Mỹ nhân 10X hot nhất nước bị "rớt đài" sau khi đoạn clip dài gần 20 phút bại lộ

Hồ Liên Hinh sinh năm 2000, từng được xem là viên ngọc sáng trong mắt giới làm phim Trung Quốc. Năm 2022, cô được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc sau vai diễn Phùng Nguyệt trong tác phẩm Nhân Thế Gian. Với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo được ví như "Kim Ji Won của Trung Quốc", "ngọc nữ thế hệ mới ở Cbiz" và kỹ năng diễn xuất tốt, Hồ Liên Hinh được truyền thông đánh giá là tiểu hoa 10X hot nhất xứ tỷ dân và có tương lai rộng mở. Vào showbiz chưa lâu, cô đã nhận được job khủng từ Dior. Năm 2023, Hồ Liên Hinh được bình chọn là 1 trong 4 tiểu hoa đán 10X đẹp nhất Trung Quốc, cùng Bao Thượng Ân, Tôn Trân Ny và Gia Nại.

Thế nhưng, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Hồ Liên Hinh đã lụi tàn chỉ trong 1 đêm khi clip nhạy cảm của nữ diễn viên bị lan truyền khắp mạng xã hội. Sự việc lập tức gây rúng động showbiz Hoa ngữ. Khán giả đã tràn vào trang cá nhân để lại bình luận yêu cầu nữ diễn viên 10X này dừng đóng phim và giải nghệ.

Cú rớt đài của ngọc nữ Cbiz thế hệ mới

Rạng sáng 9/5/2024, Hồ Liên Hinh nhận cú sốc lớn khi clip nhạy cảm của cô và bạn trai bị rò rỉ. Các blogger giải trí cho biết video dài 20 phút, có nội dung gây sốc không kém vụ bê bối lộ clip và 1.300 ảnh nóng của nam diễn viên Trần Quán Hy vào năm 2008. Sau khi scandal đời tư của nữ diễn viên gen Z gây chao đảo giới giải trí, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xóa bỏ video nhạy cảm này và chặn mọi chia sẻ có nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng liên quan đến Hồ Liên Hinh.

Hồ Liên Hinh bị lộ clip nhạy cảm khi danh tiếng vừa chớm nở, được o bế trong showbiz. Ảnh: Sina.

Việc hình ảnh riêng tư bị lộ khiến hình tượng ngọc nữ trong sáng, nhu mì và ngoan hiền mà Hồ Liên Hinh xây dựng trong 5 năm hoạt động nghệ thuật đổ sông đổ bể. Cô hứng chịu vô số điều tiếng, lời chê bai . Dư luận chỉ trích nữ diễn viên là "gái hư", đời sống riêng tư trụy lạc. Trước vụ bê bối nghiêm trọng này, công chúng từng không khỏi thất vọng khi phát hiện Hồ Liên Hinh hút thuốc lá, bỏ bê sự nghiệp để yêu đương với nam ca sĩ Hoàn Nhan Lạc Nhung và vướng nghi vấn "tiểu tam" khi bạn trai bị tố đã kết hôn, có vợ con.

Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng chỉ ra Hồ Liên Hinh là nạn nhân trong vụ việc xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm pháp luật này. Cô được cho là đã bị bạn trai cũ quay lén cảnh nhạy cảm rồi phát tán lên mạng để hủy hoại. Vài tiếng trước bê bối chấn động xảy ra, người đẹp 2K gây xôn xao khi đăng tải hậu trường cảnh phim bản thân bị bắt cóc, bịt miệng, kèm với dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân: "Tôi hy vọng rằng các cô gái đang trong thời khắc đen tối nhất, mọi nạn nhân đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, đều sẽ được chính nghĩa giải cứu".

Hình tượng ngọc nữ của Hồ Liên Hinh sụp đổ, bị công chúng chê trách dữ dội sau scandal lộ clip nóng. Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, dân tình liền đặt câu hỏi không biết người bạn trai nào của Hồ Liên Hinh đứng sau vụ leak clip nóng này. Dựa vào đặc điểm ngoại hình và mối quan hệ, truyền thông Trung Quốc và netizen nghi ngờ Hoàn Nhan Lạc Nhung và Vu Thích có liên quan đến vụ rò rỉ clip nóng của Hồ Liên Hinh. Họ đều là bạn trai tin đồn của người đẹp sinh năm 2000. Hoàn Nhan Lạc Nhung lộ ảnh hẹn hò với Hồ Liên Hinh vào 9/2023, trong khi Vu Thích lại bị đồn đoán có mối quan hệ tình ái với nữ diễn viên vào cuối năm 2023.

Trước cáo buộc hại đời bạn gái cũ, Hoàn Nhan Lạc Nhung ngay lập tức có động thái ngầm phủ nhận. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh cơ thể chi chít hình xăm để cho thấy anh không phải chàng trai trong clip khán giả đồn đoán. Trước những câu hỏi của công chúng có còn hẹn hò với Hồ Liên Hinh không, Hoàn Nhan Lạc Nhung giữ im lặng.

Hoàn Nhan Lạc Nhung phủ nhận là kẻ phát tán hình ảnh riêng tư nhạy cảm của bạn gái cũ. Ảnh: Sina.

Về phía Vu Thích, anh vẫn bình thản đóng phim, tích cực quảng bá dự án mới và hoạt động trên mạng xã hội. Anh hoàn toàn không quan tâm hay bị ảnh hưởng bởi những tin đồn tiêu cực đang hướng đến mình. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin trong giới cho biết thời điểm Vu Thích cặp kè Hồ Liên Hinh, anh còn tán tỉnh nữ diễn viên Hạ Mông và nhận bao nuôi của phú bà Hoa Chân. Trong đó, Hồ Liên Hinh từng bị Hoa Chân đến tận công ty đánh ghen. Sau đó không lâu, clip nhạy cảm của cô bị phát tán. Dư luận nghi ngờ chính người tình quyền lực của nam diễn viên 9X đứng sau vụ rò rỉ ảnh riêng tư của Hồ Liên Hinh nhằm hủy hoại nữ diễn viên gen Z.

Tuy nhiên, đây chỉ là hoài nghi của khán giả. Dù bị phát tán clip nhạy cảm, người đẹp sinh năm 2000 này vẫn không báo cảnh sát. Cho nên, cơ quan chức năng không thể vào cuộc điều tra để truy tìm danh tính của kẻ lan truyền nội dung 18+, xâm phạm quyền riêng tư của Hồ Liên Hinh.

Hồ Liên Hinh được tiết lộ từng bị người tình giàu có của nam diễn viên 9X đánh ghen. Ảnh: Sina.

Hồ Liên Hinh bị ghẻ lạnh, gần như "bốc hơi" khỏi showbiz

Sau khi bê bối lộ clip nóng nổ ra, Hồ Liên Hinh ở ẩn để tránh bão dư luận. Mỹ nhân 10X cũng bị công ty quản lý đóng băng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Trước khi vướng scandal nghiêm trọng, Hồ Liên Hinh được 1 công ty giải trí tư nhân tại Thượng Hải (Trung Quốc) hậu thuẫn. Nhờ sự o bế của công ty này, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000 mới nở rộ nhanh chóng, thống lĩnh nhóm tiểu hoa đáng 10X chỉ sau 5 năm vào showbiz.

Tuy nhiên, Hồ Liên Hinh không biết giữ gìn hình tượng bất chấp mọi lời nhắc nhở của công ty quản lý. Cô từng từng bị công ty cảnh cáo vì hút thuốc ở nơi công cộng, yêu đương tùy tiện, thậm chí bất chấp công khai mối quan hệ với Hoàn Nhạc Lạc Nhung - người đã ly hôn vợ và có con. Và bê bối lộ clip nóng trở thành giọt nước tràn ly phá vỡ mối quan hệ giữa Liên Hinh và công ty.

Vì Hồ Liên Hinh vướng nhiều tai tiếng đời tư nghiêm trọng, phía công ty quản lý đã quyết định từ bỏ, không lên tiếng bảo vệ cô trong vụ lộ clip riêng tư. "Hình ảnh của Hồ Liên Hinh rất khó cứu vãn, công ty quản lý chỉ có thể từ bỏ nữ diễn viên này", nguồn tin trong giới chia sẻ với Sohu.

Hồ Liên Hinh bị công ty quản lý ruồng bỏ, đóng băng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Weibo.

Cuối tháng 5/2024, cô cố gắng quay lại showbiz hoạt động và cắt tóc ngắn để làm mới hình ảnh. Tuy nhiên, vì tai tiếng vướng phải quá nghiêm trọng, hình tượng đã mất sạch, Hồ Liên Hinh không có cách nào lấy lại địa vị. Cô bị loại khỏi danh sách tiểu hoa 10X được o bế, nâng đỡ ở Cbiz.

Hàng loạt nhãn hàng và nhà sản xuất phim ở Cbiz hiện tại từ chối sử dụng hình ảnh của Hồ Liên Hinh, gạch tên cô khỏi hàng nữ chính ưu tiên gửi kịch bản trong showbiz. Người đẹp này cũng vắng bóng trong các siêu sự kiện của giới giải trí Trung Quốc. Hiện tại, do kịch bản chất lượng đến tay không nhiều, nữ diễn viên này đã phải nhận quay các dự án phim ngắn để có thêm việc làm. Có thể nói, vụ việc lộ clip riêng tư đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao của Hồ Liên Hinh khi cô mới 24 tuổi.

Theo tờ QQ, Hồ Liên Hinh từ giờ chỉ có thể giậm chân ở mác sao hạng B-C, không thể vươn lên hàng ngũ mỹ nhân hạng A. Đây là điều đã xảy ra đối với Cổ Lực Na Trát. Mỹ nhân Tân Cương này từng 3 lần bị bạn trai cũ phát tán clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Sự việc bịt kín cửa thăng tiến của Na Trát.

Hồ Liên Hinh đánh mất vị thế, bị giới nghệ thuật lạnh nhạt sau scandal đời tư rúng động. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ