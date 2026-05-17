Ngày 17/5, lễ ký kết hợp tác đồng thời công bố dự án điện ảnh Đất Đỏ đã chính thức diễn ra tại Đại học Hoa Sen, thu hút sự chú ý lớn từ giới trẻ yêu điện ảnh. Theo tiết lộ từ ê-kíp, chương trình casting trực tuyến của bộ phim đã nhận về khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký chỉ sau thời gian ngắn mở cổng tuyển chọn. Nhiều gương mặt trẻ triển vọng, đam mê diễn xuất cũng xuất hiện tại đây như Lâm Thanh Mỹ, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Hạo Khang, Lily Chen... Giữa dàn thí sinh tiềm năng, Ngân Chi thu hút sự chú ý lớn.

Ở tuổi 15, Ngân Chi khiến nhiều người bất ngờ vì màn trổ mã quá ấn tượng. Xuất hiện với outfit sọc đen trắng đơn giản cùng mái tóc dài tự nhiên, cô bé vẫn nổi bần bật nhờ visual trong trẻo nhưng ngày càng sắc nét. Gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng sáng cùng đường nét thanh thoát giúp Ngân Chi toát lên vẻ thuỳ mị, nhẹ nhàng đúng chuẩn "nàng thơ" học đường. Đặc biệt, đôi mắt to sau cặp kính mảnh và nụ cười tươi càng khiến tổng thể nhan sắc thêm phần cuốn hút, vừa ngây thơ vừa có nét dịu dàng.

Nhiều khán giả còn nhận xét Ngân Chi hiện tại đã bắt đầu ra dáng đại mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Việt. Không còn là hình ảnh cô bé đáng yêu năm nào, nữ diễn viên nhí giờ đây sở hữu thần thái trưởng thành hơn thấy rõ, nhất là khi nhìn ở góc nghiêng với sống mũi cao và gương mặt hài hòa. Dù chưa trang điểm cầu kỳ hay diện đồ nổi bật, Ngân Chi vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả, đến mức nhiều người cho rằng đây chính là một trong những màn dậy thì thành công nhất của sao nhí Việt hiện nay.

Một số bình luận của netizen: - Ngân Chi đây sao, ôi lúc đóng Bố Già trông nhỏ xíu. - Mặt mộc đẹp quá bé ơi, mai sau chắc chắn là mỹ nhân. - Trông ẻm đáng yêu, dễ thương quá. Đúng chuẩn tuổi học sinh. - Bé này nét xinh xắn, hài hoà, đóng mấy phim thanh xuân vườn trường là hợp lý. - Mới vài năm từ khi đóng với Trấn Thành mà giờ Chi lớn nhanh quá.

Sinh năm 2011, Ngân Chi tiếp xúc với điện ảnh từ khi còn rất nhỏ. Trong lúc nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn còn bỡ ngỡ trước máy quay, cô bé đã sớm quen mặt với các đoàn phim và liên tục góp mặt ở nhiều dự án lớn nhỏ. Từng đảm nhận từ những vai xuất hiện chớp nhoáng cho tới các nhân vật có tuyến cảm xúc rõ nét, Ngân Chi dần chứng minh khả năng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt và ánh mắt giàu cảm xúc hiếm thấy ở một diễn viên nhí.

Cột mốc giúp tên tuổi Ngân Chi được đông đảo khán giả biết đến chính là vai bé Bù Tọt - con gái út của ông Sang do Trấn Thành thủ vai trong phim điện ảnh Bố Già. Dù không sở hữu quá nhiều thoại hay những phân đoạn nặng tâm lý như các diễn viên trưởng thành, cô bé vẫn ghi điểm nhờ vẻ hồn nhiên, mong manh và lối diễn chân thật. Nhân vật Bù Tọt nhanh chóng trở thành một trong những điểm sáng cảm xúc của bộ phim, đồng thời mang về cho Ngân Chi giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, thành tích đáng chú ý với một diễn viên ở độ tuổi thiếu nhi.

Sau Bố Già, Ngân Chi tiếp tục phủ sóng màn ảnh qua nhiều dự án quen thuộc như Lật Mặt 7, Nắng 3, Vu Quy Đại Náo, Anh Thầy Ngôi Sao, Đôi Mắt Âm Dương, Ở Đây Có Nắng... Việc liên tục xuất hiện trong các tác phẩm có doanh thu tốt hoặc độ nhận diện cao giúp cô bé nhanh chóng trở thành gương mặt sao nhí quen thuộc của màn ảnh Việt.

Khoảng một năm trở lại đây, Ngân Chi hạn chế tham gia phim ảnh để tập trung cho việc học. Tác phẩm gần nhất cô bé góp mặt là phim truyền hình Giám Đốc Tái Xuất. Cũng vì ít xuất hiện trước công chúng nên màn tái xuất của Ngân Chi tại họp báo Mùi Phở nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi visual tuổi dậy thì của cô bé được nhận xét ngày càng nổi bật và khác hẳn hình ảnh sao nhí năm nào.