Thời điểm hiện tại, Biệt Đội Siêu Khờ (tựa Anh: The WONDERfools) đang là một tác phẩm rất đáng xem trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Bộ phim này có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, bao gồm cả mỹ nam nức tiếng Cha Eun Woo.

Nhan sắc của Cha Eun Woo trong Biệt Đội Siêu Khờ thực sự là quá đỗi ấn tượng. Không chỉ vậy, diễn xuất của anh cũng được khen có sự tiến bộ lớn.

Vốn được coi là một trong những ngôi sao nam sở hữu visual top đầu Kbiz, Cha Eun Woo đã không khiến khán giả thất vọng khi mà đến những khung hình đẹp nao lòng. Vẻ đẹp của anh chàng ấn tượng đến mức người hâm mộ phải vừa xem vừa xuýt xoa khen ngợi, thậm chí là tua đi tua lại để ngắm.

Cha Eun Woo không hổ danh là một trong những nam thần đẹp trai bậc nhất Kbiz.

Trên mạng xã hội, netizen để lại nhiều bình luận thể hiện sự mê mệt trước visual của Cha Eun Woo. Không chỉ vậy, họ còn dành những lời công nhận cho những tiến bộ diễn xuất mà anh chàng thể hiện:

- Công nhận level diễn của anh lên quá. - Đẹp điên, xem mà đã. - Ảnh ngầu ảnh đẹp gì đâu. - Phim cỡ vậy mới đáng coi. - Mê điên luôn. Diễn tốt hợp vai phết. - Đẹp trai ghê. Mặt học sinh body phụ huynh.

Tất nhiên, sự hiện diện của Cha Eun Woo cũng như vẻ đẹp trai "đỉnh nóc kịch trần" mà anh mang lại góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sức hút cho Biệt Đội Siêu Khờ. Thế nhưng, điều quan trọng nhất giúp bộ phim hấp dẫn khán giả vẫn là diễn xuất ấn tượng của cả dàn cast, cũng như là kịch bản đầy thú vị.

Biệt Đội Siêu Khờ có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng.

Biệt Đội Siêu Khờ thuộc thể loại hành động - hài hước - siêu nhiên, lấy bối cảnh năm 1999 tại khu phố Haesong. Tại đây, 3 kẻ "lập dị" của khu phố là cô nàng Eun Chae Ni, chàng khờ Kang Ro Bin cùng với ống chú sợ vợ Son Gyeong Un bất ngờ có được sức mạnh đặc biệt. Cùng với anh chàng công chức tiếp dân bí ẩn Lee Un Jeong, họ tạo thành "bộ tứ siêu đẳng" chống lại những kẻ độc ác đáng sợ đang đe dọa sự an toàn của thành phố.

So với những tác phẩm đã lên sóng thời gian qua, Biệt Đội Siêu Khờ rõ ràng là đã tạo ra được sự mới mẻ. Nội dung phim không quá khó đoán, nhưng cách dẫn dắt câu chuyện, các tình huống hài hước cực duyên được tạo ra khiến khán giả xem mà cười "thắt ruột". Với những ai đang tìm kiếm một bộ phim để giải trí sau những giờ phút làm việc căng thẳng, Biệt Đôi Siêu Khờ là sự lựa chọn rất tốt.

