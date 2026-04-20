Dàn sao nam thế hệ mới sau 95 của màn ảnh Hoa ngữ sở hữu rất nhiều gương mặt "vạn người mê" như Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ, Hứa Khải hay Tống Uy Long. Tuy nhiên, đánh giá về diễn xuất của họ lại luôn có sự khen chê trái chiều. Gần đây, cư dân mạng xứ Trung đã tham gia cuộc bình chọn Top 10 nam diễn viên lứa sau 95 có diễn xuất tệ nhất.

Vương Nhất Bác

Dù đã vươn tầm thành ngôi sao hạng nhất kể từ sau thành công rực rỡ của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác vẫn luôn là tâm điểm của những tranh cãi gay gắt về năng lực diễn xuất, thậm chí anh còn bị netizen gán cho biệt danh không mấy tích cực là "mỹ nam mặt liệt". Sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác thường xuyên vấp phải những luồng ý kiến tiêu cực khi nhiều khán giả cho rằng biểu hiện của anh trong các tác phẩm từ Trần Tình Lệnh , Phong Khởi Lạc Dương cho đến Băng Vũ Hỏa đều thiếu đi sự đột phá.

Lối diễn xuất bị nhận xét là khá đơ cứng với một gương mặt độc nhất cho mọi hoàn cảnh, kết hợp cùng ánh mắt có phần lờ đờ, thiếu linh hoạt đã khiến nam nghệ sĩ khó lòng truyền tải được trọn vẹn nội tâm nhân vật. Chính những hạn chế về mặt biểu cảm này đã khiến Vương Nhất Bác liên tục bị gọi tên trong nhóm những diễn viên có năng lực yếu kém nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nhiều ý kiến mỉa mai cho rằng lối diễn xuất của anh dường như chỉ dành cho người hâm mộ, còn với khán giả đại chúng, sự thiếu linh hoạt trên gương mặt khiến họ khó lòng phân biệt được tâm trạng vui buồn của nhân vật, có lẽ một phần do cái bóng quá lớn của hình tượng Lam Trạm trước đó vẫn còn đeo bám.

Trương Lăng Hách

Bất chấp ngoại hình cực phẩm giúp dễ dàng chinh phục người xem, Trương Lăng Hách vẫn không thoát khỏi cái mác "Angelababy phiên bản nam" vì diễn xuất hạn chế. Điều này lộ rõ qua việc anh liên tiếp cho ra mắt tới 6 tác phẩm trong thời gian ngắn như Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng hay Độ Hoa Niên nhưng vẫn chưa thể tạo ra một cú bứt phá thực sự về mặt chuyên môn. Điển hình là trong Ninh An Như Mộng, nam diễn viên còn bị coi là điểm yếu lớn nhất của tác phẩm khi hoàn toàn bị "đè bẹp" bởi phong thái và diễn xuất ổn định của nam phụ Vương Tinh Việt. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Trương Lăng Hách rơi vào tình cảnh bị dàn diễn viên phụ lấn át về cả khí chất lẫn kỹ năng, như trường hợp của Thừa Lỗi trong Vân Chi Vũ.

Gần đây, Trục Ngọc đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ, Trương Lăng Hách vẫn chưa thể thoát khỏi cái mác "diễn viên đợi bạo" khi tên tuổi của anh chỉ gắn liền với những ồn ào thay vì năng lực thực sự. Thay vì bứt phá nhờ diễn xuất, nam diễn viên lại trở thành tâm điểm của những tranh cãi về thẩm mỹ, khiến cơ quan quản lý phải chấn chỉnh vì lạm dụng trang điểm quá đà trong hình tượng võ tướng. Việc ê-kíp nỗ lực quảng bá "đã bạo" cũng không thể che mờ sự yếu kém về thực lực khi Trương Lăng Hách hoàn toàn bị nam phụ Đặng Khải lấn át về thần thái lẫn kỹ năng. Khi các lùm xùm bên lề vẫn át vía hào quang vai diễn, anh vẫn chưa đủ sức thuyết phục công chúng rằng mình xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiểu sinh hàng đầu.

Phạm Thừa Thừa

Sở hữu lợi thế truyền thông từ danh xưng “em trai Phạm Băng Băng”, Phạm Thừa Thừa vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội về năng lực diễn xuất hạn chế. Với đôi mắt một mí thiếu linh hoạt và biểu cảm đơn điệu, anh thậm chí bị mỉa mai là đối thủ đáng gờm soán ngôi "đệ nhất mặt liệt" của Vương Nhất Bác. Đỉnh điểm là trong dự án chất lượng như Tiểu Hạng Nhân Gia, trong khi dàn diễn viên từ thực lực đến trẻ tuổi đều tỏa sáng, Phạm Thừa Thừa lại trở thành "lỗ hổng" duy nhất khiến tác phẩm mất điểm. Thay vì khắc họa một Trang Đồ Nam thông minh, hóm hỉnh, nam diễn viên lại biến nhân vật thành một kẻ ngốc nghếch với thói quen trợn mắt vô hồn, dẫn đến những lời phê bình cay nghiệt rằng biểu hiện của anh còn thua kém cả diễn viên nhí đóng cùng vai thời thiếu niên.

Hứa Khải

Từng là hiện tượng vụt sáng chỉ sau một đêm nhờ vai diễn ấn tượng trong Diên Hi Công Lược, Hứa Khải những tưởng sẽ trở thành cái tên bảo chứng cho cả thực lực lẫn sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, việc chạy theo số lượng và nhận dự án dồn dập sau khi nổi tiếng đã khiến chất lượng các tác phẩm của anh trượt dốc không phanh, với hàng loạt bộ phim như Kỳ Kim Triều, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ hay Thượng Thực đều nhận về mức điểm Douban dưới trung bình.

Ngay cả khi có cơ hội hợp tác cùng Tam Kim Ảnh Hậu Châu Đông Vũ trong dự án lớn Thiên Cổ Quyết Trần một tác phẩm sở hữu nguyên tác danh tiếng và lượng fan hùng hậu, Hứa Khải vẫn không thể tận dụng đà tiến bước. Ngược lại, biểu hiện nhạt nhòa và thiếu chiều sâu trong dự án này đã trở thành "giọt nước tràn ly", khiến khán giả thất vọng và thẳng tay liệt anh vào nhóm những mỹ nam có diễn xuất gây tranh cãi nhất hiện nay.

Tống Uy Long

Kể từ sau Phượng Tù Hoàng, Tống Uy Long dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cái mác "bình hoa di động" khi liên tục lộ rõ những hạn chế về nền tảng diễn xuất so với các đồng nghiệp được đào tạo bài bản. Không chỉ bị chê trách về kỹ năng biểu cảm thiếu vững vàng, đài từ của nam diễn viên cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích vì sự thiếu rõ ràng, khiến khán giả khó lòng nhập tâm dù anh sở hữu ngoại hình vô cùng ưu tú. Những tưởng màn tái xuất rầm rộ với ba dự án liên tiếp là Tương Tư Lệnh, Thiều Hoa Nhược Cẩm và Bảy Di Vật Tà Ám trong nửa đầu năm 2025 sẽ giúp anh lấy lại vị thế sau một năm 2024 im ắng, nhưng thực tế lại là một chuỗi thất bại ê chề. Việc cả ba tác phẩm này đều "flop" trong thầm lặng với các chỉ số truyền thông nghèo nàn không chỉ cho thấy sự sụt giảm sức hút của Tống Uy Long, mà còn khẳng định rằng vẻ bề ngoài đơn thuần không đủ để cứu vãn một lối diễn thiếu chiều sâu.

Đặng Vi

Vụt sáng nhờ hiệu ứng của vai diễn Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư, nhưng Đặng Vi vẫn khó lòng thoát khỏi cái mác diễn viên thần tượng khi năng lực thực tế luôn bị đặt trong vòng nghi vấn. Thay vì nỗ lực cải thiện kỹ năng để xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nam diễn viên lại khiến giới chuyên môn ngán ngẩm những yêu sách được cho là vô lý đối với một gương mặt mới.

Việc Đặng Vi kiên quyết chỉ nhận vai chính, đồng thời đòi hỏi kịch bản chất lượng cao đi kèm với vị trí phiên 1 đã khiến nhiều nhà sản xuất và nền tảng lớn phải e dè rút lui. Chính sự tự tin thái quá trong khi năng lực gánh phim chưa từng được kiểm chứng, kết hợp với kỹ năng diễn xuất còn nhiều lỗ hổng, đã trở thành rào cản lớn nhất khiến anh không thể tiếp cận được các dự án chất lượng.

Vương Tuấn Khải

Xuất thân từ nhóm TFBOYS, Vương Tuấn Khải đang nỗ lực chuyển mình sang diễn viên, nhưng diễn xuất của anh vẫn gây tranh cãi. Trong Trùng Sinh Chi Môn, dù có tiến bộ, anh vẫn bị nhận xét ánh mắt thiếu cảm xúc, biểu cảm chưa đủ chiều sâu. Dù tham gia cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, anh vẫn chưa nhận được sự công nhận rõ ràng. Trên Bilibili có nhiều video “bóc lỗi” diễn xuất của anh, và không ít khán giả cho rằng anh không phù hợp với nghề diễn. So với thành viên cùng nhóm là Dịch Dương Thiên Tỉ người đã khẳng định vị trí trong điện ảnh với Em Của Thời Niên Thiếu, khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ rệt.

Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ cũng lọt danh sách diễn dở vì phong độ trồi sụt thất thường. Ở Dĩ Ái Vi Doanh, anh bị chỉ trích vì diễn xuất cứng nhắc, đài từ kém và thiếu kết nối với bạn diễn, khiến nhân vật trở nên "quá sức" so với thực lực non nớt của mình. Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, nơi nam diễn viên khiến khán giả phải "vội vàng quay xe" vì lối diễn hời hợt, không lột tả được sự thông minh của nhân vật Hứa Thất An. So với tượng đài Phạm Nhàn của Trương Nhược Quân, biểu hiện của Vương Hạc Đệ bị đánh giá là kém xa, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa những phát ngôn tự tin và kỹ năng thực tế còn nhiều lỗ hổng.

Đinh Vũ Hề

Dù gần đây có dấu hiệu khởi sắc, việc Đinh Vũ Hề góp mặt trong danh sách những sao nam diễn dở vẫn được xem là có cơ sở khi phong độ của anh bị đánh giá là vô cùng thất thường. Một trong những rào cản lớn nhất của nam diễn viên chính là ngoại hình thiếu sức hút, không thuộc kiểu “soái ca” chuẩn mực nên rất khó tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên cho khán giả đại chúng.

Sự hạn chế về khả năng gồng gánh tác phẩm của Đinh Vũ Hề lộ rõ nhất trong Trường Lạc Khúc, khi anh hoàn toàn bị lép vế trước sự tỏa sáng của nữ chính Đặng Ân Hi. Trong khi bạn diễn được khen ngợi hết lời, biểu hiện của anh lại bị chê là nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và chưa thể lột tả được những chuyển biến nội tâm phức tạp của nhân vật. Trước đó, dự án Bảy Kiếp Xui Xẻo cũng là một nốt trầm đáng quên khi nam diễn viên không những không thể hiện được khí chất cần có, mà còn bị mỉa mai bởi tạo hình rườm rà, ủy mị đến mức trông như "chị em" với nữ chính, trực tiếp góp phần khiến tác phẩm này trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn của năm.

Hà Dữ

Hà Dữ là gương mặt mới nổi trong vài năm gần đây, tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Song Quỹ đóng cùng Ngu Thư Hân hay vai Diệp Đỉnh Chi trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Đây đều là những vai diễn được yêu thích. Diễn xuất của Hà Dữ nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khi gặp đúng vai, anh có thể tạo cảm giác rất cuốn hút, như hình tượng Cận Triều đầy tổn thương trong Song Quỹ từng giúp anh hút fan mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng cách thể hiện của anh hơi cường điệu, khó tạo đồng cảm.