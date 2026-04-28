Những năm gần đây đánh dấu sự bùng nổ của những phát hiện mới, với hàng loạt những cái tên duyên dáng tham gia phim Việt. Thậm chí, một số diễn viên còn tham gia vào liên tiếp những dự án trăm tỷ, dần dần xây dựng được độ uy tín để nhiều ekip khác dành cơ hội.

Một trong số đó phải kể đến Uy Trần - sao nam hài hước đang lên của điện ảnh Việt. Chỉ mới "bén duyên" với 3 vai diễn màn ảnh rộng, anh chàng đều ghi điểm và góp phần giúp cả ba đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Các bộ phim lần lượt là Truy Tìm Long Diên Hương, Thiên Đường Máu, và gần đây nhất là Tài của Mỹ Tâm. Một bộ phim võ thuật theo hướng hài hước, một dự án thì hành động nghiêm túc, còn một bộ giật gân về đề tài buôn người, Uy Trần đều gây ấn tượng bởi những kiểu nhân vật khác nhau, cho thấy cách hóa thân đa dạng.

Sau một năm 2025 thành công, Uy Trần tiếp tục được săn đón với tận 2 dự án phim lễ. Heo 5 Móng và Trùm Sò đều có bóng dáng của nam diễn viên tham gia, dù chỉ mới là vai phụ. Trong Heo 5 Móng, Uy Trần đóng vai Toàn - một thành viên của nhóm Khải (Võ Tấn Phát), đi khảo sát và tìm hiểu về truyền thuyết Cô Năm Hợi kỳ bí. Trong trailer, Toàn có những phân đoạn ghê rợn lúc trời tối, đối mặt với thế lực heo 5 móng.

Còn trong Trùm Sò, Uy Trần xuất hiện với một vai nhỏ, ít thời lượng nhưng cũng gây chú ý ngay từ trailer. Có thế mạnh tham gia các dự án hài kết hợp hành động, anh chàng không khó để hòa nhập và ghi dấu ấn trong bộ phim trở lại của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh.

Sinh năm 1994, Uy Trần vốn nổi tiếng với khán giả trên "mặt trận" YouTube. Anh chàng góp mặt trong những video của FAPtv, thường xuyên diễn xuất cùng những cái tên như Thái Vũ, Vinh Râu, Huỳnh Phương... với danh xưng Anh Tóc Dài. Với diễn xuất duyên dáng, anh nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật, dù cho ngoại hình không phải thế mạnh của anh. Đặc biệt khi giờ đây sở hữu "vía trăm tỷ", Uy Trần được kỳ vọng sẽ có những vai diễn nổi bật hơn trong tương lai thay vì chỉ dừng lại ở phụ họa.