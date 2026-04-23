Mới đây, cảnh khóc của Hồ Liên Hinh trong bộ phim Khi Thủy Triều Hồi Âm (hay Một Lá Thư Từ Hồng Kông) đã khiến người hâm mộ phải suýt xoa vì quá đỗi ấn tượng. Mỹ nhân sinh năm 2000 khoe nhan sắc cực phẩm, cùng với đó là diễn xuất rất ổn. Ở những cảnh khóc của mình, Hồ Liên Hinh thể hiện được sự đau buồn mà nhân vật phải chịu đựng. Nó không chỉ khiến người xem đồng cảm, mà còn mang một vẻ đẹp bi thương hút hồn.

Cảnh khóc đẹp nao lòng của Hồ Liên Hinh trong phim Khi Thủy Triều Hồi Âm.

Hồ Liên Hinh mang tới vẻ đẹp bi thương đầy ấn tượng.

Với những gì đã thể hiện, Hồ Liên Hinh xứng đáng nhận được những lời khen. Trang Sina viết rằng "Cảnh khóc của Hồ Liên Hinh thực sự là một ví dụ điển hình về vẻ đẹp của người phụ nữ khi rơi nước mắt. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, truyền tải một cảm giác đau lòng vừa đẹp vừa xót xa. Cảm xúc dâng trào từng lớp và tác động cảm xúc của cảnh khóc này thật tuyệt vời. Vẻ đẹp và khả năng diễn xuất của cô ấy đơn giản là đáng kinh ngạc".

Cho những ai chưa biết, Khi Thủy Triều Hồi Âm là bộ phim do Hồ Liên Hinh và Triệu Hoa Vỹ đóng chính. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Hứa Vãn Tín cùng với Thẩm Cố. Gia tộc họ Hứa ở Hồng Kông bất ngờ gặp biến cố, rơi vào tình thế tuyệt vọng. Cô con gái nuôi Hứa Vãn Tín (Hồ Liên Hinh) tìm đến vị hôn phu Thẩm Hạo cầu cứu, nhưng lại bị cha con nhà họ Thẩm lợi dụng để uy hiếp.

Hồ Liên Hinh và Triệu Hoa Vỹ trông rất đẹp đôi.

Cặp đôi tạo chemistry bùng nổ.

Trong lúc cấp bách, người chú út của nhà họ Thẩm là Thẩm Cố (Triệu Hoa Vỹ) trở về với thân phận cổ đông lớn của tập đoàn, đồng thời ký kết một cuộc hôn nhân hợp đồng với Hứa Vãn Tín để giúp cô vượt qua khủng hoảng.

Trong khi đó, ông nội nhà họ Hứa sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy Hứa Vãn Tín và Thẩm Cố đã kinh ngạc nhận ra hai người giống hệt cặp tình nhân Lâm Thư Ý - Thẩm Cố từng tham gia phong trào yêu nước thời Dân quốc. Trong quá trình Thẩm Cố và Hứa Vãn Tín sát cánh hỗ trợ cho nhau, mối duyên dang dở từ kiếp trước cũng dần được hé lộ.

Nhan sắc đỉnh cao của Hồ Liên Hinh trong phim Khi Thủy Triều Hồi Âm.

Từng đường nét trên gương mặt mỹ năm sinh năm 2000 đều vô cùng hoàn hảo.

Nói thêm về Hồ Liên Hinh, cô vốn được xem là một trong những gương mặt triển vọng bậc nhất của lứa tiểu hoa 00. Sở hữu ngoại hình xuất sắc cùng diễn xuất tốt được đào tạo ở Học viện Hý kịch Trung Ương, Hồ Liên Hinh từng gây chú ý với vai Phùng Nguyệt trong Nhân Thế Gian, Đồ Sơn Dung Dung trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và Nguyệt Dao trong Thiêu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Dẫu vậy, vụ việc lộ những hình ảnh nhạy cảm xảy ra vào tháng 5/2024 đã khiến sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguồn: Sina