Không phải Nguyệt Lân Ỷ Kỷ hay Bạch Nhật Đề Đăng với số tiền đầu tư khủng, Mật Ngữ Kỷ mới là cái tên đang hot nhất ở thời điểm hiện tại. Dù mới lên sóng, phim đang khiến người xem bàn tán rất nhiều, cho thấy sức nóng đáng nể của cặp đôi Chung Hán Lương - Chu Châu.

Tất nhiên, sự hiện diện của hai diễn viên chính là lý do lớn khiến khán giả dành sự quan tâm cho Mật Ngữ Kỷ. Thế nhưng rõ ràng, chất lượng nội dung mới là yếu tố làm cho bộ phim nhanh chóng chiếm top 1 view Vân Hợp chỉ sau 2 ngày lên sóng.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy không ít fanpage viết về Mật Ngữ Kỷ như một tác phẩm ngôn tình trung niên. Thậm chí, câu chuyện "tổng tài và cô lao công" dễ khiến công chúng liên tưởng rằng đây là một bộ phim rẻ tiền, dựa vào nội dung "cẩu huyết" rẻ tiền để câu kéo khán giả. Thế nhưng chỉ khi thực theo dõi Mật Ngữ Kỷ, chúng ta mới có một cái nhìn hoàn toàn khác.

Mật Ngữ Kỷ xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Hứa Mật Ngữ và Kỷ Phong. Hứa Mật Ngữ là một người phụ nữ xinh đẹp, hôn nhân nhìn bên ngoài tưởng viên mãn. Thế nhưng thực tế, cô sống như một chú chim bị nhốt trong lồng, cưới phải một người chồng tệ bạc, phát hiện bị phản bội đúng ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn và rồi phải bắt đầu lại cuộc sống với muôn vàn chông gai với công việc lao công.

Trong khi đó, Kỷ Phong ở một khía cạnh nào đó có thể gọi bằng danh xưng tổng tài. Tuy nhiên thực tế, anh vẫn là một người nhân sự đi làm thuê như bao người ngoài kia, phải chịu những bất công khi dù đã phấn đấu rất nhiều để được thăng chức. Tưởng như sẽ được hái quả ngọt, một nhân vật từ tổng bộ phái đến đã khiến những tính toán của Kỷ Phong bị đảo lộn.

Ngoài cặp đôi chính Chung Hán Lương và Chu Châu, phim còn có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc với khán giả.

Tất nhiên vì là một tác phẩm ngôn tình đô thị, thế nên chuyện tình yêu của Hứa Mật Ngữ và Kỷ Phong là tuyến nội dung quan trọng. Dẫu vậy, phim còn khai thác chủ đề khủng hoảng tuổi trung niên. Với Hứa Mật Ngữ, cô dường như ở độ tuổi quá muộn để bắt đầu lại. Còn với Kỷ Phong, anh cũng đang ở chặng đường mà mọi bước đi trong sự nghiệp đều phải trải qua rất nhiều sự cân đong đo đếm.

Rõ ràng, chỉ có thực sự theo dõi câu chuyện phim, khán giả mới tận hưởng trọn vẹn được chất đời mà tác phẩm này đem lại. Nếu chỉ "hóng" qua mạng, có khả năng công chúng sẽ lầm tưởng Mật Ngữ Kỷ chỉ là một bộ phim mà muốn xem thì phải "cất não" đi, chỉ hot lên nhờ tên tuổi của Chung Hán Lương và Chu Châu.