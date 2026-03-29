Bộ phim Không Giới Hạn chiếu trên VTV1 đang đi đến những tập cuối cùng, mới đây đoàn phim đã tiết lộ hôn lễ giản dị giữa làng chài của cặp đôi được yêu thích nhất phim cô dâu Khánh Linh (Anh Đào đóng) và chú rể Minh Lợi (Tô Dũng).

Trong những tập đầu tiên của Không Giới Hạn, Khánh Linh và Minh Lợi là cặp đôi thường xuyên khắc khẩu, thậm chí không ít lần tuyên bố chia tay. Họ bị khán giả gọi là "cặp đôi tuồng chèo" nhưng lại nhận được sự yêu mến còn hơn cả hai diễn viên chính nhờ diễn xuất duyên dáng, tự nhiên hài hước.

Đám cưới được mong chờ nhất màn ảnh Việt trong tuần tới

Cặp đôi "tuồng chèo" được khán giả yêu mến

Trong phân cảnh mới tiết lộ, Khánh Linh đã đạt được ước mơ của mình khi mặc váy cưới và trở thành vợ của anh dân quân Minh Lợi. Đây là kết thúc có hậu dành cho cặp đôi sau nhiều sóng gió khi Khánh Linh bị nhóm phản diện bắt giữ.

Trang phục váy cưới của cả hai đơn giản và có phần mộc mạc lỗi thời nhưng lại tạo sự thân thuộc với khán giả. Trong buổi chụp hình Khánh Linh vẫn là cô gái nhí nhố thường xuyên tạo dáng trong khi Minh Lợi vừa thể hiện sự bất lực lại vừa yêu chiều cô.

"Cười muốn nội thương với cặp này", "Cặp kia ngôn tình bao nhiêu, cặp này tình tính tang bấy nhiêu", "Ngại hết cả Lợi", "Ông Lợi chụp ảnh cưới kiểu gì đấy", "Ông Lợi bị ép cưới hả", "Anh Đào này diễn phim nào cũng tự nhiên", "Cặp đôi gây nghiện nhất phim Lợi gắt gỏng gặp Linh mặt xinh", "Sao nhìn mặt ông Lợi bất ổn vậy", "Thích Linh Lợi làm cuộc sống thi vị", "Biết là trong phim đấy nhưng nhìn cô dâu chú rể Linh Lợi còn đẹp và duyên hơn ngoài đời", "Cưới còn tấu hài", "Nhìn thấy đã thấy hài rồi", "Vừa xem mồm vừa tự động ngoác ra cười luôn", "Đúng là phường chèo", khán giả thích thú trước phân cảnh Linh - Lợi chụp ảnh cưới.

Trong phim, Lợi là đội trưởng đội dân quân tự vệ xã, được mô tả là nhân vật có tính cách nóng nảy cộc cằn, trong khi đó, Linh là cô gái làng chài hài hước đáng yêu, thường xuyên khắc khẩu với Lợi nhưng cũng rất yêu anh.

Những cảnh cãi vã của cặp đôi khiến khán giả thích thú vì "rất đời và cũng rất đáng yêu". Linh và Lợi thường xuyên tấu hài khiến khán giả cười ngặt nghẽo, trên các trang MXH, hàng trăm bình luận thể hiện sự yêu mến cặp đôi này và mong họ có thêm đất diễn.

Hai diễn viên là linh hồn của phim

Không Giới Hạn do Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội phối hợp thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực những sự cố thiên tai lớn như động đất hay sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển... Đồng thời cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra.

Anh Đào và Tô Dũng từng diễn chung trong phim Lối Về Miền Hoa . Dù không nên duyên nhưng kinh nghiệm diễn chung giúp cả hai thấu hiểu nhau và tạo nên sự ăn ý trong Không Giới Hạn.