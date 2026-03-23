Phim Việt giờ vàng dán nhãn 18+ khó lắm hả?

Phim Đồng Hồ Đếm Ngược đang bước vào giai đoạn cao trào, nơi mọi mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm bằng những tình tiết ngày càng căng thẳng. Tập 14 với chuỗi diễn biến xoay quanh âm mưu của Kiều Thơ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Tuy nhiên, thay vì được nhắc tới bởi độ kịch tính hay những màn giải cứu nghẹt thở, tập phim lại gây tranh cãi dữ dội vì loạt cảnh mang màu sắc nhạy cảm, gợi dục, bạo lực tinh thần nặng đô.

Điều khiến nhiều khán giả bức xúc không chỉ nằm ở nội dung, mà ở việc tập phim này được phát sóng trong khung giờ vàng - vốn từ lâu được xem là “khung giờ gia đình” - nhưng lại không có bất kỳ cảnh báo độ tuổi rõ ràng nào. Khi những chi tiết vượt ngưỡng xuất hiện mà không báo trước, câu hỏi được đặt ra là vì sao một tập phim như vậy lại không được gắn nhãn 18+ ngay từ đầu?

Trong nhiều năm qua, khung giờ phim tối trên VTV3 gần như mặc định là phương tiện giải trí dành cho số đông. Đây là khoảng thời gian mà các gia đình quây quần trước màn hình, nơi nội dung thường được kỳ vọng ở mức an toàn tương đối, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Chính vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về mức độ nặng của nội dung đều cần được thông báo rõ ràng để người xem chủ động lựa chọn.

Thế nhưng, tập 14 của Đồng Hồ Đếm Ngược lại đi theo hướng ngược lại. Những tình tiết như ép nhân vật đi tiếp khách, tra tấn tinh thần bằng cách buộc chứng kiến người yêu bị hành hạ, hay các hình ảnh mang tính chất nhạy cảm đều được đẩy lên khá trực diện. Đây không còn là mức độ nhạy cảm thông thường, mà đã chạm tới những kiểu nội dung vốn cần sự phân loại rõ ràng.

Điều đáng nói là trong khi nội dung đã vượt khỏi “ngưỡng an toàn” của giờ vàng, người xem lại không hề được cảnh báo trước. Không có nhãn 16+, 18+, cũng không có dòng thông báo về nội dung nhạy cảm đầu tập. Điều này khiến không ít khán giả bị đẩy vào thế bị động, chỉ nhận ra mình bị "ép xem" khi những cảnh gây tranh cãi đã phô bày trên màn ảnh, thậm chí là rơi vào thế tiến thoái lưỡng nam khi xem phim chung với trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Sự bị động này càng trở nên đáng chú ý khi xét đến cách bộ phim được xây dựng. Bên cạnh yếu tố phá án, hài hước, tình cảm, Đồng Hồ Đếm Ngược còn có màu sắc viễn tưởng, đặc biệt là sự xuất hiện của chú chó biết nói Coddy - một chi tiết dễ tạo cảm giác thân thiện, rất hút trẻ nhỏ. Chính yếu tố này có thể khiến nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng đây là nội dung phù hợp để cả gia đình cùng xem.

Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại khi một bộ phim vừa có chi tiết dễ thu hút trẻ nhỏ, vừa chứa những cảnh nặng đô mà không có cảnh báo. Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự khó chịu vì điều này. "Sau tập này là phải vừa xem vừa phải nơm nớp không biết lúc nào có cảnh nhạy cảm, rất khó chịu. Nếu biết trước thì đã không để trẻ con xem cùng.", "Không ai phản đối phim nặng đô, nhưng ít nhất phải cảnh báo. Để người xem tự dính rồi mới biết thì như bị lừa", "Không hiểu VFC nghĩ gì khi duyệt những cảnh này, đã thế còn đăng khắp mạng xã hội",...

Những phản ứng này rõ ràng không phải bởi khán giả “quá nhạy cảm”, mà ở chỗ họ không được chuẩn bị trước cho những gì sẽ xuất hiện trên màn hình. Khi kỳ vọng về một nội dung “gia đình” bị phá vỡ mà không có thông báo, cảm giác bức xúc là điều khó tránh.

Chớ đổ lỗi cho người xem

Thực tế, đây không phải lần đầu chuyện thiếu "cảnh báo 18+" xảy ra trên sóng giờ vàng. Trước đây, Quỳnh Búp Bê từng gây tranh cãi lớn vì nội dung nhạy cảm khi phát sóng ở khung giờ tương tự. Khi đó, bộ phim đã phải tạm dừng, chỉnh sửa nhiều chi tiết và chỉ được phát lại khi gắn mác 18+. Đây cũng là lần đầu tiên - duy nhất có một bộ phim gắn mác này chiếu trên sóng giờ vàng. Chính vì vậy, việc những tranh cãi tương tự tiếp tục xuất hiện khiến nhiều người bức xúc hơn, phải chăng bài học Quỳnh Búp Bê vẫn chưa đủ nặng và nhà đài vẫn ở thế chờ đến khi dư luận phản ứng mới định điều chỉnh?

Chưa từng có bộ phim Việt giờ vàng nào phải gắn mác 18+ như Quỳnh Búp Bê

Tranh cãi xung quanh Đồng Hồ Đếm Ngược cũng chia dư luận thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng nhà đài cần chịu trách nhiệm vì không gắn nhãn độ tuổi rõ ràng. Bên còn lại lại lập luận rằng việc trẻ em xem gì là do phụ huynh quản lý, lỗi là ở khán giả, không thể quy trác nhiệm hoàn toàn cho nội dung phim. Tuy nhiên, ý kiến thứ hai đang vấp phải nhiều phản bác. Bởi lẽ, việc quản lý chỉ thực sự có tác dụng khi phụ huynh có đủ thông tin để đưa ra quyết định. Trong trường hợp này, khi không có bất kỳ cảnh báo nào từ phía nhà đài, phụ huynh gần như phải xem trước toàn bộ nội dung để biết tập phim có phù hợp hay không - một điều rõ ràng là không thực tế.

Ở thời điểm hiện tại, Đồng Hồ Đếm Ngược vẫn đang thu hút sự chú ý nhờ kịch bản mới mẻ và nhịp phim nhanh. Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh việc thiếu cảnh báo độ tuổi đang phần nào làm lu mờ các điểm mạnh đó bởi người xem đang bị đặt vào thế bị động và các chi tiết nhạy cảm dễ trở thành điểm trừ hơn bao giờ hết.

