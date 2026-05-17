Mỗi tháng 5, Cannes lại biến bờ biển nước Pháp thành “kinh đô hào nhoáng" của điện ảnh thế giới. Cannes 2026 cũng không phải ngoại lệ. Từ những ngôi sao Hollywood quyền lực, các đạo diễn đình đám cho đến loạt gương mặt châu Á được yêu mến, tất cả đều đổ về thành phố biển xa hoa để bước vào cuộc đua danh giá của giới phim ảnh. Và cũng như mọi năm, thảm đỏ là sân chơi để đọ sắc và khoe trang phục lộng lẫy nhất, biến nơi đây trở thành tiêu điểm truyền thông toàn cầu.

Bên cạnh thảm đỏ, photocall - hoạt động chụp hình chính thức dành cho ê-kíp phim và nghệ sĩ tham dự liên hoan phim, cũng nhận về sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Kristen Stewart xuất hiện của đoàn phim Full Phil và nhanh chóng gây bão MXH. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc pixie vuốt ngược, lớp makeup gần như tối giản khiến tổng thể look càng thêm lạnh lùng và phóng khoáng. Gương mặt của Kristen vốn không mang vẻ đẹp kiểu búp bê Hollywood mà mang đậm khí chất bất cần và cuốn hút: đôi mắt lờ đờ đặc trưng, biểu cảm ngông nghênh và thần thái luôn như đang đứng ngoài mọi quy chuẩn thảm đỏ.

Điểm gây chú ý nhất chính là bộ tweed xuyên thấu màu trắng hồng nhạt mà cô diện tại sự kiện. Thiết kế mỏng đến mức gần như xuyên thấu cơ thể, để lộ rõ lớp nội y và cả phần nhạy cảm ở vòng một dưới ánh nắng ban ngày. Chưa dừng lại ở đó, Kristen còn cho thấy sự phá cách khi diện sneaker đen trắng thay vì giày cao gót thường thấy. Đôi giày sneaker đối lập hoàn toàn với bầu không khí của liên hoan phim, nhưng lại khiến tổng thể outfit mang đúng tinh thần ngổ ngáo của riêng cô.

Điều này càng gây chú ý bởi Cannes vốn nổi tiếng với các quy định dress code khắt khe, đặc biệt nhiều năm qua từng vướng tranh cãi vì thái độ không thân thiện với giày bệt hay sneaker trên thảm đỏ. Thực tế, đây không phải lần đầu Kristen “thách thức” Cannes. Năm 2018, cô từng gây bão khi cởi phăng đôi giày cao gót ngay trên thảm đỏ để đi chân trần như một động thái phản đối quy định ép phái nữ phải tuân theo luật lệ tại các sự kiện trang trọng của Cannes. Hình ảnh Kristen xách giày bước lên bậc thềm Palais des Festivals từng viral toàn cầu và được xem như khoảnh khắc biểu tượng xuyên suốt lịch sử liên hoan phim này.

Tại Cannes 2025, Kristen tiếp tục phá vỡ giới hạn dress code khi diện chiếc áo blouse xuyên thấu táo bạo mặc ngoài bộ suit Chanel. Thiết kế gần như để lộ toàn bộ cơ thể dưới lớp vải mỏng, thu hút sự chú ý lớn giữa lúc Cannes đang siết chặt quy định “không khỏa thân” trên thảm đỏ.

Một số bình luận của netizen: - Ừm có chuyện gì xảy ra với cổ vậy, có biết ngại không. - Mặc như thế thì thà không mặc gì còn hơn. - Kristen thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chia tay Robert. - Chị đẹp thật đó nhưng không ngấm nổi cái bộ này. - Tui thấy cũng đẹp mà ta nhưng hơi nhạy cảm chút.

Kristen Stewart sinh năm 1990 tại Los Angeles, Mỹ, trong gia đình có bố mẹ đều làm việc trong ngành truyền hình. Cô bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ và sớm gây chú ý nhờ vẻ ngoài khác biệt: gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh cùng phong thái có phần nổi loạn rất riêng. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, Kristen từng xuất hiện trong nhiều dự án đáng chú ý như Panic Room bên cạnh Jodie Foster, Into the Wild của Sean Penn hay Speak, bộ phim giúp cô được giới indie chú ý vì khả năng diễn nội tâm từ rất sớm.

Tên tuổi Kristen Stewart bùng nổ toàn cầu vào cuối những năm 2000 nhờ vai Bella Swan trong franchise The Twilight Saga. Loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephenie Meyer biến cô thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất thế giới, kéo theo hiệu ứng fandom khổng lồ suốt nhiều năm. Dù bị gắn chặt với hình tượng “nữ chính YA”, Kristen lại chọn con đường khá khác biệt sau Twilight thay vì chạy theo blockbuster thương mại, cô lao vào điện ảnh nghệ thuật và hợp tác với hàng loạt auteur đình đám như Olivier Assayas, Kelly Reichardt, Pablo Larraín hay David Cronenberg.

Giai đoạn 2014-2022 được xem là thời kỳ Kristen “lột xác” mạnh nhất về chuyên môn. Cô ghi dấu với loạt phim indie được đánh giá cao như Clouds of Sils Maria, Personal Shopper, Spencer hay Crimes of the Future. Đặc biệt, vai Công nương Diana trong Spencer mang về cho Kristen đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, đánh dấu bước chuyển mình hoàn toàn từ “sao teen Twilight” sang diễn viên thực lực của Hollywood. Cô cũng trở thành nữ diễn viên Mỹ đầu tiên thắng giải César của Pháp nhờ màn trình diễn trong Clouds of Sils Maria.

Song song với diễn xuất, Kristen Stewart ngày càng khẳng định vị thế biểu tượng thời trang và gương mặt cá tính bậc nhất Hollywood. Là nàng thơ lâu năm của Chanel, cô nổi tiếng với phong cách phi giới tính, nổi loạn và thường xuyên phá vỡ các quy chuẩn thảm đỏ truyền thống. Những lần đi sneaker lên thảm đỏ Cannes, cởi giày cao gót giữa sự kiện hay diện trang phục xuyên thấu táo bạo đều góp phần tạo nên hình ảnh “rebel icon” rất riêng của Kristen trong mắt công chúng.

Tính đến năm 2026, Kristen Stewart không còn chỉ là diễn viên mà đã bước sâu sang vai trò đạo diễn và nhà làm phim. Sau nhiều năm thực hiện các short film, cô chính thức ra mắt phim dài đầu tay The Chronology of Water tại Cannes Film Festival 2026. Cùng thời điểm, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động mạnh ở mảng điện ảnh thể nghiệm với các dự án như Love Me, Sacramento hay phim ma cà rồng Flesh of the Gods của Panos Cosmatos. Ở tuổi ngoài 35, Kristen hiện được xem là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Hollywood vừa giữ được sức hút đại chúng, vừa có vị trí vững chắc trong giới điện ảnh auteur quốc tế.

Theo Hollywood Reporter