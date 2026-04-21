Tối ngày 21/4, sự kiện thảm đỏ ra mắt bộ phim điện ảnh Anh Hùng đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Bên cạnh ê-kíp bộ phim gồm đạo diễn Võ Thạch Thảo cùng dàn cast chính như "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện..., thảm đỏ còn chào đón sự đổ bộ của loạt khách mời "khủng" như Mỹ Duyên, Quốc Anh, Tuấn Trần, Minh Trang, Steven Nguyễn..., tạo nên một bữa tiệc nhan sắc mãn nhãn.

Trở thành tâm điểm ngay khi vừa xuất hiện, Phương Anh Đào một lần nữa khẳng định danh xưng "ngọc nữ" màn ảnh rộng. Cô chọn cho mình chiếc áo trắng thanh lịch với thiết kế cúp ngực tinh tế mix cùng chiếc quần tây khoe khéo bờ vai trần mảnh mai, làn da trắng sứ và tôn đôi chân dài của người đẹp. Lối trang điểm tự nhiên nhấn vào đôi môi hồng rạng rỡ cùng mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh giúp nữ diễn viên toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn đầy nữ tính. Mỗi khi cô mỉm cười trước ống kính, cả thảm đỏ như bừng sáng, chứng minh sức hút không hề thuyên giảm sau hàng loạt dự án phim trăm tỷ.

Không hề kém cạnh đàn em, Nhã Phương cũng gây sốt với vóc dáng cực chuẩn dù đã là mẹ hai con. Nữ diễn viên diện bộ cánh tông đen huyền bí với thiết kế cổ cao mang hơi hướng cổ điển, kèm chi tiết khoét vai tinh tế giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai thon gọn. Đặc biệt, mái tóc búi cao đánh rối nhẹ cùng layout trang điểm tông cam đào trẻ trung càng làm tôn lên đường nét thanh tú và làn da trắng không tỳ vết của người đẹp. Thần thái tự tin, sang chảnh của bà xã Trường Giang dưới ánh đèn flash khiến hội chị em chỉ biết "xin vía" vì nhan sắc ngày càng thăng hạng, mặn mà và đầy sức hút.

Ở một diễn biến khác, vừa đặt chân lên thảm đỏ, Chi Pu ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ống kính và khiến đám đông người hâm mộ không ngừng reo hò. Nữ ca sĩ - diễn viên khoe trọn xương quai xanh quyến rũ và đôi chân dài miên man trong thiết kế váy ngắn cúp ngực tông đen tối giản nhưng cực kỳ sang trọng. Thần thái rạng rỡ cùng nụ cười luôn nở trên môi của "tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" không chỉ gây náo loạn thảm đỏ mà còn khẳng định sức hút mãnh liệt, chưa bao giờ hạ nhiệt của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

