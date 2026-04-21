Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ lúc này gọi tên Ngô Cẩn Ngôn có lẽ cũng không hề quá lời. Những hình ảnh hậu trường vừa rò rỉ từ phim trường Phượng Bất Tê đang khiến mạng xã hội xôn xao, bởi dung mạo của cô trong vai Tần Trường Ca thực sự mang cảm giác “dệt từ sương khói” mong manh mà vẫn toát lên khí chất cao ngạo khó chạm tới. Chỉ một ánh nhìn, một cái nghiêng đầu nhẹ cũng đủ gợi nên vẻ uy quyền của một người đứng trên vạn người.

Nhan sắc mê hoặc của Ngô Cẩn Ngôn

Loạt tạo hình theo phong cách Ngụy – Tấn liên tiếp được hé lộ càng khiến khán giả không thể rời mắt. Khi là lam y thắt eo, cô mang vẻ thanh thoát nhưng sắc sảo, khi khoác bạch y cầm kiếm lại như tiên tử lạc xuống trần gian, còn lúc đội vương miện thì khí chất nữ đế gần như tràn khỏi khung hình. Đặc biệt, tạo hình toàn trắng xuất hiện ngày 20/4 được khen ngợi hết lời vì quá mức thoát tục, vừa lạnh lùng vừa ma mị. Không ít ý kiến thừa nhận rằng có thể có nhiều mỹ nhân đẹp hơn, nhưng để “giữ mắt” người xem trên màn ảnh như Ngô Cẩn Ngôn thì lại là câu chuyện khác.

Phía sau nhan sắc đang gây sốt ấy là một câu chuyện nhuốm màu bi kịch và tham vọng. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng của Thiên Hạ Quy Nguyên, xoay quanh hành trình trọng sinh báo thù của Tần Trường Ca. Từng là hoàng hậu khai quốc, nàng bị chính người thân phản bội, kết thúc trong đau đớn và tuyệt vọng. Ba năm sau, nàng trở lại với thân phận cung nữ Minh Sương, âm thầm bước vào vòng xoáy hậu cung để từng bước đòi lại tất cả, cho đến khi chạm tới đỉnh cao quyền lực.

Đồng hành và đối đầu với nàng là Tiêu Quyết do Ngụy Triết Minh thủ vai, một đế vương từng si tình, dần biến thành kẻ mù lòa và điên cuồng giữa những toan tính quyền lực. Mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là yêu, mà là sự giằng xé giữa yêu và hận, vừa muốn hủy diệt vừa không thể buông bỏ, tạo nên một câu chuyện vừa đau vừa cuốn.

Được chỉ đạo bởi Quách Hổ và Dương Hoan, Phượng Bất Tê gồm 36 tập, dự kiến lên sóng vào cuối năm 2026. Dù motif “trọng sinh báo thù” không còn mới, nhưng với tạo hình đang gây bão cùng khí chất riêng của Ngô Cẩn Ngôn, bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút riêng, ít nhất là ở mặt thị giác nơi chỉ cần cô xuất hiện, khung hình đã đủ khiến người ta khó lòng rời mắt.

Phản hồi netizen: - Nhưng lần này cô ấy đẹp thật sự! Diễn viên có duyên diễn xuất, khán giả thích xem là ổn rồi, làm nghề cũng chỉ mong có thế. - Tạo hình này bà ấy "slay" quá chừng! Mong bộ này kịch bản ngon nghẻ để bả có thêm một bộ phim được yêu thích mà không bị chê bai nhan sắc. - Có da có thịt vầy mới đẹp, trước đây nhìn cô ấy gầy quá cứ bị cảm giác "đầu to mình nhỏ". - Có thể nói là tạo hình này bùng nổ visual thực sự luôn, bây giờ chỉ cần kịch bản ổn nữa là tuyệt vời. - Tạo hình lần này mang nét đẹp uy quyền. - Nhìn bà ấy kiểu: "Mang mấy đứa phản diện láo lếu tới đây cho chị!" - Ngô Cẩn Ngôn đẹp mà, hồi đóng Diên Hi Công Lược tạo hình với màu phim khủng khiếp quá làm tôi cứ nghĩ cô ấy xấu lắm. - Công nhận! Có những người thực sự mang gương mặt diễn viên, ngoài đời có thể không đẹp tới mức kinh diễm nhưng vào phim lại sáng bừng. - Tạo hình phim này đẹp ác chiến, mà sao da mịn màng phát sáng vậy trời! - Tạo hình rất xịn xò rồi, bên mảng tuyên truyền cũng phải nỗ lực thêm vào. - Tạo hình này đỉnh cao thực sự! Hóng Phượng Bất Tê lên sóng quá đi. - Khí chất ngút ngàn, nhìn mà thấy phấn khích ngang. - Đẹp đến mức không thốt nên lời! - Nhìn thế này là hiểu ngay tại sao nam chính đế vương lại mắc bệnh "cuồng Trường Ca" rồi, những nữ tử phàm tục khác sao mà so sánh được cơ chứ! - Khí chất bung tỏa toàn diện, cực kỳ mong đợi "Nữ vương đại nhân" Ngô Cẩn Ngôn trong vai Tần Trường Ca này nha!



