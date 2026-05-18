Giữa rừng váy áo lộng lẫy tại Liên hoan phim Cannes 2026, một khoảnh khắc của Châu Dã lại bất ngờ trở thành chủ đề gây bùng nổ mạng xã hội. Thậm chí được khán giả gọi là “bức ảnh xứng đáng phong thần” của mỹ nhân đẹp chấn động thế gian (netizen xứ Trung từng bình chọn ra top 4 nhan sắc đẹp chấn động thế gian, trong đó Châu Dã đã lọt top cùng với các đàn chị Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Nghê Ni). Lần thứ hai xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ thần thái được đánh giá thăng hạng rõ rệt cùng tạo hình mang đậm mỹ học phương Đông.

Châu Dã diện thiết kế haute couture quây ngực màu tím nhạt thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Phan Huy. Chất liệu voan nhiều lớp kết hợp chi tiết đính đá tạo nên cảm giác vừa mộng mơ vừa sang trọng, trong khi trang sức cao cấp của TASAKI giúp tôn lên phần vai cổ thanh mảnh vốn được xem là “điểm vàng” của nữ diễn viên. Layout trang điểm tông tím xám do chuyên gia Vương Á Phi thực hiện càng khiến tổng thể thêm lạnh và thanh thoát, làm nổi bật làn da trắng cùng đường nét được ví như “đóa hồng trắng phủ sương”.

Chính khoảnh khắc Châu Dã đứng trên thảm đỏ, xung quanh là các khách mời và nhân viên của Cannes, ngước mặt lên trời và nhắm hờ đồi mắt đã tạo nên bức ảnh được chia sẻ dày đặc khắp mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô mang khí chất của “đóa violet phương Đông”, vừa mong manh vừa xa cách, khác hoàn toàn kiểu sắc sảo đậm chất Âu Mỹ thường thấy ở Cannes. Một số hình ảnh chưa chỉnh sửa do truyền thông quốc tế đăng tải cũng gây chú ý vì visual của nữ diễn viên gần như không khác biệt nhiều so với ảnh studio, đặc biệt là phần đường vai cổ được khen thanh thoát và sang trọng hiếm có.

Bức ảnh đang viral khắp cõi mạng của Châu Dã

Không chỉ khán giả, giới truyền thông quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho màn xuất hiện lần này. Trong livestream chính thức của sự kiện, máy quay liên tục đặc tả cận cảnh Châu Dã, ghi lại những khoảnh khắc cô tự tin tương tác với truyền thông bằng động tác thả tim, hôn gió hay mỉm cười đầy tự nhiên. Tờ Le Figaro nhận xét nữ diễn viên “phá vỡ công thức thảm đỏ quen thuộc bằng khí chất quý tộc lạnh lùng, xa cách”. Trên mạng quốc tế, hàng loạt cụm từ như “tiểu thư lạnh lùng” hay “công chúa bước ra từ tranh sơn dầu” xuất hiện khi nhắc đến cô.

Điều khiến màn xuất hiện của Châu Dã được đánh giá cao nằm ở việc cô không cố chạy theo phong cách quyến rũ sắc sảo kiểu Âu Mỹ mà lựa chọn hướng đi tối giản, giữ lại khoảng trắng rất Á Đông trong thần thái lẫn tạo hình. Giới thời trang cho rằng đây chính là yếu tố giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng giữa một Cannes vốn không thiếu mỹ nhân.

Dù vẫn có vài ý kiến cho rằng kiểu tóc búi khiến nữ diễn viên trông trưởng thành hơn tuổi thật, phần lớn cư dân mạng vẫn đánh giá tạo hình của Châu Dã đạt cảm giác “tối giản nhưng sang trọng”, cân bằng được vẻ lạnh lùng cùng khí chất quý phái. Sau lần xuất hiện còn khá căng thẳng tại Cannes 2025, màn trở lại năm nay của cô được xem là bước chuyển mình rõ rệt về thần thái, đủ để tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất mùa Cannes năm nay.

Phản hồi của netizen: - Cô Dã đúng kiểu mỹ nhân lạnh lùng sang chảnh, cô đứng yên là đẹp rồi. - Sao Cbiz đi thảm đỏ quốc tế mà được chụp hơn 80 ảnh Getty Images là cũng ngon à nha. - Trời ơi cái shape mặt sang điên! Mà tôn trang sức thật chứ. - Châu Dã xuất hiện lần này xem như toàn thắng rồi, có độ thảo luận thu hút, có tạo hình đẹp để lại ấn tượng, bộ đầm này quá hợp với cô. - Trông như một công nương vậy. - Đẹp quá, thích nét Châu Dã ghê, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn chanh sả có chanh sả. Cân đồ tốt nữa. - Xương mặt cổ đẹp đỉnh cao, thêm cái thần thái sang quá trời. Mỹ nhân "đẹp tại cốt" là đây chứ đâu. - Lứa 95 tôi thấy cô này đẹp và sang nhất. Ngũ quan đẹp, nét. Thân hình vừa vặn rất sáng. - Có vẻ cô ưng tạo hình lần này lắm. Tại tôi ít thấy đã có celeb quốc tế nào diện đồ rồi tag brand nhà thiết kế Việt vào bài của mình, chứ tôi còn thấy cô tag cả nhà thiết kế Phan Huy vào bài post của cô mà. - Lần đầu tiên tôi phải cảm thán trước nét đẹp của cô này, như một công nương. - Điển hình của "Người đẹp vì lụa". Châu Dã cũng xinh nhưng phải đến bộ này mới thấy wow. Má ơi bộ váy xuất sắc không chê điểm gì, vừa cổ điển vừa sang chảnh. - Visual cô cỡ đó mà ai đòi đá cô ra khỏi "Tứ mỹ". Đâu cần khoe thân quá lố hay gì, cô vẫn đẹp và sang. - Đồ Phan Huy đẹp hết nước chấm. Thêm nhỏ này vibe lạnh, sang cân quả "Cành vàng lá ngọc" này đỉnh. - Đẹp muốn xỉu, thần thái vừa sang vừa kiêu kỳ đúng chuẩn tiểu thư tài phiệt.

Nguồn: Sohu