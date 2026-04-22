Trúc Anh (Mắt Biếc) đã làm gì với thân hình của mình vậy?

Tối 21/4, Trúc Anh cùng nhiều ngôi sao của màn ảnh Việt đã tham gia sự kiện ra mắt bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 . Nữ diễn viên sinh năm 1998 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện với bộ váy đen xuyên thấu, chiếc mini juyp giúp ngôi sao Mắc Biếc khoe đôi chân thon gọn, thành quả sau nhiều tháng luyện tập gym giảm cân.

Trúc Anh không ngại mặc đồ xuyên thấu khoe ngoại hình ngày càng thon gọn

So với hình ảnh tròn trịa và thiếu tự tin trước kia, điểm khác biệt lớn nhất Trúc Anh là cô lấy lại sự năng động và trở nên rạng rỡ hơn. Nỗ lực giảm cân trong nhiều tháng giúp nữ diễn viên giảm từ 82kg xuống dưới 65kg.

Trúc Anh cũng không ngại khoe thành quả nỗ lực của mình trên trang mạng xã hội. Khán giả đều vui mừng khi thân hình của nữ diễn viên trở nên cân đối hơn, mạnh khỏe hơn. Không chỉ vóc dáng cải thiện, nhan sắc của Trúc Anh cũng được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, quay về thời kỳ từng làm nên tên tuổi. Gương mặt của nữ diễn viên trở nên thon gọn rạng rỡ, thanh thoát, lấy lại sự trẻ trung vốn có.

Trúc Anh vóc dáng và gương mặt ngày càng thanh thoát

Trúc Anh chia sẻ bí quyết giảm cân của cô là chơi cầu lông, tập gym đều đặn, kết hợp các bài cardio và tập cơ để siết dáng, tăng độ săn chắc. Ban đầu, việc tập thể lực khiến cô mệt mỏi, đau nhức, thậm chí nản lòng. Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cô dần quen và tận hưởng cảm giác ra mồ hôi, thấy cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn sau mỗi buổi tập.

Trúc Anh (sinh năm 1998) từng được xem là gương mặt “ngọc nữ” tiềm năng của làng giải trí Việt. Cô ghi dấu ấn với khán giả nhờ vẻ đẹp trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên qua loạt phim như Mắt Biếc, Ngốc Ơi Tuổi 17, Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi hay Thiên Thần Hộ Mệnh.

Nữ diễn viên đã nỗ lực để chiến thắng bệnh tật và lấy lại sự tự tin

Sau thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên gây bất ngờ với ngoại hình thay đổi chóng mặt. Trúc Anh thừa nhận gặp vấn đề về sức khỏe, mắc rối loạn cảm xúc và trầm cảm ở mức độ trung bình, kéo theo đó là sự tăng cân mất kiểm soát. Việc tăng cân đột ngột cũng khiến cô đối mặt với nhiều vấn đề về cơ thể như rạn da, rụng tóc và nổi mụn, khiến Trúc Anh mắc chứng sợ xã hội và không muốn gặp ai.

"Tôi không thể giải thích về tình trạng của mình, vẫn phải cười nói. Sau đó về nhà, dù cố gồng cứng người vẫn khóc nức nở. Chỉ những ai trải qua mới biết", sau đó nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, nữ diễn viên quyết tâm thay đổi, lấy lại sự tự tin cho chính mình.

Trúc Anh từng có thời gian tăng cân không kiểm soát nặng tới 82kg

Hiện tại, cô giảm gần 20kg