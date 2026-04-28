Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có nhiều tác phẩm chất lượng, một trong số đó phải kể đến Salmokji: Whispering Water. Đây là bộ phim đang thống trị phòng vé Hàn Quốc suốt 20 ngày liên tiếp và vừa mới phá mốc 2 triệu lượt vé cách đây không lâu. Kể từ sau Gonjiam (2018), suốt 8 năm trôi qua và đến giờ xứ Kim Chi mới lại chứng kiến một bộ phim kinh dị chạm tới cột mốc này. Xét riêng trong năm 2026, Salmokji: Whispering Water là tác phẩm thứ 2 của phòng vé Hàn Quốc đạt được thành tích này sau bom tấn Dưới Bóng Điện Hạ.

Ekip sản xuất ăn mừng cột mốc 2 triệu vé.

Salmokji: Whispering Water thuộc thể loại kinh dị - bí ẩn - giật gân, câu chuyện phim xoay quanh một đoàn làm phim phải đến hồ chứa Salmokji để thực hiện những cảnh quay với thời gian gấp rút. Thế nhưng rồi, họ phát hiện ra một thực thể bí ẩn. Đạo diễn Han Soo In đưa cả đoàn quay trở lại hiện trường, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng trở thành cơn ác mộng hãi hùng như những sự kiện kinh dị và không thể lý giải cứ liên tiếp kéo đến. Trước một thế lực không chịu ngủ yên dưới lòng hồ, liệu họ có thể bình yên thoát thân hay không?

Thực tế, Salmokji: Whispering Water không phải là một dự án được đầu tư quá mạnh tay. Thế nhưng kịch bản hấp dẫn, cách thực hiện chỉn chu và diễn xuất tốt từ dàn cast đã giúp tác phẩm đạt được thành công ngoài mong đợi.

Đáng chú ý, nữ chính Kim Hye Yoon - vai Han Soo In đã có màn trình diễn xuất sắc, góp phần vào chiến tích vẻ vang mà Salmokji: Whispering Water đã đoạt được. Điều này giúp cô trở thành nữ diễn viên dẫn đầu xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên triển vọng tháng 4 - theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc. Tổng điểm số thương hiệu của Kim Hye Yoon là hơn 4.5 triệu, chứng kiến mức tăng trưởng rất mạnh (266.83%) so với tháng trước đó.

Đối với nhiều khán giả, có lẽ họ biết về Kim Hye Yoon qua các bộ phim lãng mạn như Thanh Âm Tình Đầu, Cõng Anh Mà Chạy hay Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người. Dẫu vậy, cô không hề đóng khung bản thân ở một thể loại mà sẵn sàng thử sức mình ở một tác phẩm nặng đô như Salmokji: Whispering Water và đã thể hiện rất tốt. Rõ ràng, đây chính là lý do quan trọng giúp danh tiếng của Kim Hye Yoon thăng hạng nhiều như vậy.