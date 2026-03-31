Chiều ngày 31/3, buổi showcase ra mắt phim Heo Năm Móng đã chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông và khán giả. Sự kiện lần đầu lộ diện đầy đủ dàn cast, quy tụ dàn diễn viên quen mặt như nghệ sĩ Thanh Thủy, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Ốc Thanh Vân, Nhật Ý, Tủn Cùi Bắp… Tất cả cùng xuất hiện với không khí rộn ràng, góp phần tạo nên một buổi ra mắt sôi động, mở màn cho hành trình đến gần hơn với khán giả của bộ phim.

Một trong những điểm nhấn khiến khán giả đặc biệt chú ý ở Heo Năm Móng chính là mối quan hệ vợ chồng giữa Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng - cặp đôi chị em cách nhau tới 14 tuổi. Không chỉ gây tò mò bởi sự chênh lệch tuổi tác, tuyến nhân vật này còn được hé lộ sẽ chứa nhiều xung đột đến từ khác biệt trong suy nghĩ, văn hóa và cách sống, phản ánh những va chạm thường thấy trong các gia đình hiện đại.

Chia sẻ tại họp báo, Ốc Thanh Vân cho biết chính những mâu thuẫn "rất đời" này đã khiến cô hứng thú với vai diễn. Theo nữ diễn viên, ngoài đời thực, chỉ cần khác biệt về góc nhìn hay không có tiếng nói chung, các mối quan hệ hoàn toàn có thể bị đẩy lên cao trào, thậm chí tan vỡ, huống chi là hai con người trưởng thành trong những môi trường khác nhau.

Ốc Thanh Vân chia sẻ tại showcase Heo Năm Móng

Sau đó, Ốc Thanh Vân khiến cả khán phòng bật cười khi tiếp tục tiết lộ một lý do khác khiến cô nhận vai Jennifer trong phim là vì được làm vợ của mỹ nam sinh năm 1998, trong khi cô sinh năm 1984."Ở tuổi này, già không già mà trẻ cũng không trẻ, nên được làm vợ của Trần Ngọc Vàng thì làm sao mà từ chối được, một cơ hội mà!", nữ diễn viên dí dỏm nói.

Câu nói nửa đùa nửa thật này lập tức khiến Trần Ngọc Vàng ngồi cạnh cũng không giấu nổi sự thích thú, vui vẻ quay sang giơ dấu. Không khí buổi họp báo vì thế trở nên sôi động hơn, đồng thời càng khiến khán giả tò mò về màn kết hợp của cặp đôi chị - em này trên màn ảnh.

Heo Năm Móng thuộc dòng phim kinh dị tâm linh, khai thác chất liệu dân gian Nam Bộ với truyền thuyết rùng rợn về "heo năm móng". Phim theo chân một vlogger (Võ Tấn Phát) đi khám phá hiện tượng siêu nhiên nhưng vô tình bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí, càng tìm hiểu càng lún sâu vào những bí ẩn đáng sợ. Tác phẩm kết hợp yếu tố tâm linh, truyền thuyết với không khí u ám, tạo cảm giác rùng rợn xuyên suốt. Sự góp mặt của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng trong vai một cặp vợ chồng cũng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều điểm nhấn thú vị.

Bộ phim được dự kiến khởi chiếu vào ngày 24/4, hứa hẹn góp phần tạo thêm một hương vị mới mẻ cho bữa tiệc điện ảnh trong dịp lễ tới đây.

Một số hình ảnh khác tại buổi họp báo:

Võ Tấn Phát

Ốc Thanh Vân

Trần Ngọc Vàng

Nghệ sĩ Thanh Thủy và Ốc Thanh Vân