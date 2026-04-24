"Cannes rẻ tiền vì Jisoo (BLACKPINK)"

Ngày 23/4 (giờ địa phương), Jisoo (BLACKPINK) chính thức ghi dấu cột mốc đáng chú ý khi xuất hiện tại Cannes International Series Festival và được trao giải Madame Figaro Rising Star (Ngôi sao đang lên). Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ châu Á nhận giải thưởng này, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình lấn sân diễn xuất của nữ idol.

Tại sự kiện, Jisoo xuất hiện trên thảm hồng với diện mạo nổi bật, thần thái tự tin, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Ban tổ chức đánh giá cao cô ở khả năng "cân bằng giữa âm nhạc và diễn xuất, đồng thời không ngừng mở rộng filmography qua nhiều vai diễn và định dạng khác nhau". Với hơn 80 triệu người theo dõi trên Instagram cùng sức ảnh hưởng toàn cầu, Jisoo được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ mới có thể "vượt qua mọi biên giới và tái định nghĩa bản thân".

Xuất phát điểm là một idol Kpop đình đám thuộc nhóm nhạc BLACKPINK, Jisoo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua bộ phim Snowdrop và hiện tiếp tục mở rộng sang nhiều dự án mới, bao gồm cả phim Netflix như Boyfriend On Demand. Việc được vinh danh tại Canneseries vì thế được xem là bước đi khẳng định tham vọng nghiêm túc của cô trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, đi cùng vinh quang là làn sóng tranh cãi không hề nhỏ. Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội bùng nổ với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả tỏ ra bất ngờ, thậm chí phản đối gay gắt khi cho rằng Jisoo chưa có đủ "bề dày" diễn xuất để nhận một giải thưởng mang tính quốc tế.

Bộ phim Boyfriend On Demand mà Jisoo đóng chính đầu năm 2026 vướng nhiều tranh cãi về diễn xuất của cô

Nhiều bình luận so sánh cô với loạt tên tuổi lớn của màn ảnh Hàn như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Bae Suzy, Kim Da Mi..., đặt câu hỏi vì sao một nghệ sĩ còn khá mới trong diễn xuất lại được vinh danh trước những gương mặt có nhiều tác phẩm nổi bật hơn. Thậm chí, một số ý kiến tiêu cực còn đi xa hơn khi nghi ngờ tính minh bạch của giải thưởng, cho rằng Jisoo "dùng quan hệ" hoặc "tài chính" để đạt được danh hiệu này. Những phát ngôn như "Cannes đang trở nên rẻ tiền?" hay "có nhiều diễn viên xứng đáng hơn" nhanh chóng lan rộng, tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.

Cô cũng bị cho là chưa có đủ bề dày kinh nghiệm để có thể vượt mặt những tên tuổi khác

Dù vậy, cũng cần nhìn nhận rằng Madame Figaro Rising Star vốn là giải thưởng dành cho những gương mặt tiềm năng, không hoàn toàn dựa trên số lượng hay chiều sâu tác phẩm mà còn xét đến sức ảnh hưởng, khả năng phát triển và dấu ấn cá nhân. Ở khía cạnh này, Jisoo - với vị thế toàn cầu, lượng fan đông đảo và chiến lược mở rộng sang diễn xuất - rõ ràng là một lựa chọn có tính toán của ban tổ chức.

Tranh cãi quanh Jisoo vì thế không chỉ đơn thuần là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh góc nhìn khác nhau giữa công chúng về tiêu chí đánh giá một ngôi sao đang lên. Với một bên, đó phải là năng lực diễn xuất đã được kiểm chứng; với bên còn lại, đó là tiềm năng và sức ảnh hưởng trong tương lai.

Một số bình luận của netizen: - Có những nữ diễn viên như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Bae Suzy, Kim Da Mi, Han So Hee và IU… Vậy mà cuối cùng Jisoo lại thắng giải chỉ bằng cách rút tiền trong túi ra. Nghe mà chán thật. - Tôi có thể kể ra cả 20 nữ diễn viên Hàn Quốc và châu Á diễn xuất tốt hơn, có phim nổi tiếng toàn cầu hẳn hoi. Nhưng có một điều mà mấy cô gái nhà BLACKPINK lúc nào cũng làm là dùng quan hệ để mua giải ở nước ngoài, vì ở trong nước thì không thắng nổi giải nào. - Nhắc mới nhớ, cô ấy thậm chí còn chưa có nổi một bộ phim nào được giới chuyên môn đánh giá cao, chỉ toàn mấy phim Hàn bình thường, khó xem, diễn xuất thì tệ. - Không biết cô ấy đã từng nhận được giải diễn xuất nào ở Hàn Quốc chưa? Hay là Cannes International Series Festival giờ cũng trở nên rẻ tiền rồi? - Tôi không ghét Jisoo, nhưng rõ ràng cô ấy chưa có vai diễn nào đủ “wow” để gọi là xứng đáng với danh hiệu quốc tế như vậy. - Nếu đây là tiêu chuẩn mới, thì chắc nhiều diễn viên thực lực khác cũng nên đổi chiến lược đi là vừa.

Nguồn: Koreaboo