Ngày 16/5 (giờ Pháp), nữ diễn viên Kiều Chinh và nhà sản xuất Daniel K. Winn đã xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 79 thu hút sự chú ý của truyền thông. Ngôi sao gạo cội Kiều Chinh mặc bộ áo dài truyền thống sang trọng quý phái và còn có màn chào hỏi đáng yêu với người mẫu Barbara Palvin.

Ở tuổi 89, bà vẫn miệt mài làm nghệ thuật

Kiều Chinh và diễn viên Daniel K. Winn tham gia LHP Cannes 2026 để giới thiệu tác phẩm Chrysalis - Chiếc Kén, một bộ phim điện ảnh kể về hành trình của một chàng trai Mỹ trên đất Việt. Daniel K. Winn vừa đảm nhiệm vai nam chính và là nhà sản xuất của phim. Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội của anh. Đây là lần trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm của Kiều Chinh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 60 năm của nữ nghệ sĩ.

Chrysalis là dự án phim mang đậm yếu tố nghệ thuật, quy tụ dàn diễn viên danh tiếng trong và ngoài nước, trong đó có huyền thoại màn ảnh Kiều Chinh, Trương Ngọc Ánh, Tiến Phạm, diễn viên nhí Uy Nhân và Trần Thanh Tùng, Samuel An, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền, Trịnh Tú Trung, Hải Anh, Bảo Khương, Lê Anh Huy và nhiều tên tuổi khác. Trước đó, tác phẩm đã xuất hiện trên Tạp chí Cultured Focus tại Liên hoan Phim Cannes.

Trong làng điện ảnh Việt Nam thập niên 60, khi nhắc đến những tuyệt sắc giai nhân làm say đắm lòng người, Kiều Chinh luôn là cái tên đứng đầu. Không chỉ là “tượng đài nhan sắc” của Sài Gòn hoa lệ, bà còn là biểu tượng hiếm hoi đưa điện ảnh Việt chạm ngõ Hollywood, để lại dấu ấn sâu đậm trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Sinh năm 1937 tại Hà Nội, NS Kiều Chinh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Bà bước chân vào nghiệp diễn khi mới 15 tuổi sau khi chuyển vào miền Nam sinh sống, và nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Như Ngọc trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ (1957). Từ đây, cái tên Kiều Chinh bắt đầu tỏa sáng, trở thành một trong "Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn" bên cạnh Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương và Thanh Nga.

Kiều Chinh sở hữu vẻ đẹp lai Tây độc lạ, hiếm thấy trong showbiz thời bấy giờ. Nữ diễn viên luôn toát lên nét sang trọng, dịu dàng mà không ai có thể rời mắt.

Không chỉ chinh phục khán giả Việt, Kiều Chinh còn là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên tạo dựng được tên tuổi tại Hollywood. Với vốn tiếng Anh lưu loát và phong thái chuyên nghiệp, bà góp mặt trong nhiều bộ phim Mỹ như A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A. (1965), Destination Vietnam (1968)… Đặc biệt, vai diễn trong The Joy Luck Club (1993) đã đưa tên tuổi bà vào danh sách “50 diễn viên khiến khán giả rơi lệ nhiều nhất thế giới” do Entertainment Weekly bình chọn – và bà là nghệ sĩ gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách danh giá này.

Suốt những năm qua, NS Kiều Chinh định cư tại Mỹ và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Bà từng tham gia các phim như The Children of An Lac (1980), Hamburger Hill (1987), Welcome Home (1989), Face (2001)... Bằng chính tài năng và sự bền bỉ, bà dần trở thành biểu tượng văn hóa gốc Á trong điện ảnh Mỹ. Năm 1996, phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home về cuộc đời bà thậm chí còn giành giải Emmy danh giá.

Bà cũng liên tục được vinh danh tại các lễ trao giải quốc tế như giải Thành tựu Suốt đời tại Liên hoan phim Phụ nữ Torino (2003), giải Đệ nhất diễn viên Việt Nam tại Đại hội Điện ảnh Á Châu, và gần nhất là giải Thành tựu Suốt đời tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á ở Los Angeles năm 2021.

