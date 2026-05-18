Ngày 17/5, dự án điện ảnh Đất Đỏ chính thức tổ chức lễ ký kết hợp tác và công bố thông tin đầu tiên tại Đại học Hoa Sen, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu phim Việt. Không chỉ gây tò mò bởi đề tài về nữ anh hùng Võ Thị Sáu, buổi casting còn quy tụ hàng loạt gương mặt trẻ đang được quan tâm như Lâm Thanh Mỹ, Ngân Chi, Lily Chen, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Hạo Khang... Tuy nhiên, giữa dàn thí sinh đông đảo, Hạo Khang lại là cái tên khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất nhì nhờ visual nổi bật như bước ra từ phim thanh xuân.

Xuất hiện tại sự kiện với sơ mi trắng đơn giản cùng kiểu tóc gọn gàng, Hạo Khang vẫn dễ dàng hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài sáng bừng chuẩn “nam thần học đường”. Ở tuổi 16, nam diễn viên trẻ sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt lanh lợi và nụ cười hiền, tạo cảm giác gần gũi và thiện cảm. Làn da mịn, thần thái tự nhiên cùng khí chất thư sinh khiến nhiều người liên tưởng đến những nam chính phim Nhật hay Hàn Quốc.

Hạo Khang để lại ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình sáng ngời, tuấn tú

Đặc biệt, góc nghiêng của Hạo Khang còn gây xao xuyến vì phần xương hàm và tỷ lệ gương mặt cân đối ở độ tuổi thiếu niên. Nhiều netizen thậm chí còn để lại bình luận “cấm dao kéo”, mong Hạo Khang giữ nguyên vẻ ngoài tự nhiên hiện tại vì đây là nét cuốn hút rất riêng mà không phải gương mặt trẻ nào của Vbiz cũng có được. Không còn là cậu bé tỏng Đất rừng phương Nam ngày nào, Hạo Khang hiện tại cho thấy sự thay đổi rõ rệt cả về ngoại hình lẫn thần thái điện ảnh. Visual ngày càng trổ mã giúp nam diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt trong tương lai.

Một số bình luận của netizen: - Đừng sửa mũi nha trời. Showbiz giờ ai cũng cục nhựa trên mũi hết. - Có thể là sau này cũng nổi tiếng như Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng. - Trông đôi mắt sáng quá, càng nhìn càng thấy cuốn - Bé này cảm thấy rất hợp vibe của Đất Đỏ. Vừa nét hồn nhiên, tình nghịch mà mạnh mẽ. - Đừng sửa gì nha bé ơi, nét này sau trỗ mã đẹp lắm á. Chăm tập gym, chơi thể thao nữa.

Hạo Khang (sinh năm 2010) đang là một trong những gương mặt thiếu niên nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay. Nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai bé An trong bộ phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trước khi gây chú ý với điện ảnh, Hạo Khang từng sớm bén duyên nghệ thuật qua các cuộc thi ca hát, đóng TVC quảng cáo và tham gia một số dự án truyền hình như Hoa Sơn Trà hay Vũ Điệu Mùa Xuân.

Sở hữu lối diễn tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc cùng khả năng nhập vai tốt dù tuổi đời còn rất trẻ, Hạo Khang nhanh chóng ghi điểm với công chúng ngay từ lần đầu đóng chính trên màn ảnh rộng. Sau cú bật mạnh từ Đất Rừng Phương Nam, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, đồng thời đảm nhận vai chính trong dự án Con Kể Ba Nghe đóng cùng Kiều Minh Tuấn.

Hạo Khang trong Con Kể Ba Nghe

Ít ai biết rằng ở tuổi thiếu niên, Hạo Khang đã nắm trong tay thành tích đáng nể khi trở thành diễn viên trẻ nhất từng góp mặt trong hai bộ phim điện ảnh vượt mốc trăm tỷ của Việt Nam. Trong đó, Đất Rừng Phương Nam đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng, còn Đèn Âm Hồn cũng cán mốc khoảng 106 tỷ đồng tại phòng vé.