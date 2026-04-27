Với số lượng phim Việt dày đặc cùng chiếu trong dịp nghỉ lễ năm nay, việc một diễn viên đóng nhiều 1 dự án là khó tránh khỏi. Chưa kể, những cái tên giữ vai trò phụ trợ, cameo càng dễ "điểm danh" trong nhiều phim cùng lúc hơn, khiến những ai yêu mến phải bất ngờ. Đơn cử là nhân vật sau đây được xem là cameo lên hình nhiều phim nhất đường đua lễ năm 2026.

Xuất hiện trong tận 2 bộ phim ra mắt dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TikToker Tủn Cùi Bắp gây chú ý với khán giả dù chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi. Trong phim kinh dị Heo 5 Móng, anh chàng vào vai người chủ quán nhiều chuyện, hé lộ nhiều lời đồn xoay quanh Cô Năm Hợi. Bằng chất giọng quen thuộc, thường nghe trong các video "triệu view", Tủn Cùi Bắp thành công chiếm spotlight với lối diễn chân chất, đúng chuẩn người miền Tây.

Tủn Cùi Bắp trong Heo 5 Móng

Ngoài Heo 5 Móng, "nàng Thúy Liễu" đình đám còn tham gia phim hài cổ trang Trùm Sò của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Trái ngược với hình tượng giả gái nêu trên, Tủn Cùi Bắp vào vai một tên binh sĩ hầm hố, cầm thanh đao lớn và có những phân đoạn hành động. Cũng chỉ là một vai nhỏ ít lên hình, nam TikToker vẫn được nhiều netizen nhận ra và bày tỏ sự phấn khích.

Trước đó, Tủn Cùi Bắp đã đăng lên trang cá nhân, khoe việc bản thân có cơ hội góp mặt đặc biệt trong 2 dự án chiếu lễ năm nay. Dưới phần bình luận, nhiều fan trung thành bày tỏ sự vui mừng, hứa sẽ ra rạp xem phim chỉ để thấy anh xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Tủn Cùi Bắp đóng Trùm Sò

Heo 5 Móng và Trùm Sò có thể được xem là những dự án điện ảnh đầu tiên mà Tủn Cùi Bắp tham gia với vai trò diễn xuất. Trước đó, anh nổi tiếng với chuỗi những video thu hút tương tác khủng trên TikTok. Nội dung mà team của Tủn Cùi Bắp hướng đến là những tình huống miền quê hằng ngày, trong đó anh hóa thân thành đa dạng nhân vật như người vợ, người mẹ, cô nàng đổi đời sau khi bị bỏ rơi, hay đơn giản là "con nợ" đang chạy trốn. Bên cạnh đó, những phát minh "miệt vườn" đầy sáng tạo của anh trong từng video cũng là yếu tố hút fan.

Năm 2025, Tủn Cùi Bắp giành được giải thưởng TikTok Awards cho hạng mục video được yêu thích nhất. Tính đến hiện tại, riêng trang chính thức của anh đã đạt gần 8 triệu lượt người theo dõi, hơn 307 triệu lượt thả tim (chưa tính những kênh phụ khác). Đầu năm qua, Tủn Cùi Bắp cũng có cơ hội hợp tác với phim điện ảnh, nhưng là vai trò lồng tiếng cho dự án Thái Lan mang tên Tứ Hổ Đại Náo. Ngoài công việc diễn xuất, anh còn livestream bán hàng, nhận quảng cáo và dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ các bạn diễn có cuộc sống và hướng đi tốt hơn.