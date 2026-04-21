Tối ngày 21/4, thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh Anh Hùng tại TP.HCM đã thực sự bùng nổ MXH. Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám của Vbiz như Thái Hòa, Mỹ Duyên, Quốc Anh, Hồng Ánh, Tuấn Trần… Giữa dàn sao lộng lẫy, khoảnh khắc Minh Trang và Steven Nguyễn chạm mặt đã nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng.

Steven Nguyễn tái ngộ Minh Trang tại thảm đỏ Anh Hùng

Tại sự kiện, cả hai xuất hiện cạnh nhau với visual sáng bừng thảm đỏ. Minh Trang chọn cho mình bộ váy đen cúp ngực sang trọng, khoe trọn bờ vai trần quyến rũ và nhan sắc chuẩn "nàng thơ". Trong khi đó, Steven Nguyễn lại ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài phong trần, nam tính trong trang phục tông xuyệt tông với bạn diễn.

Những tương tác của Minh Trang và Steven Nguyễn nhanh chóng khiến dân tình xuýt xoa vì phong thái tổng tài và tiểu thư nũng nịu tràn màn hình. Đáng chú ý, khoảnh khắc cả hai ôm nhau chào hỏi nhanh chóng lọt vào ống kính vì tạo nên một vibe cực kỳ tình tứ, đủ để những người từng "chèo thuyền" cặp đôi này phải thốt lên: “Không cưới thì phí!”.

Sở dĩ netizen "réo tên" đòi đám cưới dữ dội đến vậy là bởi Minh Trang và Steven Nguyễn vừa mới kết thúc bộ phim Không Giới Hạn mà cả 2 cùng đóng chính. Vào vai Minh Kiên và Lam Anh, cặp đôi đã lấy đi không ít nước mắt và cả nụ cười của khán giả.

Trong bộ ảnh đôi được chính chủ chia sẻ sau khi tập cuối của phim lên sóng, Lam Anh dịu dàng tựa đầu vào vai Kiên, tay cầm bó hoa cưới, còn Kiên đứng cạnh với vẻ điềm đạm, chững chạc. Cả hai trông chẳng khác gì cô dâu chú rể, từ ánh mắt tình tứ đến "tướng phu thê" rõ mồn một, khiến khán giả không cam tâm khi dừng lại hành trình phim tại đó mà đồng loạt đòi thêm 1 cái đám cưới nữa mới hài lòng.

Cả 2 vừa mới nên duyên trong Không Giới Hạn