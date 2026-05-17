Hành động đáng xấu hổ của nữ thần thanh xuân mới nổi

Ngày 17/5, Sina đưa tin nữ diễn viên Lư Dục Hiểu vướng vào tranh cãi khi chụp màn hình bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại sau đó đăng lên MXH. Đáng nói, bức hình lại chụp đúng vào tình tiết quan trọng của phim. Khán giả chỉ trích Lư Dục Hiểu thì vô ý thức, không tôn trọng bản quyền của bộ phim, có hành vi chụp trộm trong rạp chiếu không đúng quy định.

Theo Sina, trước đó, nam ca sĩ Tiết Chi Khiêm đã từng bị các cơ quan ngôn luận lớn của Trung Quốc chỉ trích vì hành vi tương tự. Các từ khóa liên quan tới sự việc của Lư Dục Hiểu cũng thu hút tới hơn 150 triệu lượt đọc, hàng loạt chủ đề như: "Sự vô ý thức của Lư Dục Hiểu", "Lưu Dục Hiểu xin lỗi", "Lư Dục Hiểu xóa ảnh chụp màn hình" nhận được nhiều lượt tương tác bình luận của khán giả.

Lư Dục Hiểu bị chỉ trích vì chụp ảnh phim chiếu rạp đăng lên MXH

Trong đó, công chúng cho rằng hành vi chụp trộm trong rạp chiếu phim rất đáng xấu hổ, Lư Dục Hiểu là ngôi sao nổi tiếng nhưng lại không tôn trọng quy định của rạp chiếu, làm ảnh hưởng tới tác phẩm khác. Cũng có người cho rằng Lư Dục Hiểu đang muốn "ké fame", dựa hơi của phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại vì tác phẩm này đang rất được yêu thích, doanh thu tăng nhanh dự kiến đạt 2 tỷ NDT.

"Cảnh này được coi là tình tiết rất quan trọng trong phim rồi, có liên quan đến việc tiết lộ nội dung phim, không có não à?", "Là người làm trong ngành điện ảnh, truyền hình mà lại để người hâm mộ bình thường phải vào nhắc nhở idol đừng quay trộm", "Không có giới hạn đạo đức nghề nghiệp tối thiểu, đáng xấu hổ", "Đến chút nhạy cảm này mà cũng không có à? Tiết Chi Khiêm trước đây đã bị mắng thảm hại vì vụ này rồi", "Lư Dục Hiểu là người nổi tiếng nên rất dễ bị chỉ trích, tốt nhất đừng nên phạm những sai lầm sơ đẳng như vậy", khán giả bình luận về hành động vô ý của Lư Dục Hiểu.

Sau đó, phía nữ diễn viên đã đăng bài xin lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong tương lai.

Lư Dục Hiểu bị chê cười đang muốn dựa hơi tác phẩm nổi tiếng

Theo Sina, thời gian gần đây Lư Dục Hiểu liên tục gặp rắc rối khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng. Trước đó, nữ diễn viên bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp, gian dối lấp liếm trong quá trình quay phim.

Lư Dục Hiểu đang quay phim cổ trang Sao Không Chung Thuyền Qua Sông với Đàn Kiện Thứ, tuy nhiên nữ diễn viên vướng lùm xùm vì có thái độ cợt nhả khi quay cảnh tang lễ. Trong đó, có cảnh Lư Dục Hiểu dùng dao uy hiếp Đàn Kiện Thứ, song nữ diễn viên lại liên tục cầm ngược dao. Sau khi bị nhắc nhở, trong một cảnh quay lại, Lư Dục Hiểu vẫn sai và cô đã trộm quay lại lưỡi dao.

Tuy nhiên, hành vi này bị đánh giá là lấp liếm gian dối, vì cảnh quay không báo hỏng, nhân viên hậu kỳ có thể bỏ sót khi cắt ghép và tạo thành lỗi khi phim phát sóng. Ngoài ra, việc liên tục mắc lỗi cũng khiến đoàn phim mất thời gian quay lại, làm hỏng công sức của hàng chục diễn viên.

Bên cạnh đó, Lư Dục Hiểu còn bị tố thiếu tập trung, khi đạo diễn hô bắt đầu cô vẫn chưa vào vị trí khiến cả đoàn phim chờ đợi. Khi bạn diễn Đàn Kiện Thứ đang nhập tâm vào cảnh quay tạo cảm xúc cho nhân vật thì Lư Dục Hiểu mặc đồ tang nhảy theo trend Douyin. Ngoài ra, trong cảnh hôn dưới pháo hoa, Lư Dục Hiểu không nhìn pháo hoa đúng lúc nên đoàn phim phải quay lại, lãng phí nhân lực vật lực. Cùng với đó, nữ diễn viên cũng thường xuyên bật cười làm hỏng cảnh quay. Lư Dục Hiểu bị chê thiếu nghiêm túc, khó kiểm soát biểu cảm, làm ảnh hưởng tới Đàn Kiện Thứ.

Lư Dục Hiểu bị tố quay phim thiếu chuyên nghiệp

Theo Sina, Lư Dục Hiểu là ngôi sao trẻ đang nổi lên của màn ảnh Hoa ngữ. Các bạn diễn cùng cô đều là những tài tử có lượng người hâm mộ đông đảo, Lư Dục Hiểu lại có khả năng tạo chemistry với bạn diễn nên thường được ghép đôi với nhau. Tuy nhiên, Lư Dục Hiểu không biết quản lý người hâm mộ của mình, thường để họ tự do buộc tội bạn diễn vô căn cứ, tấn công người khác trên MXH.

Trong khi đó, bản thân Lư Dục Hiểu lại nhấn thích các video ghép đôi với nam diễn viên khác, từ đó tạo ra đề tài thảo luận cho bản thân. Sina cho biết tạo scandal tình ái với bạn diễn là cách nhanh chóng để một ngôi sao trẻ được quan tâm. Lư Dục Hiểu cũng sử dụng chiêu trò này để đánh bóng tên tuổi, bất chấp việc bạn diễn có thoải mái hay không.