Những diễn biến gần đây của Bước Chân Vào Đời đang "lên mood" rõ rệt khi xuất hiện một gương mặt mới - cô gái quán bar do Hoàng Khánh Ly thủ vai. Không chỉ gây chú ý bởi tính cách sắc sảo, đanh đá, nhân vật này còn nhanh chóng chiếm spotlight nhờ visual nổi bật cùng thần thái được nhận xét là ăn đứt dàn nữ chính hiện tại.

Trong mạch phim, sau khi chia tay Thương (Quỳnh Kool), Quân (Huỳnh Anh) rơi vào trạng thái chán nản, u uất. Anh tìm đến quán bar để giải sầu và có một đêm say không nhớ gì. Sáng hôm sau, cú twist bắt đầu khi cô gái quán bar đưa Quân về tận nhà trong tình trạng vật vờ, không ngại chào hỏi thẳng thắn với bà Dung (Quách Thu Phương).

Nhưng đó mới chỉ là mở màn. Sau đó, cô gái này tiếp tục quay lại nhà bà Dung với một "món quà" gây sốc: chiếc que thử thai hai vạch. Từ cách xưng hô chuyển từ "mẹ" sang "bà nội", đến thái độ thẳng thừng, thách thức, nhân vật này không ngại "var thẳng" sự trịch thượng của bà Dung. Preview tập 26 còn cho thấy cô tuyên bố muốn làm con dâu, đồng thời nói thẳng đối phương là "đạo đức giả".

Sự xuất hiện của nhân vật này đã kéo nhịp phim từ trạng thái lê thê, rầu rĩ suốt hơn 20 tập lên cao trào hơn hẳn. Khán giả không chỉ bất ngờ mà còn hả hê, bởi cuối cùng cũng có người "đủ đô" để đối đầu với bà Dung - nhân vật vốn gây ức chế suốt thời gian qua.

Không chỉ gây ấn tượng về tính cách, visual của cô gái quán bar cũng là điểm cộng lớn. So với Thương, Trang (Ngọc Thủy) hay Giang (Lê Bống), nhân vật này được đầu tư kỹ lưỡng hơn hẳn về tạo hình. Từ trang phục, kiểu tóc đến phụ kiện của cô luôn được chăm chút mỗi khi xuất hiện, tạo nên một hình tượng phản diện vừa cuốn hút vừa có gu. Thậm chí, nhân vật do Khánh Ly thủ vai còn từng được netizen nhận xét là có lớp makeup đẹp nhất phim Việt từ trước đến giờ, giúp gương mặt trở nên thanh thoát và sắc sảo, quyến rũ.

Thế nên dù là phản diện thì dân tình cũng nguyện ủng hộ cô gái, thậm chí còn đòi tăng đất diễn cho nhân vật này. Nhiều ý kiến cho rằng cô mang lại năng lượng mới mẻ, rực rỡ hơn hẳn so với hình ảnh Thương suốt ngày u uất, khóc lóc, hay gu ăn mặc cũng sang xịn hơn Trang. "Phản diện mà cuốn quá, xem chỉ chờ chị này xuất hiện!", "Xin biên kịch tăng đất diễn gấp, cứu cả bộ phim luôn rồi!", "Nhìn đã con mắt thật chứ, chả bù cho Thương suốt ngày khóc lóc rũ rượi", "Cuối cùng cũng có người trị được bà Dung, xem đã gì đâu!", "Hay quá gánh cả bộ phim", "Xinh lại còn mặc đẹp ấy, Trang tập này ăn mặc kiểu gì thế kia", "Vừa lòng tôi quá, spotlight dành cho chị hết"... là những bình luận của dân tình.

Có thể thấy, sự xuất hiện của cô gái quán bar không chỉ tạo cú hích về nội dung mà còn góp phần cứu "mood" cho cả bộ phim. Từ một câu chuyện có phần lê thê, Bước Chân Vào Đời đang dần trở nên kịch tính và đáng theo dõi hơn. Với những gì đang diễn ra, nhân vật này hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều biến động trong các tập tiếp theo. Nếu giữ vững phong độ hiện tại thì không quá khi nói rằng đây chính là "quân bài" quan trọng giúp bộ phim lấy lại sức hút trong khung giờ vàng.