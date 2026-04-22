“3 mùa lụt cộng lại mới bằng nước mắt của Quỳnh Kool”

Bộ phim Bước Chân Vào Đời ngày càng kịch tính khi em gái Trang (Ngọc Thủy) lập mưu khiến Quân (Huỳnh Anh) vướng vào rắc rối với cô gái quán bar tên Diễm (Hoàng Khánh Ly).

Sau khi Diễm đưa Quân về nhà, cô ta tuyên bố đã phát sinh quan hệ với Quân và có thai. Tuy nhiên, Diễm không muốn làm dâu hào môn mà yêu cầu gia đình Quân phải chi 1 tỷ để cô ta giải quyết hậu quả.

Thương dễ rơi nước mắt khi gặp tình huống không như ý

Khi biết người yêu bị lừa, mà người dẫn dắt để Diễm tiếp cận Quân chính là Trang, Thương (Quỳnh Kool) đã rất thất vọng. Khi cô chất vấn Trang: "Mày hại đời anh Quân như vậy, mày hả hê lắm hả", nhưng Trang không thừa nhận sai lầm của mình. Bất lực, Thương chỉ biết khóc.

Sau đó, khi nhận được món quà kỷ vật lúc cả hai người còn yêu nhau, Thương lại một lần nữa xúc động, tiếc nuối cho mối tình sớm nở chóng tàn. Em trai Minh vô tình làm rơi khung tranh, khiến nước mắt tủi thân của Thương không thể kìm nén tuôn rơi.

Tuy nhiên, trước sự yếu đuối và bất lực của Thương, khán giả lại cảm thấy mệt mỏi. Vì Thương liên tục khóc trong nhiều tập phim, người xem cảm thấy nhân vật nữ chính không đủ mạnh mẽ cứng rắn. Những cảnh khóc kéo dài cũng làm chậm nhịp phim, trong khi người xem muốn biết các tình tiết tiếp theo.

Dù đã chia tay Quân, Thương vẫn chưa hết đau lòng

Khán giả chê vai diễn của Quỳnh Kool khóc quá nhiều: - Xin em đấy Thương tới, để yên cho mọi người còn xem tí phim - Khóc đến nỗi ngao sò ốc hến dạt vào bờ cả rồi - Lại khóc - Từ đầu phim đến giờ khóc khéo phải được cả lít nước mắt - 3 mùa lụt cộng lại mới bằng nước mắt Quỳnh Kool - Mở trúng đoạn nào có cô này là thấy đoạn đó rơi nước mắt, nước mắt sao mà dễ rơi quá - Làm ơn đừng khóc - Yêu có mấy ngày làm như yêu vài năm rồi ấy. Nể ông đạo diễn nghĩ ra được - Bác đạo diễn làm cách nào để Thương không khóc được không, cứ đến đoạn có Thương là biết phân cảnh sau là có nước mắt.

Thực tế, xu hướng của khán giả hiện tại là thích những cô gái mạnh mẽ độc lập, những tình tiết phim mà nhân vật nữ có thể vùng lên đáp trả mạnh mẽ với những ai xúc phạm hoặc làm khó mình. Vì vậy, dù Diễm là một nhân vật thuần phản diện, cô lại khiến cho khán giả thích thú khi khiến bà Dung - người mẹ chồng khắc nghiệt, khinh thường dân quê - phải câm nín.

Hình tượng nữ chính yếu đuối nhẫn nhịn, luôn biết suy nghĩ cho mọi người và chịu thiệt về mình đã không còn thu hút người xem, nước mắt cũng trở nên vô dụng với khán giả, vì vậy vai diễn Thương mới không được công chúng ủng hộ.