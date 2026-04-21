“Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” hút 800 triệu view, Thùy Anh bật mí về cảnh hôn với Trần Ngọc Vàng

Phim đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng chủ đề phim ảnh được thảo luận và tương tác nhiều nhất trên MXH theo thống kê từ SocialTrend (YouNet Media).

Không chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay còn lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động ngoài lề. Màn hóa thân thành cô dâu chú rể của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trong tiết mục Kim Phút Kim Giờ tại đêm Anh Trai "Say Hi" Concert Day 9 - Reply 2024 nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

VieON đưa "đám cưới trong mơ" của phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lên sân khấu. Ảnh: Anh Trai Say Hi Vie Channel

Tập 11-12 ngày càng kịch tính khi các cặp đôi vừa xác nhận tình cảm đã lập tức bị gia đình chia cắt. Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng) thẳng thắn từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với Hoàn Mỹ (Thùy Anh đóng), mong muốn sống cuộc đời của riêng mình và sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng). Những lời nói như "đánh thức" Hoàn Mỹ, thôi thúc cô tìm lại Phan Minh (Trần Ngọc Vàng đóng).

Ám ảnh bởi bi kịch quá khứ, bà Mai (Hồng Ánh đóng) tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của con trai. Lo sợ trước lời phán về "đại nạn", Thanh Tâm đành đau lòng buông tay, nhưng Triệu Phú không chấp nhận bỏ cuộc.

Hồng Ánh trở thành bà mẹ đáng ghét trên màn ảnh. Ảnh: VieON

Trong khi đó, bí mật thân thế của Hoàn Mỹ bị bại lộ khiến cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên đóng) trở thành quân cờ trong tay ông Cường (Trung Lùn đóng). Không cam tâm nhìn giấc mơ hào môn tan vỡ, cậu Sáu dùng tính mạng ép con gái hy sinh tình yêu, trở lại làm vị hôn thê của Triệu Phú.

"Đây là cảnh hay nhất của nhân vật cậu Sáu, lấy thiên chức làm mẹ để ép buộc con làm theo ý của mình. Con cái làm sao mà có thể chấp nhận vì mình mà mẹ chết nên sẽ chọn hy sinh tình yêu", NSƯT Mỹ Duyên chia sẻ.

Nhân vật cậu Sáu của NSƯT Mỹ Duyên chọc tức khán giả. Ảnh: VieON

Đối với Thùy Anh, đây là phân đoạn thử thách tâm lý nặng nề: "Không chỉ Hoàn Mỹ mà ai đối diện với tình huống đều sẽ rất sốc và cảm thấy tội lỗi. Tôi suy nghĩ đến đau đầu vì cần phải chuyển biến nhiều cảm xúc chỉ trong một, hai giây - hoảng hốt, lo sợ rồi hối lỗi".

Trong khi đó, Phan Minh do Trần Ngọc Vàng thủ vai cũng đối mặt với sự chỉ trích gay gắt và "tác động vật lý" từ ba do diễn viên Trung Lùn thể hiện. Nam diễn viên trẻ tiết lộ đàn anh đã chủ động gợi ý "ăn gian" bằng góc máy để hạn chế va chạm thật: "Tôi xin cứ tát thật đi nhưng anh từ chối, lỡ tát không được nhiều lần thì mặt cũng sẽ sưng".

Cảnh hôn của Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh. Ảnh: VieON

Để cân bằng với mạch phim căng thẳng, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vẫn đan xen nhiều khoảnh khắc lãng mạn. Đặc biệt, cặp đôi Phan Minh và Hoàn Mỹ khiến người xem ấn tượng khi sở hữu đến 3 cảnh hôn mang nhiều sắc thái khác nhau.

Về các cảnh hôn với Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh bật mí: "Từ trước đến nay, tôi đóng cảnh hôn ít lắm, chỉ ‘chụt’ nhẹ thôi. Phim này tôi bị ngại, quay nhiều lắm, cảnh toàn - trung - cận rồi quay hỏng hoặc máy móc di chuyển lệch nữa".

Nữ diễn viên thú nhận bản thân nhiều lần bị "xì" khi diễn cảnh tán tỉnh. Cô nói: "Không nhịn cười nổi, đâu đó khoảng 4-5 lần. Lần đầu tiên tôi bị xì mà không thể nín được. Đó là cảnh khó khăn nhất khi diễn cùng Vàng".

Hai diễn viên tạo ra phản ứng hóa học tự nhiên. Ảnh: VieON.

Nói về nụ hôn sâu tại sân bay, Trần Ngọc Vàng cho biết đoàn phim chỉ có thể ghi hình trong thời gian ngắn vì nhiều yếu tố ngoại cảnh. Nam diễn viên cho biết: "Thời gian gấp rút nên hôn cũng gấp rút, vô là hôn liền luôn. May mắn là cả hai đã có thời gian tương tác và hiểu nhau nên mọi thứ diễn ra dễ dàng. Đối với tôi, những phân cảnh thân mật đều nhạy cảm nên tôi luôn chia sẻ và xin phép bạn diễn trước khi quay. Cả hai có sự đồng điệu thì mới quay được khoảnh khắc tình cảm".

Sau mỗi lần hoàn thành cảnh chạm môi, Trần Ngọc Vàng đều gửi lời cảm ơn và dành cho Thùy Anh một cái ôm trân trọng. Hành động tinh tế này đã nhận được nhiều thiện cảm từ ê-kíp và người hâm mộ.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20:00 thứ sáu, thứ bảy hàng tuần.