ảnh paparazzi chụp thôi mà nghệ dữ", khán giả mải mê ngắm nhìn nhan sắc Won Bin.

Won Bin luôn được đánh giá sở hữu nhan sắc cực phẩm, là huyền thoại của giới giải trí Hàn Quốc

Won Bin vào nghề từ những năm cuối 90, được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Trái Tim Mùa Thu (2000), một trong những tác phẩm đặt nền móng cho làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á. Sau tác phẩm này, Won Bin trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á nhờ vẻ ngoài điển trai và diễn xuất cảm xúc.

Won Bin tiếp tục khẳng định tài năng qua các bộ phim điện ảnh như Friends, My Brother, Mother, ... Đặc biệt, vai diễn trong The Man From Nowhere (2010) đã đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới, khi bộ phim này đạt doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc năm đó.

Won Bin bắt đầu nổi tiếng với bộ phim Trái Tim Mùa Thu, dù đóng vai phụ anh được yêu thích hơn cả hai diễn viên chính

Sự nghiệp ngắn ngủi của Won Bin khiến khán giả tiếc nuối

Tuy nhiên, từ năm 2010, Won Bin bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí, không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào. Nam diễn viên từng từ chối hàng loạt siêu phẩm như Thử Thách Thần Chết, Hậu Duệ Mặt Trời, Chuyến Tàu Sinh Tử, Ngọn Gió Đông Năm Ấy.. .

Tuy ở ẩn nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc tới Won Bin khán giả vẫn hết lời khen ngợi nhan sắc và tài năng của anh. Won Bin được gọi với các mỹ từ như “diễn viên quốc bảo", “tài tử quyền lực nhất nhì showbiz”, “ông hoàng quảng cáo” thậm chí được tôn sùng là "Thánh" vì sự hoàn hảo từ ngoại hình, tính cách đến đời tư.

Won Bin được khen sở hữu đường nét hoàn hảo