Phim cổ trang Trung Quốc từ lâu đã trở thành mảnh đất vàng để các mỹ nam phô diễn nhan sắc và khí chất. Không chỉ tạo hình đẹp, nhiều gương mặt còn gắn liền với những vai diễn kinh điển, góp phần định hình chuẩn mực “nam thần cổ trang” trong lòng người xem. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 mỹ nam cổ trang nổi bật nhất hiện tại do ELLE lựa chọn.

Hạng 10: Trương Lăng Hách

Sở hữu gương mặt sáng, đường nét thanh tú cùng chiều cao nổi bật, Trương Lăng Hách là cái tên thăng hạng nhanh chóng trong vài năm gần đây. Từ Trường Hành tiên quân trong Thương Lan Quyết đến loạt dự án như Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng, anh đều ghi điểm với hình tượng công tử, tiên khí. Gần đây nhất là Ngọc Trục, nam diễn viên họ Trương vào vai tướng quân tuy vướng nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc khi lên hình cũng khó phủ nhận. Song, đặt trong một bảng xếp hạng toàn những cái tên nặng ký, visual của Trương Lăng Hách vẫn bị cho là thiếu độ chín và khí chất riêng, khiến anh đứng ở vị trí cuối bảng.

Hạng 9: Thành Nghị

Được mệnh danh là “thiên tuyển cổ nhân”, Thành Nghị gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lãnh, có phần u buồn rất hợp với các vai kiếm hiệp, tiên hiệp. Những tác phẩm như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Hương Như Tiết giúp anh củng cố vị thế. Tuy nhiên, phong cách tương đối một màu khiến anh chưa thể bứt phá cao hơn trong bảng xếp hạng này.

Hạng 8: Ngao Thụy Bằng

Mang vẻ đẹp đặc trưng với đường nét sắc sảo và thân hình vạm vỡ, Ngao Thụy Bằng tạo thiện cảm nhờ khí chất mạnh mẽ. Trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, tạo hình yêu vương của anh từng gây sốt vì quá cuốn hút. Dẫu vậy, độ phổ biến còn hạn chế vẫn là điểm khiến anh chưa thể leo cao hơn.

Hạng 7: Đàn Kiện Thứ

Từ một idol chuyển hướng sang diễn xuất, Đàn Kiện Thứ gây bất ngờ khi chinh phục khán giả bằng cả nhan sắc lẫn thực lực. Đặc biệt, tạo hình tóc bạc trong Trường Tương Tư mang lại cho anh vẻ đẹp vừa yêu dị vừa tiên khí, giúp cái tên này “lột xác” ngoạn mục.

Hạng 6: Vương Tinh Việt

Sở hữu gương mặt góc cạnh cùng thần thái công tử kinh thành, Vương Tinh Việt ghi dấu với khả năng cân cả vai chính lẫn phản diện. Từ Chu Sinh Như Cố đến Mặc Vũ Vân Gian, anh đều hút một lượng fan lớn nhờ cảm giác bí ẩn, lạnh lùng đúng chuẩn mỹ nam cổ trang thế hệ mới.

Hạng 5: Dương Dương

Một trong những tượng đài nhan sắc của Cbiz, Dương Dương gần như không có góc chết khi lên đồ cổ trang. Từ Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng đến các vai diễn sau này như Phàm Nhân Tu Tiên hay Vũ Lâm Linh, anh luôn giữ được khí chất thư sinh, thanh tao hiếm có. Dù vậy, việc thiếu đột phá gần đây khiến anh dừng ở vị trí thứ 5.

Hạng 4: Nhậm Gia Luân

Nhậm Gia Luân là cái tên “đóng đinh” với cổ trang, đặc biệt nhờ ánh mắt biết diễn. Trong Cẩm Y Chi Hạ, anh chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ tạo chemistry bùng nổ. Khí chất lạnh lùng pha chút ẩn nhẫn giúp anh trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất dòng phim này.

Hạng 3: Thừa Lỗi

Không quá ồn ào nhưng Thừa Lỗi lại gây ấn tượng mạnh nhờ body chuẩn có lực và phong thái kín kẽ, kiệm lời. Những vai diễn gần đây như Cẩm Nguyệt Như Ca, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa... giúp anh nổi lên như một “ẩn số” thú vị, đặc biệt trong các tạo hình cổ trang mang màu sắc trầm tĩnh, nội tâm.

Hạng 2: Tiêu Chiến

Là đỉnh lưu hàng đầu Cbiz, Tiêu Chiến sở hữu gương mặt hoàn hảo với ngũ quan hài hòa, dễ dàng cân mọi tạo hình từ thư sinh đến quyền thần. Từ Trần Tình Lệnh đến Ngọc Cốt Dao, anh luôn giữ vững phong độ cả về nhan sắc lẫn khí chất. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng này, anh vẫn phải nhường ngôi đầu.

Hạng 1: Vương Hạc Đệ

Đứng đầu bảng xếp hạng là Vương Hạc Đệ - cái tên được fan ưu ái gọi là “Vương Đát Kỷ” vì vẻ đẹp mang sức hút mê hoặc của hồ ly xé truyện bước ra. Không chỉ sở hữu ngũ quan sắc nét, ánh mắt của anh còn được ví như “có thể quyến rũ cả chúng sinh”. Từ Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết với tạo hình viral MXH cho đến Tướng Môn Độc Hậu, Vương Hạc Đệ luôn tạo cảm giác vừa tà mị vừa cuốn hút, đẹp không lời nảo tả hết.

Không thể phủ nhận rằng trong BXH này, mỗi cái tên đều đại diện cho một kiểu mỹ nam cổ trang khác nhau - người thanh lãnh, kẻ bá đạo, người lại mang vẻ đẹp yêu dị khó nắm bắt. Và chính sự đa dạng đó mới là lý do khiến dòng phim cổ trang Trung Quốc chưa bao giờ hạ nhiệt trong lòng khán giả.

Nguồn: ELLE