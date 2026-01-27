Nhắc đến Việt Hương khán giả không chỉ nhớ đến một nghệ sĩ duyên dáng, hoạt động bền bỉ suốt nhiều năm mà còn ấn tượng với bởi giàu có, sở hữu cơ ngơi đồ sộ. Bên cạnh nghệ thuật, Việt Hương còn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, mỗi dịp cuối năm, những câu chuyện xoay quanh việc cô thưởng Tết “không phải dạng vừa” cho nhân viên luôn khiến cộng đồng mạng chú ý.

Những ngày cận Tết, thông tin Việt Hương từng chi số tiền lớn để thưởng cho nhân viên bất ngờ hot trở lại. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô có hơn 200 nhân viên và công nhân làm việc trong nhiều mảng như sân khấu, tổ chức sự kiện, tiệm bánh, mỹ phẩm… Mỗi năm, việc thưởng Tết đều được cô tính toán kỹ lưỡng, dựa trên hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành mục tiêu và thâm niên gắn bó của từng người.

Nghệ sĩ Việt Hương vừa hoạt động showbiz vừa làm kinh doanh suốt nhiều năm qua. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý nhất là câu chuyện một nhân viên ưu tú được Việt Hương thưởng hẳn một chiếc xe hơi trị giá hơn 700 triệu đồng. Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng từng nhiều lần gây bất ngờ khi tặng xe cho nhân viên lâu năm hoặc đứng ra lo liệu đám cưới cho những người đã gắn bó với mình nhiều năm.

Việt Hương từng chia sẻ về đãi ngộ cho nhân viên: " Mỗi nhân viên sẽ có một khoản thưởng Tết khác nhau, tùy vào việc họ có đạt target đề ra trước đó cũng như thâm niên hay không. Nếu tôi không thưởng Tết cho nhân viên, làm sao có những bạn gắn bó với mình hơn 10 năm qua. Những ai theo dõi tôi nhiều năm qua sẽ biết có thời điểm, tôi từng tặng nhân viên của mình một chiếc xe hơi. Có những bạn nhân viên gắn bó trên 5 năm mà tổ chức đám cưới, tôi còn đứng ra lo liệu cho họ. Một nhân viên ưu tú của tôi được thưởng một chiếc xe hơi hơn 700 triệu đồng".

Nghệ sĩ Việt Hương từng tiết lộ phải thưởng Tết cho hơn 200 nhân viên, trong đó từng tặng 1 chiếc xe trị giá hơn 700 triệu. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền. Nghệ sĩ Việt Hương cho biết hiện tại ngoài làm nghệ thuật, kinh doanh thì cô còn có một khoản lợi nhuận từ việc bán bất động sản.

Ở tuổi 50, nghệ sĩ Việt Hương vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn. Cô xuất hiện trên sân khấu, tham gia các chương trình giải trí, đồng thời tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh. Dù sở hữu khối tài sản lớn, Việt Hương vẫn sống giản dị, không phô trương. Cuộc sống của nữ nghệ sĩ xoay quanh công việc, gia đình và những người cộng sự thân thiết.

Vợ chồng Việt Hương có cuộc sống đầy đủ, giàu có sau nhiều năm hoạt động. Ảnh: FBNV)

Cơ ngơi hoành tráng của vợ chồng Việt Hương và con gái đang sinh sống. Ảnh: FBNV



