Mùi Phở - trông chờ vào sự kiên nghị của đạo diễn Minh Beta?

Quyết tâm kể câu chuyện bằng tinh thần Việt

"Mùi Phở" - với quá trình thai nghén 4 năm của Minh Beta và đội ngũ, trở thành minh chứng cho nỗ lực đưa bản sắc văn hóa vào điện ảnh. Bộ phim không thực hiện theo công thức "mì ăn liền", Minh Beta đã dành 2 năm để viết kịch bản, gần 1 năm quay và 1 năm hậu kỳ. Chính vì thế, những yếu tố văn hóa trong "Mùi Phở" không xuất hiện đơn thuần như một yếu tố trang trí. Tất cả phục vụ tốt cho việc kể chuyện và lan tỏa thông điệp về giữ gìn, tôn vinh văn hóa Việt.

Lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, Di sản văn hóa phi vật thể năm 2016 - tục thờ Mẫu được khai thác một cách chỉn chu, hoành tráng. Đại cảnh được quay tại chính Bảo tàng Đạo mẫu của NS Xuân Hinh, với màn hầu đồng của Thanh đồng Diệu Minh Châu. Song song đó, "Mùi Phở" còn sử dụng hệ thống thang âm ngũ cung được biến tấu trẻ trung, hiện đại, phù hợp với cả tệp khán giả trẻ. Phần nhìn của bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ việc thổi hồn mỹ thuật dân gian Hàng Trống và Đông Hồ, cài cắm hoa văn, họa tiết truyền thống vào trang phục của các nhân vật.

Thông qua "Mùi Phở", đạo diễn Minh Beta thể hiện sự tâm huyết với chất liệu văn hóa Việt. Nguồn ảnh: NSX.

Sự tỉ mỉ trong việc quay hai hàng phở tại phố cổ Nam Định, nhà ông Mùi tại nhà cổ 44 Hàng Bè (Hà Nội) đã tái hiện trọn vẹn phong vị miền Bắc. Tất cả tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc và tâm hồn Việt. "Mùi Phở" đã thắt chặt sợi dây kết nối với nhịp sống lâu đời, khơi gợi niềm tự hào cùng chiều sâu ký ức văn hóa bên trong mỗi người.

Cùng với đó, "Mùi Phở" còn có bước tiếp cận thị trường quốc tế. Phim đang chiếu tại rạp ở Mỹ, Canada, UK, Đức, Na Uy, Czech và Slovakia. Trong khi đó, Ba Lan sẽ khởi chiếu vào 20/3, Úc vào ngày 26/3, Nhật ngày 17/4 thông qua đối tác 3388 Films. Lotte Entertainment phụ trách phát hành tại các thị trường quốc tế còn lại.

Bộ phim đã được phát hành ở thị trường quốc tế. Nguồn ảnh: NSX.

Trông chờ vào sự kiên nghị của đạo diễn Minh Beta?

Cán mốc doanh thu 40 tỷ đồng, nhưng mục tiêu của "Mùi Phở" dường như không chỉ dừng lại ở "con số" mà đóng vai trò như một "viên gạch" nền móng, khởi động cho một hệ sinh thái đầy tham vọng của Minh Beta.

Chiến lược của "Mùi Phở" tập trung vào việc nghiên cứu và tìm cách chuyển đổi hành vi tiêu dùng của khán giả điện ảnh. Bộ phim đã thành công trong việc "kéo" tệp khán giả đại gia đình, đặc biệt là những người lớn tuổi – đối tượng vốn khắt khe và ít bị tác động bởi các trào lưu nhất thời trên mạng xã hội – trở lại rạp. Họ tìm đến tác phẩm từ sự tin tưởng vào những giá trị cốt lõi được cài cắm xuyên suốt bộ phim.

Có thể nói, đây là một bước đi táo bạo nhằm dung hòa giữa tính sáng tạo nghệ thuật và việc khai phá những khoảng trống tiềm năng của thị trường. Thế nhưng, khi soi chiếu dưới góc độ của một người vừa cầm trịch vai trò đạo diễn, vừa là doanh nhân có tầm nhìn dài hạn, tham vọng đó lại trở nên thực tế – thậm chí là một lựa chọn tất yếu để kiến tạo một lối đi riêng cho điện ảnh Việt.

Đạo diễn Minh Beta được kỳ vọng sẽ có nhiều dự án về văn hóa ấn tượng hơn trong tương lai. Nguồn ảnh: NSX.

Chia sẻ với truyền thông, đạo diễn Minh Beta hé lộ dự án kế tiếp sẽ là một thể nghiệm hoàn toàn khác biệt so với "Mùi Phở", minh chứng cho một tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ. Dù kiên định cùng chất liệu văn hóa truyền thống, song cách tiếp cận và ngôn ngữ điện ảnh của anh luôn được làm mới để không lặp lại chính mình. Với nền tảng niềm tin từ những khán giả trân trọng bản sắc, các bước đi tiếp theo của Minh Beta được kỳ vọng sẽ là những chuyển động thực chất, góp phần đưa câu chuyện văn hóa Việt đi xa và bền bỉ hơn trong dòng chảy giải trí hiện đại.