Giữa “ma trận” 5 phim Việt cùng lúc đổ bộ phòng vé dịp lễ 30/4 - 1/5, Heo 5 Móng là 1 trong 2 tác phẩm giữ được nhiệt bền bỉ và sức hút ổn định tại các cụm rạp. Với hơn 92 tỷ đồng doanh thu, Heo 5 Móng đang dần chạm tới mốc 100 tỷ, con số vô cùng ấn tượng đối với dòng phim kinh dị Việt. Tính đến ngày 4/5, khi cục diện đường đua phim Việt phân hóa rõ rệt, Heo 5 Móng vượt mặt Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng với 25.686 vé bán ra và 2.267 suất chiếu.

Nhờ sức lan toả mạnh mẽ như vậy, ekip Heo 5 Móng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ chính Nhật Ý tham dự thảm đỏ premiere Heo 5 Móng bất ngờ viral lại. Tại đó, cô nàng diện lên mình bộ váy bạc nổi bật với hoạ tiết lấp lánh bắt mắt, khoe sắc vóc ngời ngời trước chàng chục ống kính. Điều gây tranh luận là không có một tiếng hò reo dành cho Nhật Ý, dù cô đóng góp nhiều công sức làm nên thành công cho Heo 5 Móng. Sự việc khiến dân tình không khỏi xót xa và thương cảm cho Nhật Ý vì cô nàng hiện là gương mặt khá mới trong làng giải trí Việt, sở hữu visual xinh đẹp vô cùng cuốn hút.

Nhật Ý không nhận được bất kỳ tràng vỗ tay nào

Nhật Ý để lại ấn tượng nhờ vẻ đẹp mang hơi thở “nàng thơ” rất điện ảnh. Cô sở hữu gương mặt nhỏ gọn, đường nét thanh thoát với sống mũi cao, làn da nâu khoẻ khoắn và đôi môi đầy đặn, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ nhìn. Điểm nổi bật nhất nằm ở đôi mắt to, sâu và phảng phất chút nỗi buồn, càng nhìn càng cuốn. Visual của Nhật Ý không quá sắc sảo mà thiên về sự nhẹ nhàng, mong manh, nhưng vẫn đủ gây lưu luyến.

Ở những góc chụp đời thường, cô mang đến cảm giác gần gũi, nữ tính; trong khi ở các khung hình chỉn chu hơn trên thảm đỏ thì thần thái lại trở nên sang trọng và có chiều sâu hơn hẳn. Chính sự giao thoa giữa nét trong trẻo và sự sắc sảo này giúp Nhật Ý dễ dàng tạo dấu ấn thị giác, dù vẫn là gương mặt còn khá mới. Không chỉ diện mạo, diễn xuất của cô nàng cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực trong vai Thạch Thị Sa, cô gái bị Chí (Trần Ngọc Vàng) cưỡng bức và sát hại. Sự đối lập giữa thân phận con người và con ma đã giúp Nhật Ý phát huy khả năng diễn xuất đầy hứa hẹn.

Một số bình luận của netizen: - Tiếc cho bả vì bả có rất nhiều tiềm năng. - Ấn tượng Nhật Ý từ phim Địa Đạo năm ngoái, hy vọng cổ sẽ nổi tiếng hơn. - Nhật Ý xinh kiểu lạ lạ ý, vừa hiền lành vừa sắc sảo. - Bả ở ngoài lên đồ cũng chất lắm á, trong phim thì đẹp đỉnh. - Ý nên được biết đến nhiều hơn với nhan sắc và diễn xuất này.

Nhật Ý là gương mặt diễn viên trẻ đang nhận được sự chú ý của khán giả khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh. Cô từng đảm nhận vai Ba Hiếu trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, khắc họa hình ảnh nữ dân quân kiên cường, lăn xả trong điều kiện chiến trường khắc nghiệt. Vai diễn này giúp Nhật Ý ghi điểm nhờ tinh thần nhập vai và khả năng thể hiện nhân vật có chiều sâu cảm xúc.

Đến Heo 5 Móng, cô tiếp tục có bước tiến mới khi đảm nhận vai nữ chính trong một dự án kinh dị dân gian. Sự chuyển hướng từ hình tượng gai góc, khắc khổ sang màu sắc tâm linh, u tối cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của nữ diễn viên. Dù còn là gương mặt khá mới, Nhật Ý vẫn được đánh giá có tiềm năng nhờ ngoại hình sáng, thần thái “ăn hình” và khả năng thích nghi với nhiều dạng vai khác nhau.