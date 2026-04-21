Vừa qua tại sự kiện chiêu thương của iQIYI, Phạt Tội 2 đã chính thức được công bố là 1 trong 8 phim IP mang về doanh số tốt nhất cho nền tảng. Được biết, tổng doanh thu phim mang về lên tới 11.8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 41.3 nghìn tỷ đồng - một con số vô cùng ấn tượng.

Phạt Tội 2 của Hoàng Cảnh Du là một trong số những phim có doanh thu tốt nhất nền tảng iQIYI.

Thực tế ở thị trường Việt Nam, Phạt Tội 2 dường như không quá hot, chẳng được nhắc tới quá nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng tại thị trường Trung Quốc, bộ phim có được sức hút rất lớn, nhiệt độ nền tảng phá vạn. Thành tích này càng đáng được công nhận hơn khi mà trong vài năm trở lại đây, thị trường phim ảnh Trung Quốc bước vào thời kỳ lạnh giá, hơn nữa Phạt Tội 2 lại chẳng hề được đầu tư vào khâu quảng bá.

Có thể bạn chưa biết, Phạt Tội 2 không hề có trailer tuyên truyền, không có poster, cũng chẳng có bất cứ tấm ảnh tĩnh nào được tung ra trước thềm lên sóng. Thậm chí, bộ phim còn phát sóng theo kiểu "đánh úp người xem" khi chính thức ra mắt chỉ vài tiếng sau khi có tin vượt qua xét duyệt.

Không được đầu tư tuyên truyền, Phạt Tội 2 vẫn đạt được thành tích khiến nhiều dự án lớn phải ngưỡng mộ.

Bộ phim tạo nên sức hút lớn nhờ kịch bản hấp dẫn và diễn xuất tốt của dàn diễn viên.

Điều này chứng tỏ Phạt Tội 2 có sức hút tự thân rất lớn dù không phải một sản phẩm được đầu tư mạnh tay. Với những ai đã xem phim, họ sẽ hiểu sự hấp dẫn của phim đến từ sự chăm chút cho khâu kịch bản cũng như diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, trong đó tất nhiên bao gồm nam chính Hoàng Cảnh Du.

Nhắc đến Hoàng Cảnh Du, người ta khó lòng liên tưởng đến một ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Dẫu vậy, anh có sức hút khán giả riêng, luôn được nhớ tới như một trong những cái tên có khả năng bảo chứng cho chất lượng các vai diễn/tác phẩm mình tham gia. Sở hữu vẻ điển trai đầy nam tính cùng diễn xuất tốt, Hoàng Cảnh Du để lại dấu ấn nhờ hình tượng nam chính mạnh mẽ, chính nghĩa và có trái tim ấm nóng.

Hoàng Cảnh Du đẹp trai, diễn tốt và đóng được đa dạng thể loại phim.

Nổi lên nhờ bộ phim Thượng Ẩn, thế nhưng sau đó anh đã chứng minh bản thân hoàn toàn đủ sức chinh phục công chúng bằng thực lực chứ không phải chỉ nhờ đóng đam mỹ. Ngôi sao sinh năm 1992 đạt được nhiều thành công ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Hoàng Cảnh Du có nhiều phim hay.

Anh là gương mặt quen thuộc với các khán giả yêu mến thương hiệu phim điện ảnh Phi Trì Nhân Sinh.

Trên màn ảnh nhỏ, anh khiến khán giả mê mệt với các vai diễn thuộc đa dạng thể loại phim như Cố Hải trong Thượng Ẩn, Lý Phi trong Hành Động Phá Băng, Tống Lẫm trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Âu Hiếu An trong Cô Chiến Mê Thành, Tần Phong trong Phạt Tội và gần đây nhất là Trương Tiểu Mãn trong Năm Tháng Hữu Tình. Còn ở màn ảnh rộng, anh là gương mặt quen thuộc trong series nghìn tỷ thống trị phòng vé Tết tại Trung Quốc là Phi Trì Nhân Sinh.